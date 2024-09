अफोर्डेबल प्राइस में इन स्टाइलिश डोरमैट और कार्पेट्स के साथ फेस्टिव सीजन के लिए हो जाएं तैयार

क्या आप बैंक को तोड़े बिना अपने रहने की जगह को ताज़ा करने के लिए तैयार हैं? Myntra के होम डेकोर डील्स आपके लिए उपलब्ध हैं! विभिन्न प्रकार के कालीनों और गलीचों पर 80% तक की छूट के साथ, यह आपके घर के एस्थेटिक्स को बढ़ाने का सही समय है. चाहे आप एक आरामदायक गलीचे के साथ गर्माहट जोड़ना चाहते हों या एक बोल्ड कालीन के साथ एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हों, ये डील्स हर टेस्ट के लिए कुछ न कुछ प्रदान करते हैं. स्टाइलिश घरेलू सजावट के सामानों पर कुछ बेस्ट डील्स खोजने के लिए आगे पढ़ें, जो एस्थेटिक्स को अफोर्डेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं.

1. HABERE INDIA Beige Solid Hand Woven Jute Carpet

Discount: 80% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.3 out of 5 stars (16 ratings)

HABERE INDIA के इस हाथ से बुने हुए बेज जूट कार्पेट के साथ अपने स्थान में नेचरल सुंदरता का स्पर्श जोड़ें. इसका सॉलिड पैटर्न और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जूट फैब्रिक इसे किसी भी कमरे के लिए एक टाइमलेस और ड्यूरेबल ऑप्शन बनाता है. एंटी-स्किड सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि यह अपनी जगह पर बना रहे, जबकि इसका रेक्टेंगुलर शेप हॉलवे में या कॉफी टेबल के नीचे बिल्कुल फिट बैठता है.

खासियतें:

नेचरल जूट फाइबर से हाथ से बुना हुआ

सुरक्षा के लिए एंटी-स्किड बैकिंग

एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ड्यूरेबल

आयाम: 1.52mx 60.96cm

2. Saral Home Grey Solid Modern Carpet

Discount: 50% | Price: ₹1999 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 4.5 out of 5 stars (24 ratings)

स्लीक, कंटेम्पररी और सहजता से स्टाइलिश, सरल होम ग्रे सॉलिड मॉडर्न कार्पेट आपके घर में मॉडर्न टच लाता है. ड्यूरेबल पॉलीप्रोपाइलीन से निर्मित, यह आपके लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया में एक शानदार लुक जोड़ते हुए रोजमर्रा के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है.

खासियतें:

ड्यूरेबल पॉलीप्रोपाइलीन से बना है

स्लीक सॉलिड ग्रे डिजाइन

आयताकार साइज फर्नीचर के बड़े टुकड़ों के नीचे फिट बैठता है

आयाम: 1.80mx 1.20m

कम रखरखाव के लिए वैक्यूम क्लीन करना आसान है

3. SANA Carpet Brown And Black Ethnic Motif Printed Carpet

Discount: ₹7400 Off | Price: ₹1599 | M.R.P.: ₹8999 | Rating: 4.2 out of 5 stars (32 ratings)

SANA कार्पेट के इस शानदार कालीन में एक जटिल एथनिक मोटिफ वाला डिज़ाइन है जो आपके रहने की जगह में कल्चरल टच जोड़ता है. ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट टोन का मिश्रण एक मॉडर्न एस्थेटिक बनाता है जो किसी भी ट्रेडिशनल सजावट को बढ़ाता है.

खासियतें:

जटिल एथनिक मोटिफ डिजाइन

ड्यूरेबल पॉलिएस्टर से बना है

सिग्नेचर क्राफ्ट्समैनशिप

आयाम: 2.1mx 1.5m

लिविंग रूम या स्टडी रूम के लिए आदर्श

4. HABERE INDIA Multicoloured Woven-Design Carpet

Discount: 72% | Price: ₹1679 | M.R.P.: ₹5999 | Rating: 4.1 out of 5 stars (23 ratings)

वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव, HABERE INDIA का यह मल्टी-कलर वूवन-डिज़ाइन कालीन किसी भी कमरे में कलर भरने के लिए एकदम सही है. जूट फाइबर से निर्मित, यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली कालीन स्टाइल और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रदान करता है, जो इसे एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक घर मालिकों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाता है.

खासियतें:

नेचरल जूट फाइबर से बना है

मल्टी-कलर बुना हुआ डिज़ाइन

देखभाल के साथ सिग्नेचर्ड

आयाम: 1.54mx 0.91m

मॉडर्न और देहाती दोनों आंतरिक सज्जा के लिए उपयुक्त

5. HABERE INDIA Beige Braided Round Jute Carpet

Discount: 70% | Price: ₹1499 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.7 out of 5 stars (30 ratings)

यदि आप अपनी सजावट में एक नेचरल एलिमेंट जोड़ना चाह रहे हैं, तो HABERE INDIA का यह ब्रेडेड गोल जूट कालीन आपके पास होना ही चाहिए. इसका अनोखा राउंड शेप और ब्रेडेड डिज़ाइन किसी भी कमरे में आरामदायक, देहाती अट्रैक्शन लाता है. छोटी जगहों के लिए आदर्श, यह स्टाइलिश और ड्यूरेबल दोनों है.

खासियतें:

जूट से हाथ से बुना हुआ

एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ड्यूरेबल

अनोखा राउंड शेप चरित्र जोड़ता है

आयाम: 1.21mx 1.21m

प्रवेश मार्गों या आरामदायक पढ़ने के कोनों के लिए बिल्कुल सही

6. SANA Carpet Teal And Brown Geometric Handmade Cotton Carpet

Discount: ₹10,451 Off | Price: ₹2548 | M.R.P.: ₹12,999 | Rating: 4.5 out of 5 stars (30 ratings)

SANA कार्पेट का यह शानदार टील और ब्राउन कलर का जियोमेट्रिक कालीन ट्रेडिशनल डिजाइन एलिमेंट्स को मॉडर्न क्राफ्ट्समैनशिप के साथ जोड़ता है. हाई क्वालिटी वाले कॉटन से सिग्नेचर, इसे किसी भी कमरे में बनावट और दृश्य रुचि जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जियोमेट्रिक पैटर्न उन लोगों के लिए आदर्श है जो बोल्ड डिज़ाइन स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं.

खासियतें:

सिग्नेचर कॉटन निर्माण

अट्रैक्टिव जियोमेट्रिक पैटर्न

ट्रेडिशनल मॉडर्न डिजाइन से मिलता है

आयाम: 12.7 सेमी x 17.7 सेमी

बड़े रहने वाले क्षेत्रों या स्टडी रूम के लिए बिल्कुल सही

7. SANA CARPET Red And White Ethnic Motifs Cotton Carpet

Discount: ₹10,451 Off | Price: ₹2548 | M.R.P.: ₹12,999 | Rating: 3.8 out of 5 stars (27 ratings)

SANA कालीन जटिल एथनिक मोटिफ के साथ एक ट्रेडिशनल कृति है, जो आपके घर में कल्चरल वाइबरैंसी की झलक लाती है. प्रीमियम कॉटन से सिग्नेचर, यह रेड और व्हाइट कालीन ड्यूरेबिलिटी के साथ एस्थेटिक्स को जोड़ता है, जो इसे लिविंग रूम और स्टडी रूम्स के लिए एक असाधारण टुकड़ा बनाता है.



खासियतें:

सिग्नेचर कॉटन निर्माण

ट्रेडिशनल एथनिक मोटिफ

बड़े रहने की जगहों के लिए बिल्कुल सही

आयाम: 12.7 सेमी x 17.7 सेमी

8. HOSTA HOMES Blue Printed Anti-Skid Water Soaking Bath Mat

Discount: 50% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.1 out of 5 stars (35 ratings)

HOSTA HOMES के इस ब्लू प्रिंटेड बाथ मैट के साथ अपने बाथरूम के स्टाइल को अपग्रेड करें. इसका मखमली कपड़ा नरम टच सुनिश्चित करता है, जबकि एंटी-स्किड सुविधा सुरक्षा और आराम प्रदान करती है. हाइली अब्सॉर्बेंट, यह मैट पानी को प्रभावी ढंग से सोखती है, जिससे आपका बाथरूम सूखा और स्लिप-फ्री रहता है.

खासियतें:

सॉफ्ट टेक्सचरड के लिए मखमली कपड़ा

सुरक्षा के लिए एंटी-स्किड बैकिंग

हाइली अब्सॉर्बेंट और क्विक ड्राई

आयाम: 60.96 सेमी x 40.64 सेमी

9. Bajo's White And Purple Striped Pattern Anti-Skid Quick-Dry Soft Doormat

Discount: 71% | Price: ₹551 | M.R.P.: ₹1900 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Bajo का यह डोरमैट अपने अट्रैक्टिव व्हाइट और पर्पल स्ट्रिपड पैटर्न के कारण स्टाइल के साथ फंक्शनलिटी का मिश्रण करता है. नरम माइक्रोफ़ाइबर से तैयार किया गया, यह नमी को जल्दी अब्सॉर्ब करता है और तेजी से सूखता है, जिससे आपका प्रवेश द्वार साफ और सूखा रहता है. एंटी-स्किड बेस सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो इसे आपके घर में उच्च यातायात वाले क्षेत्रों के लिए एक आदर्श जोड़ बनाता है.

खासियतें:

नरम माइक्रोफ़ाइबर से बना है

मॉडर्न टच के लिए स्ट्रिपड पैटर्न

क्विक ड्राई और एंटी-स्किड फीचर्स

आयाम: 60 सेमी x 40 सेमी

10. Story@home Navy Blue And Beige Ethnic Motifs Printed Anti-Slip Doormat

Discount: 87% | Price: ₹116 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 3.6 out of 5 stars (13 ratings)

Story@home नेवी ब्लू और बेज डोरमैट के साथ अपने दरवाजे पर एक ट्रेडिशनल टच जोड़ें. इसके एथनिक मोटिफ और ड्यूरेबल पॉलिएस्टर फैब्रिक इसे एक अट्रैक्टिव प्रवेश द्वार के लिए एक आदर्श ऑप्शन बनाते हैं. एंटी-स्लिप सुविधा सुरक्षा सुनिश्चित करती है जबकि क्विक सुखाने वाला डिज़ाइन इसे सभी मौसम की स्थिति में फंक्शनल रखता है.

खासियतें:

एथनिक प्रिंट के साथ पॉलिएस्टर फ़ैब्रिक

बेहतर सुरक्षा के लिए एंटी-स्लिप

जल्दी सूखने वाला और हाइली अब्सॉर्बेंट

आयाम: 60 सेमी x 40 सेमी

11. Dakshya Industries Blue 3D Printed Anti Skid Doormat

Discount: 60% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars (20 ratings)

Dakshya Industries के इस अट्रैक्टिव 3D प्रिंटेड डोरमैट के साथ अलग दिखें. इसका बोल्ड ब्लू डिज़ाइन आपके घर में एक मॉडर्न स्वरूप लाता है, जबकि एंटी-स्किड बैकिंग स्थिरता सुनिश्चित करती है. यह डोरमैट आपके प्रवेश द्वार पर एक कंटेम्पररी बढ़त जोड़ने के लिए एकदम सही है.

खासियतें:

मॉडर्न लुक के लिए 3D प्रिंटेड डिज़ाइन

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एंटी-स्किड बेस

ड्यूरेबल पॉलिएस्टर कपड़ा

आयाम: 60 सेमी x 40 सेमी

12. Story@home Grey And Green Abstract Printed Anti-Slip Doormat

Discount: 87% | Price: ₹116 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 3.6 out of 5 stars (13 ratings)

अब्स्ट्रक्ट पैटर्न के साथ डिज़ाइन किया गया, यह ग्रे और ग्रीन डोरमैट आपके प्रवेश द्वार पर एक कंटेम्पररी टच जोड़ता है. ड्यूरेबल पॉलिएस्टर से बना, यह हाइली अब्सॉर्बेंट है और जल्दी सूख जाता है, जिससे आपके फर्श साफ और सूखे रहते हैं. अपनी एंटी-स्लिप सुविधा के साथ, यह डोरमैट स्टाइलिश और प्रैक्टिकल दोनों है.

खासियतें:

मॉडर्न अपील के लिए सार प्रिंट डिज़ाइन

पॉलिएस्टर कपड़ा ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करता है

एंटी-स्लिप और जल्दी सूखने वाली विशेषताएं

आयाम: 60 सेमी x 40 सेमी

घरेलू साज-सज्जा के आवश्यक सामानों पर Myntra के स्पेशल डील्स गलीचे, डोरमैट और कालीन पर 87% तक की शानदार बचत प्रदान करते हैं. चाहे आप ट्रेडिशनल एथनिक मोटिफ कालीन या बोल्ड, कंटेम्पररी डोरमैट की तलाश में हों, इस सूची में हर स्टाइल और बजट से मेल खाने के लिए कुछ न कुछ है. इन डील्स को न चूकें - अभी Myntra पर खरीदारी करें.