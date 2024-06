Myntra लेकर आया है आपके लिए टॉवल सेट सेल. चाहे आप अपने बाथरूम का सामान बदलना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, हमारे पास हर किसी के लिए बेहतरीन चीज़ है. सॉफ्ट कॉटन से लेकर इको फ्रेंडली बांस तक, ये टॉवल सेट आरामदेह, पानी सोखने वाले और खूबसूरत हैं. कम से कम 30% की छूट का फायदा उठाएं और अपने बाथरूम को नया लुक दें.

1. MYTRIDENT Coral Pink Solid 500 GSM Soft Plush Pure Cotton Towels Set

Discount: 46% | Price: ₹1349 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.5 out of 5 stars (2.3k Ratings)

आराम की नई दुनिया में डूब जाइए, MYTRIDENT के कोरल पिंक सॉलिड टॉवल सेट के साथ, जो 100% प्‍योर कॉटन से बना है और जिसका GSM 500 है. ये तौलिए आपको नहाने का एक शानदार अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उनकी लक्ज़री कोमलता और असाधारण रूप से पानी सोखने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. डेली यूज के लिए बिल्कुल सही, ये OEKO-TEX प्रमाणित हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे ये हानिकारक केमिकल फ्री हैं. एडवांस टेक्स्टाइल मैनेजमेंट तकनीक और टिकाऊ हेम लंबे समय तक चलने वाली क्‍वालिटी देता हैं. ये तौलिए चमकदार कोरल पिंक कलर में उपलब्ध हैं.

मुख्य विशेषताएं:

केमिकल फ्री टच के लिए OEKO-TEX प्रमाणित

एडवांस टेक्स्टाइल मैनेजमेंट तकनीक से बने

2. BIANCA White Solid 450 GSM Cotton Towels Set

Discount: 39% | Price: ₹1263 | M.R.P.: ₹2072 | Rating: 4.6 out of 5 stars (5 Ratings)

अपने बाथरूम की सजावट को बढ़ाएं BIANCA व्हाइट सॉलिड कॉटन टॉवल सेट के साथ, जिसमें 450 GSM का शानदार फैब्रिक है जो बेहतरीन कोमलता और पानी सोखने की क्षमता प्रदान करता है. ये तौलिए मर्सराइज्ड यार्न से बनाए गए हैं, जो टिकाऊपन और त्वचा पर रेशमी-सी कोमलता सुनिश्चित करते हैं. इस सेट में बाथ टॉवल, हैंड टॉवल और फेस टॉवल शामिल हैं, जो सभी को आपके घर के आराम में स्पा जैसा अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

बेहतरीन कोमलता के लिए मर्सराइज्ड यार्न

आराम बढ़ाने के लिए लग्जरी मोटाई

रंग न जाने का वादा

3. Raymond Home Purple 450 GSM Cotton Towel Set

Discount: 61% | Price: ₹701 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.2 out of 5 stars (22 Ratings)

रॉयमंड होम के पर्पल कॉटन टॉवल सेट के साथ बाथरूम में एक शानदार टच दें. 450 GSM वाले प्रीमियम कॉटन से बने ये तौलिए न सिर्फ स्टाइलिश हैं बल्कि अत्यधिक पानी सोखने वाले और त्वचा के लिए कोमल भी हैं. इस सेट में दो बाथ टॉवल शामिल हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए या उपहार के रूप में भी आदर्श हैं. इनका पर्पल कलर बाथरूम में एक अलग स्‍टाइ‍ल लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

प्रीमियम कॉटन फैब्रिक के साथ स्टाइलिश डिजाइन

डेली यूज के लिए बेस्‍ट

4. MYTRIDENT Blue 500 GSM Pure-Cotton Towel Set

Discount: 40% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.4 out of 5 stars (39 Ratings)

MYTRIDENT के ब्‍लू प्‍योर कॉटन टॉवल सेट के साथ लग्‍जरी फील करें. यह सेट 500 GSM के हाई क्‍वालिटी फ़ैब्रिक से बने हैं, जो अपनी कोमलता और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं. ये तौलिए यार्न ट्विस्ट तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे धोने के बाद भी मुलायम और पानी सोखने वाले बने रहें.

मुख्य विशेषताएं

केमिकल फ्री और OEKO-TEX प्रमाणित

टिकाऊ हेम और डिज़ाइन किया गया बॉर्डर

5. haus & kinder Blue Solid 500 GSM Pure Cotton Towel Set

Discount: 33% | Price: ₹1205 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.3 out of 5 stars (175 Ratings)

haus & kinder के ब्‍लू कलर का सॉलिड कॉटन टॉवल सेट आपके बाथरूम की सजावट में चार चांद लगा देगा. यह 100% प्‍योर कॉटन से बना है, जिसका GSM 500 है और जो न सिर्फ बेहद मुलायम है बल्कि हल्का और रंग छोड़ने वाला भी नहीं है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही बन जाता है. इस सेट में हैंड टॉवल, बाथ टॉवल और फेस टॉवल शामिल हैं, जिनमें से हर एक पानी को बहुत अच्छी तरह सोख लेता है और जल्दी सूख जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लंबे समय तक चलने वाले शाइनी कलर

मशीन से धोने योग्य

6. SPACES Red And Blue Cotton Towel Set 500 GSM

Discount: 73% | Price: ₹1025 | M.R.P.: ₹3799 | Rating: 4 out of 5 stars (36 Ratings)

अपने बाथरूम में रंग भरें SPACES के रेड और ब्‍लू कॉटन टॉवल सेट के साथ, जो एक आकर्षक डिज़ाइन और बेहतर पानी सोखने की क्षमता रखते हैं. 100% कॉटन से बना ये 500 GSM का टॉवल सेट बेहतरीन कोमलता और जल्दी सूख जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

बेहतर पानी सोखने की क्षमता के लिए चमकदार रंग और 500 GSM

रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आदर्श

7. Marks & Spencer Unisex Grey Printed Towel

Discount: 51% | Price: ₹734 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.7 out of 5 stars (11 Ratings)

मार्क्स एंड स्पेंसर के लग्जरी यूनिसेक्स ग्रे प्रिंटेड टॉवल के साथ एलिगेंस अपनाएं. यह टॉवल 100% कॉटन से बना है, जिसका GSM 500 है और जो बाथरूम की किसी भी सजावट में एक शानदार टच लाता है. इस टॉवल में एक सुंदर प्रिंटेड पैटर्न है. सॉफ्ट कॉटन फ़ैब्रिक आराम और पानी सोखने की क्षमता सुनिश्चित करता है, जो इसे पर्सनल यूज और गिफ्ट देने के लिए बेस्‍ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

सॉफ्ट कॉटन फ़ैब्रिक के साथ सुंदर प्रिंटेड पैटर्न

विभिन्न बाथरूम स्‍टाइल के लिए उपयुक्त

8. Marks & Spencer Unisex Pink And Blue Striped 400 GSM Towel

Discount: 50% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.4 out of 5 stars (7 Ratings)

अपने बाथरूम को मार्क्स एंड स्पेंसर के यूनिसेक्स पिंक और ब्लू स्ट्राइप्ड टॉवल के साथ नया रूप दें. यह टॉवल क्लासिक स्ट्राइप्ड डिज़ाइन और हल्के आराम के लिए 400 GSM वाले फ़ैब्रिक से बना है. 100% कॉटन से बना यह टॉवल मुलायम और जल्दी सूखने वाला है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए बिल्कुल सही है. गुलाबी और नीली धारियां आपके बाथरूम में एक चंचल अंदाज जोड़ती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

400 GSM कॉटन के साथ क्लासिक स्ट्राइप्ड डिज़ाइन

रोजमर्रा की सुविधा के लिए मुलायम और जल्दी सूखने वाला फ़ैब्रिक

9. Aura Rust And Brown 2 Pieces Terry Cotton 500 GSM Towel Set

Discount: 75% | Price: ₹499 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 3.8 out of 5 stars (43 Ratings)

लक्जरी में डूब जाएं Aura के रस्ट और ब्राउन टेरी कॉटन टॉवल सेट के साथ. 500 GSM टेरी कॉटन से बना यह सेट बेहद कोमल और पानी सोखने वाला है. रोजमर्रा के उपयोग के लिए बिल्कुल सही, इसका सॉलिड पैटर्न आपके बाथरूम में एक शानदार अंदाज लाता है. इस सेट में दो बड़े साइज के तौलिए शामिल हैं, जो आराम और स्टाइल का बेहतरीन संगम पेश करते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

हाई क्‍वालिटी वाला 500 GSM टेरी कॉटन

लग्जरी एहसास के लिए मुलायम और पानी सोखने वाला

वॉशिंग मशीन में धोने योग्य

10. Rangoli Set Of 4 Grey And Green Printed 450 GSM Pure Cotton Towels

Discount: ₹1850 Off | Price: ₹1699 | M.R.P.: ₹3549 | Rating: 4.4 out of 5 stars (5 Ratings)

रंगोली के ग्रे और हरे रंग के प्रिंटेड कॉटन टॉवल सेट के साथ अपने बाथरूम में रंग भर दें. हाथ के तौलिये और नहाने के तौलियों के कॉम्बिनेशन के साथ, ये 450 GSM तौलिए स्टाइलिश हैं. प्रिंटेड पैटर्न किसी भी बाथरूम की सजावट को निखारता है, जबकि प्‍योर कॉटन फ़ैब्रिक कोमलता सुनिश्चित करता है.

मुख्य विशेषताएं:

450 GSM प्‍योर कॉटन के साथ आकर्षक प्रिंट

लंबे समय तक चलने वाले आराम के लिए मुलायम और टिकाऊ

मशीन से धोने लायक

11. CORE Designed By SPACES Unisex Set Of 4 Solid 380 GSM Towel Set

Discount: 50% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.2 out of 5 stars (35 Ratings)

डेली यूज की जिंदगी में लग्‍जरी का आनंद लें CORE Designed by SPACES सॉलिड टॉवल सेट के साथ. 380 GSM के साथ, ये तौलिए जल्दी सूखने वाले और अत्यधिक पानी सोखने वाले होते हैं. ब्राउन और बरगंडी कलर में उपलब्ध ये टावल बाथरूम की सजावट में एक शानदार टच लाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

जल्दी सुखाने और अत्यधिक पानी सोखने के लिए 380 GSM दिया गया है

स्टाइलिश बॉर्डर डिज़ाइन

मशीन से धोने योग्य

12. Rangoli Blue Set Of 4 600 GSM Organic Royal Bamboo Towel Set

Discount: ₹1600 Off| Price: ₹1899 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4.2 out of 5 stars (20 Ratings)

रंगोली के ऑर्गेनिक रॉयल बैंबू टॉवल सेट के साथ इको फ्रेंडली लग्‍जरी का आनंद लें. 100% ऑर्गेनिक बांस से बना यह 600 GSM का बेहद मुलायम, हाइपोएलर्जेनिक और अत्यधिक पानी सोखने वाला टॉवल सेट है. शाइनी ब्‍लू कलर और प्रिंटेड पैटर्न आपके बाथरूम में एक मॉर्डन टच लाता हैं, जो आराम और स्टाइल दोनों सुनिश्चित करता है.

मुख्य विशेषताएं:

इको फ्रेंडली और 100% ऑर्गेनिक बांस से बना

सेंसिटवी स्किन के लिए बना और हाइपोएलर्जेनिक

बेहतर पानी सोखने के लिए 600 GSM के साथ आता है

13. BIANCA Set Of 14 Pure Cotton Ultra-Fluffy Hand Towels

Discount: 47% | Price: ₹1758 | M.R.P.: ₹3318

खुद को लग्‍जरी से सराबोर करें BIANCA के अल्ट्रा-फ्लफी हैंड टॉवल के साथ. प्‍योर कॉटन से बने 14 तौलिए के इस सेट को बेहतरीन कोमलता और टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन किया गया है. डेली यूज के लिए बिल्कुल सही, ये तौलिए ज़ीरो-ट्विस्ट यार्न से बने होते हैं, जो कई बार धोने के बाद भी अपनी सॉफ्टनेंस बनाए रखते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ज़ीरो-ट्विस्ट यार्न

मशीन से धोने योग्य

14. BLOCKS OF INDIA Set Of 5 Floral Printed 210 GSM Cotton Towel Set

Discount: 69% | Price: ₹1301 | M.R.P.: ₹4199 | Rating: 4.5 out of 5 stars (10 Ratings)

BLOCKS OF INDIA के फूलों वाले सुंदर तौलिए आपके बाथरूम को नया लुक दे देंगे. ये रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए तो बहुत बढ़िया हैं ही, 210 GSM कॉटन की वजह से हल्के और हवादार भी हैं. नहाने के बाद खुद को तरोताजा रखने के लिए ये मुलायम और आरामदायक भी हैं.

खास बातें:

फूलों का डिज़ाइन बाथरूम को सुंदर बनाता है

रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए हल्का और आरामदायक

धोने और सुखाने में आसान

15. MUSH Olive Green And White 6 Pieces 600 GSM Towel Set

Discount: ₹1138 Off | Price: ₹1859 | M.R.P.: ₹2997

अपने बाथरूम को स्टाइलिश बनाएं MUSH Olive Green And White टॉवल सेट के साथ. 600 GSM बैंबू से बने ये तौलिए बहुत ही मुलायम और पानी सोखने वाले होते हैं. ये छह पीस के सेट में आते हैं.

खासियतें:

ज़्यादा मुलायम और पानी सोखने वाले बांस से बने

मॉर्डन बाथरूम के लिए स्टाइलिश कलर और डिज़ाइन

वॉशिंग मशीन में धोए जा सकते हैं

Myntra पर चल रही प्रीमियम टॉवल सेट की खास सेल आपके बाथरूम को आलीशान बनाने का सुनहरा मौका है. चाहे आप अपने बाथरूम को नया लुक देना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, हमारे पास हर जरूरत के लिए टॉवल सेट हैं. बेहतरीन क्वालिटी वाले स्‍टफ, खूबसूरत डिजाइन और कम से कम 30% का डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि आप न सिर्फ बाथिंग अनुभव को बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने बाथरूम को भी खूबसूरत बनाएंगे. इस सीमित समय के ऑफर का फायदा उठाएं. आज ही Myntra पर खरीदारी करें.