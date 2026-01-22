22 साल से बेरोजगार, फिर भी अरबों का मालिक, मुस्लिम पर कहलाया हनुमान भक्त, 10000 करोड़ के बिजनेस से हिलाया था बाजार

बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में कई सितारे ऐसे आए, जिन्होंने एक दौर में नाम, शोहरत और पैसा तीनों कमाया, लेकिन वक्त बदला तो जिंदगी की मुश्किलों से जूझते नजर आए. किसी के पास इलाज के पैसे नहीं बचे, तो कोई गुमनामी में खो गया. हालांकि, फिल्म इंडस्ट्री की यही दुनिया कुछ ऐसे उदाहरण भी पेश करती है, जहां सालों तक काम न करने के बावजूद सितारे आज भी शाही जिंदगी जी रहे हैं. ऐसे ही एक नाम हैं संजय खान- एक्टर, डायरेक्टर और उससे भी बढ़कर एक सफल बिजनेसमैन.

22 साल से पर्दे से दूर संजय खान

बीते 22 सालों से ज्यादा वक्त से संजय खान न तो फिल्मों में नजर आए और न ही किसी बड़े निर्देशन प्रोजेक्ट से जुड़े, लेकिन इसके बावजूद उनकी लाइफस्टाइल किसी सुपरस्टार से कम नहीं है. संजय खान का जन्म बेंगलुरु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनके पिता अफगान मूल के थे, जबकि मां पारसी थीं. बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में कदम रखने से पहले ही संजय खान का झुकाव बिजनेस की ओर था. उन्होंने अपने पिता से कारोबार की बारीकियां सीखी थीं और यही वजह रही कि ग्लैमर से दूर होने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रही.

बिजनेस में हासिल की सफलता

80 के दशक में संजय खान ने चावल के निर्यात का कारोबार शुरू किया था. यह बिजनेस खासतौर पर मध्य पूर्वी देशों तक फैला हुआ था और कुछ ही सालों में उन्होंने इसमें बड़ी सफलता हासिल कर ली. फिल्मी दुनिया से जुड़ाव के बावजूद उनका फोकस बिजनेस पर बना रहा. 1997 में संजय खान ने बेंगलुरु में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘गोल्डन पाम्स होटल एंड स्पा' की नींव रखी. यह एक फाइव स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी थी, जिसे लग्जरी और रॉयल टच के लिए जाना जाता है. इस होटल के इंटीरियर को उनकी पत्नी जरीन खान ने खुद डिजाइन किया था. करीब 150 कमरे वाले इस होटल के वो 2010 तक मालिक रहे.

रियल एस्टेट में भी रहे एक्टिव

इसके अलावा संजय खान रियल एस्टेट में भी सक्रिय रहे. उनकी कंपनी एस्सके प्रॉपर्टीज के जरिए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने साल 2018 में करीब 10,000 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य थीम पार्क बनाने की योजना भी बनाई थी. हालांकि, कुछ विवादों के चलते यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका. धर्म को लेकर भी संजय खान अक्सर चर्चा में रहते हैं. मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्हें हनुमान भक्त कहा जाता है और वह खुले तौर पर अपनी आस्था को मानते हैं.

