अनन्या पांडे का वेडिंग मेन्यू आया सामने, मटन करी, तिरामिसू और पर्पल परांठा का स्वाद चखेंगे मेहमान

हाल ही में कुकिंग रियलिटी शो मास्टरशेफ इंडिया में चंकी पांडे और उनकी पत्नी भावना पांडे मेहमान बनकर पहुंचे. इस दौरान सेट पर बहुत मौज मस्ती देखने को मिली. वहीं अनन्या पांडे की मां भावना पांडे ने बताया कि बेटी की शादी में वह किस तरह का मेन्यू रखना चाहती हैं. ऐसे में फैंस भी यह जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि आखिर अनन्या की शादी में किस तरह का मेन्यू होगा. इस खास एपिसोड में किचन का माहौल किसी भव्य शादी की तरह सजाया गया, जिसमें कंटेस्टेंट्स को द ग्रेट इंडियन वेडिंग बुफे नाम के पहले टीम सर्विस चैलेंज में सात डिश का शानदार वेडिंग स्प्रेड तैयार करना था.

एपिसोड में लगा मस्ती और हंसी का तड़का

एपिसोड में मस्ती और हंसी का तड़का तब लगा, जब चंकी पांडे ने अपने अंदाज में मजाक करते हुए कहा, “मैं हमेशा दो बार शादी करना चाहता था, वो भी भावना से.” इस पर भावना ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि चंकी उनकी शादी की तारीख तो कभी नहीं भूलते, लेकिन गिफ्ट देना अक्सर भूल जाते हैं. चंकी ने तुरंत जवाब दिया, “अगर मैं एनिवर्सरी भूल गया, तो यहां नहीं होता, अस्पताल में होता,”. चंकी की यह बात सुनकर सेट पर ठहाके गूंज उठे.

यह भी पढ़े: 1000 कलाकार, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स! साउथ की इस फिल्म ने रचा नया इतिहास

क्या होगा अनन्या पांडे का ड्रीम वेडिंग मेन्यू?

इसी दौरान शो में एक मजेदार खुलासा तब हुआ, जब सेलिब्रिटी कपल से उनकी बेटी अनन्या पांडे की ड्रीम वेडिंग मेन्यू के बारे में पूछा गया. एक मां के रूप में भावना ने बिना देर किए अपनी पसंद बता दी. उन्होंने कहा कि अनन्या की शादी में मेहमानों को मटन करी, इंडियन स्टाइल तिरामिसू, गार्लिक अचार और पर्पल परांठा परोसा जाएगा. भावना की यह लिस्ट सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े और दर्शकों को पांडे परिवार के खाने के टेस्ट की झलक मिल गई. इस खास शादी स्पेशल एपिसोड में न सिर्फ खाने का दमखम दिखा, बल्कि रिश्तों की मिठास और परिवार के बीच की बॉन्डिंग भी साफ नजर आई.

यह भी पढ़ें: रोंगटे खड़े कर देंगे बॉर्डर 2 के ये पांच दमदार डायलॉग, सुनते ही दिल में जाग उठेगी देशभक्ति

