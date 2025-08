Style और बचत का Perfect Combo हैं ये Women Sandals और Slippers, खरीदें इन्हें Heavy Discount पर

50% to 60% OFF On Women Footwear: अगर आप अपने फुटवियर कलेक्शन को स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली टच देना चाहती हैं, तो Myntra की Right To Fashion Sale आपके लिए एक गोल्डन चांस है. इस सेल में महिलाओं के लिए सैंडल्स, स्लिपर्स और स्नीकर्स पर मिल रही है भारी छूट, जिससे आप अपने पसंदीदा ब्रांड्स को बेहद अफोर्डेबल दामों में खरीद सकती हैं. चाहे आप ऑफिस के लिए एलिगेंट सैंडल्स ढूंढ रही हों या कैजुअल आउटिंग के लिए ट्रेंडी स्लिपर्स, यहां हर स्टाइल और जरूरत के लिए कुछ न कुछ है.

Myntra पर उपलब्ध फुटवियर कलेक्शन में आपको मिलेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स के अनुसार डिज़ाइन किए गए सैंडल्स और स्लिपर्स जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि पहनने में भी बेहद आरामदायक. ब्रांड्स जैसे DressBerry, Mochi, Campus और कई अन्य आपको दे रहे हैं 50% से लेकर 60% तक की छूट. यह मौका है अपने वार्डरॉब को रिफ्रेश करने का, वो भी बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले.

हैवी डिस्काउंट में अभी ऑर्डर करें वीमेन की ये स्टाइलिश सैंडल्स और स्लिपर्स



1. बेज कलर की एम्बेलिशड ओपन टो फ्लैट्स महिलाओं के लिए एक परफेक्ट चॉइस हैं जो स्टाइल और आराम दोनों को पसंद करती हैं. इन फ्लैट्स का डिज़ाइन इतना एलिगेंट है कि ये किसी भी कैज़ुअल या सेमी-फॉर्मल आउटफिट के साथ शानदार लगते हैं. हल्के और आरामदायक होने के साथ-साथ इनका एम्बेलिशड लुक हर कदम को खास बना देता है.

2. Mochi की ये एम्बेलिशड क्रिस-क्रॉस वेज हील्स हर वीमेन की वार्डरॉब में एक स्टाइलिश एडिशन हैं. इनका डिज़ाइन न सिर्फ ग्लैमरस है बल्कि वेज हील्स की वजह से पहनने में भी बेहद आरामदायक हैं. गोल्डन टच और क्रिस-क्रॉस स्ट्रैप्स इन्हें पार्टी या फेस्टिव लुक के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

3. Campus के ये टेक्सचर्ड स्लिप-ऑन स्नीकर्स महिलाओं के लिए एक परफेक्ट चॉइस हैं जो स्टाइल और कम्फर्ट दोनों को पसंद करती हैं. इनका हाई-टॉप डिज़ाइन और चंकी हील्स लुक को ट्रेंडी बनाते हैं, वहीं पुल टैब इन्हें पहनना बेहद आसान बना देता है. चाहे कैज़ुअल आउटिंग हो या डेली वियर, ये स्नीकर्स हर मौके पर शानदार लगते हैं.

4. गोल्ड-टोन्ड टी-स्ट्रैप फ्लैट्स वीमेन के लिए एक एलिगेंट और वर्सेटाइल चॉइस हैं जो हर आउटफिट को रॉयल टच देती हैं. इनका सिंपल लेकिन शाइनिंग डिज़ाइन इन्हें पार्टी, फेस्टिव और डेली वियर के लिए परफेक्ट बनाता है. टी-स्ट्रैप स्टाइल न सिर्फ स्टाइलिश दिखता है बल्कि पैरों को अच्छा सपोर्ट भी देता है.

5. एम्बेलिशड ओपन टो फ्लैट्स हर आउटफिट को एलिगेंट टच देते हैं. इनका डिज़ाइन ओपन-टो स्टाइल के साथ खूबसूरत सजावट से सजा हुआ है, जो कैज़ुअल से लेकर सेमी-फॉर्मल लुक तक परफेक्ट बैठता है. सॉफ्ट इनसोल और फ्लेक्सिबल आउटसोल इन्हें पूरे दिन पहनने के लिए बेहद आरामदायक बनाते हैं.

इस सेल का सबसे बड़ा फायदा है कि आप हाई-क्वालिटी और ट्रेंडी फुटवियर को बेहद कम कीमत में खरीद सकती हैं. Myntra की यह Right To Fashion Sale हर किसी को फैशन का अधिकार देने की सोच के साथ शुरू की गई है. इसका मकसद है कि हर महिला अपने स्टाइल को एक्सप्रेस कर सके, चाहे उसका बजट कुछ भी हो. और जब बात आती है फुटवियर की, तो यह सेल वाकई में एक गेम-चेंजर है. सेल सीमित समय के लिए है, और स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा है. तो अगर आप अपने लिए या अपने किसी खास के लिए परफेक्ट सैंडल्स या स्लिपर्स की तलाश में हैं, तो अभी Myntra पर जाएं और इस Right To Fashion Sale का पूरा फायदा उठाएं. स्टाइल और सेविंग्स का ऐसा कॉम्बो बार-बार नहीं मिलता!