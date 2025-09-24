150 बॉडीगार्ड, 800 साड़ियां, लंदन के बिस्कुट खाने वाली तान्या मित्तल की 10 फोटो, चौथी देख कहेंगे- सुंदर तो है

बिग बॉस 19 में पहले दिन से ही हंगामा देखने को मिल रहा है. साथ ही शो में एक के बाद एक ट्विस्ट फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं. शो में हाल ही में नेहल चुदासमा को घर से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन फिर उनको सीक्रेट हाउस में भेज दिया गया, जहां से वे सब कंटेस्टेंट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब लगता है कि घर की सत्ता ही पलट गई है क्योंकि घर की महारानी तान्या मित्तल बन गई हैं. कलर्स टीवी के इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में सभी लोग मिलकर तान्या मित्तल की टांग खींचते नजर आए. प्रोमो में शहबाज आवाज लगाते हैं- महारानी के लिए परात में खाना आ रहा है..तभी गौरव खन्ना कहते हैं, "तान्या का अलग ही शो चल रहा है...."

तान्या आगे कहती हैं- खाने की प्लेट शहबाज लेकर आया है..खाना खिलाने खुद अमाल आ रहा है और पानी पिलाएंगे ये.... एक्ट्रेस का इशारा जीशान की तरफ होता है. आगे अमाल मलिक आते हैं और तान्या से पूछते हैं कि खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम, जिसके बाद वे खुद अपने हाथों से तान्या को खाना खिलाते हैं. अमाल, तान्या को ऐसे खिला रहे थे कि तान्या कहने को मजबूर हो जाती हैं कि क्या मैं हाथी हूं. कुल मिलाकर शो का ये एपिसोड काफी मजेदार लगा.

इस एपिसोड के प्रोमो को देखकर फैंस ने तान्या और अमाल की जोड़ी बना दी है. एक यूजर ने लिखा, "कमाल की हैं तान्या…फुल ऑफ फन, देखकर मजा आ जाता है." दूसरे यूजर ने लिखा- अमाल और तान्या की जोड़ी कमाल है. एक यूजर ने लिखा- तान्या तो पहले दिन से ही महारानी हैं.

