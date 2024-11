Myntra के साथ करें स्किनकेयर के लिए सही शावर एसेंशियल्स का सेलेक्‍शन. शावर हमारे दिन की शुरुआत होती है, और यही वो टाइम होता है जब हमारी स्किन का मूड तय होता है. ऐसे में सही बॉडी वॉश या शावर जेल का सेलेक्‍शन स्किन के लिए बहुत जरूरी हो सकता है. सही प्रोडक्ट न केवल स्किन को साफ करता है, बल्कि उसे हाइड्रेट, सॉथ और रेजूवेनेट भी करता है. अगर आप अपने शावर रूटीन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह समय है शॉपिंग करने का. Myntra पर पाएं बेहतरीन बॉडी वॉश और शावर जेल पर शानदार डील्स, जो 50% तक की छूट के साथ आपका इंतजार कर रही है. ये प्रोडक्ट्स न केवल बॉडी एक्ने से मुकाबला करते हैं, बल्कि स्किन को डीप हाइड्रेशन भी देते हैं. अभी इन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं और अपने शावर रूटीन को एक नई राह पर लग जाएं.

1. MCaffeine Green Tea And 1% BHA Salicylic Acid Body Wash – 200ml

Discount: 25% | Price: ₹224 | M.R.P.: ₹299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ग्रीन टी और 1% BHA सैलिसिलिक एसिड से समृद्ध यह बॉडीवॉश बॉडी के एक्ने से निपटने के लिए परफेक्‍ट है. यह गहराई से स्किन को साफ करता है और पोर्स को एक्सफोलिएट करता है, जिससे स्किन ताजगी और रिफ्रेशनेस महसूस करती है.



2. Plum BodyLovin' Vanilla Vibes Body Wash – 500ml

Discount: 20% | Price: ₹479 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.6 out of 5 stars

यह लाइट, स्‍वीट वनीला बॉडी वॉश खासतौर पर ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है. यह स्किन को हाइड्रेट करता है और एक सॉफ्ट, क्रीमी लैदर छोड़ता है.



3. BRILLARE Salicylic And Lactic Acid Body Wash For Acne-Prone Skin – 200ml

Discount: 50% | Price: ₹297 | M.R.P.: ₹595 | Rating: 4.6 out of 5 stars

सैलिसिलिक और लेक्टिक एसिड का संयोजन बॉडी के एक्ने और डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है. यह बॉडी वॉश स्किन को कोमल और समान बनाता है.



4. DOT & KEY Cica And Salicylic Daily Exfoliating Shower Gel – 250ml

Discount: 20% | Price: ₹319 | M.R.P.: ₹399 | Rating: 4.5 out of 5 stars

सिका और सैलिसिलिक एसिड से भरपूर यह शावर जेल एक्ने, ब्लेमिशेस और स्किन की जलन को ठीक करने में मदद करता है. यह स्किन को बिना किसी जलन के हाइड्रेट और साफ करता है.



5. Lux Luxurious Sandalwood Body Wash – 750ml

Discount: 35% | Price: ₹279 | M.R.P.: ₹430 | Rating: 4.5 out of 5 stars

लक्ज़री सैंडलवुड बॉडीवॉश से रोज़ाना बाथिंग एक्‍सपीरिएंस आरामदायक और सुखद बनाएं. यह डीप क्‍लींजिंग करता है और स्किन पर ताजगी लाता है, जिससे पूरी दिन की खुशबू बनी रहती है.



6. DOT & KEY Skincare Hyaluronic And Ceramides Daily Hydrating Shower Gel – 250ml

Discount: 20% | Price: ₹279 | M.R.P.: ₹349 | Rating: 4.5 out of 5 stars

ड्राई स्किन के लिए यह शावर जेल हायल्यूरोनिक एसिड और सेरामाइड्स से समृद्ध है, जो स्किन को डीप हाइड्रेशन और सुरक्षा देता है. यह स्किन को सॉफ्ट और नमी से भरपूर बनाए रखता है. यह डेली हाइड्रेटिंग शावर जेल है जो आपको फ्रेशनेस देता है.



7. Nivea Creme Care Shower Cream

Discount: 38% | Price: ₹155 | M.R.P.: ₹250 | Rating: 4.5 out of 5 stars

निविया के सिग्नेचर क्रीम से समृद्ध यह शावर क्रीम ड्राई स्किन के लिए परफेक्‍ट है. यह स्किन को डीप हाइड्रेट करता है और सॉफ्ट और सिल्की स्मूद महसूस कराता है.



8. MCaffeine Pack Of 2 Coffee Body Wash With Berries

Discount: 0% | Price: ₹558 | M.R.P.: ₹558 | Rating: 4.5 out of 5 stars

कॉफी और बेरीज़ का यह शावर बॉडी वॉश सुबह की ताजगी देने के लिए बना है. विटामिन C से भरपूर, यह स्किन को एनर्जी देता है और एक ताजगी देने वाली खुशबू छोड़ता है.



9. Arata 1% Salicylic Acid Body Wash

Discount: 33% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ऑयली स्किन और बॉडी एक्ने वाले लोगों के लिए यह शावर वॉश एक बेहतरीन सॉल्‍यूशन है. यह सैलिसिलिक एसिड से समृद्ध है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है और एक्ने के ब्रेकआउट को कम करता है. यह लाइट और प्रभावी फॉर्मूला के साथ स्किन को स्मूद और साफ करता है.



10. Love Beauty & Planet Aloe Vera And Eucalyptus Refreshing Body Wash

Discount: 16% | Price: ₹273 | M.R.P.: ₹325 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह शावर बॉडी वॉश एलोवेरा और युकैलिप्टस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है. इसकी सॉफ्ट और रिजूवनेट करने वाले गुणों के साथ, यह स्किन को ताजगी, मुलायम, और नमी से भरपूर रखता है.



11. Pears Naturale Vitamin C Body Wash with Yuzu Lemon

Discount: 25% | Price: ₹393 | M.R.P.: ₹525 | Rating: 4.5 out of 5 stars

युजु लेमन और विटामिन C से समृद्ध यह बॉडी वॉश आपकी स्किन को डीप क्‍लीनिंग देता है और इसके नेुचरल ग्लो को बढ़ाता है. इसकी ताजगी देने वाली सिट्रस खुशबू के साथ, यह बॉडी को ताजगी और रिजूवनेट करने के लिए बना है.



12. Dove Dryness Care Body Wash With Jojoba Oil For Moisturised Skin

Discount: 31% | Price: ₹407 | M.R.P.: ₹590 | Rating: 4.5 out of 5 stars

जोजोबा ऑयल से समृद्ध Dove का यह बॉडी वॉश ड्राई स्किन के लिए एक परफेक्‍ट ऑप्‍शन है. यह लंबे समय तक हाइड्रेशन करता है, जिससे आपकी स्किन हर शावर के बाद नमी और पोषण से भरपूर महसूस करती है.



इन बेहतरीन शावर प्रोडक्ट्स के साथ अपनी स्किन को हर दिन फ्रेशनस और सॉफ्टेस बनाए रखता है. तो Myntra पर इन शानदार ऑफर्स का फायदा उठाने में देरी न करें.