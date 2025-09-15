Flipkart Big Billion Days में लेकर आ रहा है अपने कस्टमर्स के लिए शानदार क्वालिटी वाले Air Purifiers

आज के समय में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. शहरों में धूल, धुआं, वाहन का धुआं, कारखानों से निकलने वाली गंदगी और घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैसें हमारी सांसों को भारी बना रही हैं. यही कारण है कि लोग अब घर के अंदर भी स्वच्छ हवा पाने के लिए Air Purifier का सहारा लेने लगे हैं. Air Purifier एक ऐसा उपकरण है जो हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को निकालकर साफ हवा देता है. यह धीरे-धीरे हर घर और ऑफिस की जरूरत बनता जा रहा है.

आप चाहे मिडिल क्लास हो या हाई क्लास, एक अच्छा Air Purifier अब आप आसानी से अफ़्फोर्ड कर सकते हैं. Flipkart Big Billion Days में लेकर आ रहा है Air Purifier के ढेर सारे ऑप्शंस, यहां आपको बेस्ट परफॉरमेंस वाले एयर प्यूरीफायर काफी कम दाम में मिलने वाले हैं. तो ध्यान से, कहीं आपकी नजर इस ख़ास ऑफर से हट ना जाए.

ये Air Purifiers मिल रहे हैं बेहतरीन क्वालिटी के साथ

1. PHILIPS AC0920/60 CADR 250 m3/h Portable Room Air Purifier

Flipkart Big Billion Days के दौरान PHILIPS का यह एयर प्यूरीफायर आपको मात्र 7,999 रुपये में मिल जाएगा. इसमें मौजूद अडजस्टेबल फैन फीचर इसे और भी ज्यादा बेहतर बना रहा है. इसका कवरेज एरिया 300 sq ft है. इसका नॉइज़ लेवल 49.5 dB है. यह एयर प्यूरीफायर प्लास्टिक से बना है.

2. Qubo Q400 Smart Room Air Purifier

जिन लोगों को धूल से एलर्जी होती है, उनके लिए यह एयर प्यूरीफायर बेहद फायदेमंद है. इसमें 3D सर्कुलेशन एयर फ्लो मौजूद है. यह पॉलीकार्बोनेट से बना है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसे आप अपने फ़ोन के ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं. इसका नॉइज़ लेवल 55 dB है. Flipkart Big Billion Days के दौरान इसकी कीमत मात्र 8,990 रुपये होगी.

3. CUCKOO Respure Copper Large Area Room Air Purifier

अगर आपका रूम बड़ा है तो CUCKOO का यह एयर प्यूरीफायर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इसका कवरेज एरिया 1000 sq ft है. यह बेहद अट्रैक्टिव ग्रे कलर में मिल रहा है. इसका नॉइज़ लेवल 57 dB है. आप इसे अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं.

4. PHILIPS 380 sqft Portable Room Air Purifier

PHILIPS का यह एयर प्यूरीफायर किचन या पालतू जानवरों से आने वाली बदबू को खत्म करने में बिल्कुल सक्षम है. इसपर आपको 2 साल की डोमेस्टिक वारंटी मिल रही है. आप इसको टच करके कंट्रोल कर सकते हैं. यह घर और ऑफिस दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसको चलाने के लिए 240 V | 60 Hz पॉवर की जरूरत पड़ेगी. इसकी कीमत 11,999 रुपये है.

5. Honeywell Air Touch V2 3 Stage Filtration Portable Room Air Purifier

यह एयर प्यूरीफायर आपके कमरे से 99.99% कीटाणुओं का सफाया करने में बिल्कुल सक्षम है. इसका कवरेज एरिया 388 sq ft है. इसको आप टच करके ऑपरेट कर सकते हैं. यह प्लास्टिक से बना है. इसका नॉइज़ लेवल 47.5 dB है. इसका वेट 4 kg है. इसको चलाने के लिए 47 W बिजली की खपत लगेगी.

तेजी से बढ़ते प्रदूषण के इस दौर में एयर प्यूरीफायर अब सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि हर घर की आवश्यकता बन गया है. यह न सिर्फ हवा को साफ करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, बुजुर्ग और परिवार सुरक्षित रहें, तो आपके घर में एक एयर प्यूरीफायर जरूर होना चाहिए. स्वच्छ हवा जीने का अधिकार है, और एयर प्यूरीफायर उस अधिकार को पाने में हमारी पूरी मदद करता है.

