रक्षाबंधन या किसी भी इवेंट के लिए बढ़िया रहेंगी ये डिज़ाइनर साड़ियां, 88% तक की छूट में Myntra से करें आर्डर

साड़ी, सुंदरता और एलिगेंस का एक टाइमलेस प्रतीक, Myntra की स्पेशल सेल के साथ इस सीजन में शानदार पुनरुत्थान कर रही है. चाहे आप किसी उत्सव, शादी या किसी साधारण समारोह की तैयारी कर रहे हों, आश्चर्यजनक छूट पर डिजाइनर साड़ियों के साथ अपनी वार्डरॉब को बेहतर बनाने का यह सही समय है. 88% तक की छूट के ऑफर के साथ, आप सस्ते में हाई फैशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं. All About You, Mitera, Kalini, और Tikhi Imli जैसे ब्रांड स्टाइल और क्वालिटी का वादा करते हुए अपनी बेहतरीन कृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं.

1. All About You Embroidered Satin Saree

Discount: 75% | Price: ₹1449 | M.R.P.: ₹5799 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह मैरून और गोल्ड टोन वाली साटन साड़ी उत्सव के अवसरों के लिए एकदम सही है, यह कस्टम फिट के लिए बिना सिले ब्लाउज पीस के साथ आती है. शानदार साटन फैब्रिक आराम और सुंदरता सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

मैरून और गोल्डन कलर की साटन साड़ी

कशीदाकारी बॉर्डर और डिटेल

अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस के साथ आता है

आसान रखरखाव के लिए हाथ से धोएं

2. All About You Pink Floral Woven Design Zari Detailed Pure Chiffon Saree

Discount: 85% | Price: ₹1439 | M.R.P.: ₹9599 | Rating: 4.2 out of 5 stars

डेलिकेट फ्लोरल वूवन डिज़ाइन और ज़री के डिटेल से सजी, यह पिंक शिफॉन साड़ी ताज़ी हवा का झोंका है. जटिल बॉर्डर सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है, और बिना सिला ब्लाउज का पीस एक अनुरूप फिट की अनुमति देता है.

खासियतें:

ज़री डिटेल के साथ पिंक फ्लोरल शिफॉन साड़ी

वूवन डिज़ाइन बॉर्डर

बिना सिला हुआ ब्लाउज का पीस

सुविधा के लिए मशीन से धोने योग्य

3. Mitera Pink And Gold-Toned Poly Georgette Saree With Jacket And Blouse

Discount: 80% | Price: ₹2799 | M.R.P.: ₹13999 | Rating: 4 out of 5 stars

मैचिंग जैकेट के साथ यह पिंक और गोल्डन कलर की पॉलीजॉर्जेट साड़ी मॉडर्न लुक का प्रतीक है. एम्बेलिशड बॉर्डर ग्लैमर का स्पर्श जोड़ता है, जबकि साड़ी का डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी इवेंट में अलग दिखें.

खासियतें:

पिंक और गोल्डन कलर की पॉली जॉर्जेट साड़ी

मैचिंग जैकेट के साथ एम्बेलिशड बॉर्डर

बिना सिला हुआ ब्लाउज का पीस

रखरखाव के लिए ड्राई क्लीन का सुझाव दिया जाता है

4. Kasee Embellished Beads And Stones Saree

Discount: 88% | Price: ₹970 | M.R.P.: ₹8088 | Rating: 4 out of 5 stars

यह लैवेंडर साड़ी मोतियों और स्टोन्स से सजी हुई है, जो एक शाइनी प्रभाव पैदा करती है. एम्बेलिशड बॉर्डर सुंदरता की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जो इसे उत्सव के अवसरों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है.

खासियतें:

बीड्स और स्टोन्स की सजावट वाली लैवेंडर साड़ी

एम्बेलिशड बॉर्डर

बिना सिला हुआ ब्लाउज का पीस

बेस्ट देखभाल के लिए केवल ड्राई क्लीन करें

5. Saree Mall Bandhani Zari Poly Cotton Ready To Wear Bagru Sarees

Discount: 80% | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹5999 | Rating: 3.6 out of 5 stars

ज़री डिटेल वाली यह नेवी ब्लू और व्हाइट बंधनी साड़ी ट्रेडिशनल अट्रैक्शन के साथ मॉडर्न सुविधा का मिश्रण है. पहनने के लिए तैयार और देखभाल में आसान, यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो मिनिमल प्रयास के साथ क्लासिक एलिगेंस की सराहना करते हैं.

खासियतें:

नेवी ब्लू और व्हाइट बंधनी पॉली कॉटन साड़ी

ज़री डिटेल और वूवन डिज़ाइन बॉर्डर

पहनने के लिए तैयार

आसानी से मशीन में धोने योग्य

6. Mitera Beads And Stones Embellished Pure Georgette Saree With Jacket And Blouse

Discount: 80% | Price: ₹2999 | M.R.P.: ₹14599 | Rating: 4 out of 5 stars

बीड्स और स्टोन्स से सुसज्जित यह ग्रे और सिल्वर टोन वाली साड़ी एक शानदार अनुभव प्रदान करती है. जैकेट के साथ जोड़ा गया, यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक बयान देना चाहते हैं. पार्टियों और विशेष आयोजनों के लिए आदर्श.

खासियतें:

ग्रे और सिल्वर टोन वाली प्योर जॉर्जेट साड़ी

एक एम्बेलिशड सीमा के साथ बीड्स और स्टोन्स से अलंकृत

बिना सिला हुआ ब्लाउज का पीस

ड्राई क्लीन का सुझाव दिया जाता है

7. Mitera Pure Georgette Saree With Blouse Piece

Discount: 70% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹2998 | Rating: 4 out of 5 stars (3.1k Ratings)

मिटेरा प्योर जॉर्जेट साड़ी के साथ सुंदरता को अपनाएं, ग्रीन और गोल्डन कलर की एक उत्कृष्ट कृति जो एक टाइमलेस अपील पेश करती है. इस साड़ी में वूवन बॉर्डर के साथ एक सॉलिड डिज़ाइन है, जो इसे उत्सव के अवसरों के लिए आदर्श बनाता है. शानदार जॉर्जेट फैब्रिक खूबसूरती से लपेटता है, आपके सिल्हूट को बढ़ाता है और आपके पहनावे में मॉडर्न टच जोड़ता है.

खासियतें:

सॉफ्ट और हल्के अहसास के लिए प्योर जॉर्जेट फैब्रिक

ट्रेडिशनल टच के लिए वूवन डिज़ाइन बॉर्डर

बिना सिले ब्लाउज पीस के साथ आता है

उत्सव के अवसरों के लिए उपयुक्त

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

8. Kalini Kalamkari Printed Block Print Saree

Discount: 66% | Price: ₹601 | M.R.P.: ₹1770 | Rating: 4.2 out of 5 stars(1.2k Ratings)

Kalini Kalamkari Printed Block Print Saree के साथ एथनिक अट्रैक्शन की दुनिया में कदम रखें. यह बेज और ब्लैक साड़ी जटिल कलमकारी प्रिंटों से सजी है, जो ट्रेडिशन और स्टाइल का एक आदर्श मिश्रण पेश करती है. कला रेशम का फैब्रिक एक आरामदायक फैब्रिक सुनिश्चित करता है, जबकि सूती मिश्रण ब्लाउज का पीस इसकी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाता है. चाहे वह उत्सव का अवसर हो या कैज़ुअल दिन, यह साड़ी निश्चित रूप से ध्यान अट्रैक्ट करने वाली है.

खासियतें:

कलमकारी ब्लॉक प्रिंट के साथ आर्ट सिल्क साड़ी

आराम के लिए कॉटन ब्लेंड ब्लाउज फैब्रिक

अनुकूलन के लिए अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस

उत्सव और कैज़ुअल पहनने के लिए उपयुक्त

कपड़े की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ड्राई क्लीन की सलाह दी जाती है

9. Tikhi Imli Embellished Sequinned Ready To Wear Saree

Discount: 63% | Price: ₹1775 | M.R.P.: ₹4798 | Rating: 4.1 out of 5 stars (683 Ratings)

जो लोग शाइन करना पसंद करते हैं, उनके लिए Tikhi Imli एम्बेलिशड सेक्विन वाली साड़ी एक आदर्श विकल्प है. सेक्विन से सजी यह पिंक साड़ी एक ग्लैमरस स्पर्श प्रदान करती है जो पार्टियों और विशेष अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. पहनने के लिए तैयार डिज़ाइन समय बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप बिना किसी झंझट के बेदाग दिखें. लाइक्रा से निर्मित, यह एक अट्रैक्टिव फिट प्रदान करता है जो आपके कर्व्स को निखारता है, जिससे आपको एक स्टार जैसा महसूस होता है.

खासियतें:

आरामदायक और अट्रैक्टिव फिट के लिए लाइक्रा फैब्रिक

ग्लैमरस लुक के लिए सीक्विन्ड अलंकरण

सुविधा के लिए पहनने के लिए तैयार डिज़ाइन

अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस शामिल है

पार्टियों और विशेष अवसरों के लिए बिल्कुल सही

10. Mitera Cream-Coloured And Red Floral Silk Blend Saree

Discount: ₹9100 Off | Price: ₹1799 | M.R.P.: ₹10899 | Rating: 4.2 out of 5 stars (6.5k Ratings)

Mitera क्रीम कलर और रेड फ्लोरल सिल्क ब्लेंड साड़ी के साथ अपने वॉर्डरोब में ट्रेडिशनल चार्म का स्पर्श जोड़ें. यह साड़ी एक समृद्ध रेशम मिश्रण कपड़े पर जटिल पुष्प प्रिंट दिखाती है, जो इसे शादियों और ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है. प्रिंटेड बॉर्डर एक राजसी स्पर्श जोड़ता है, जबकि शामिल अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस पेर्सनलिज़्ड स्टाइल की अनुमति देता है.

खासियतें:

शानदार अनुभव के लिए रेशम मिश्रित फैब्रिक

ट्रेडिशनल एस्थेटिक के लिए फ्लोरल प्रिंट

अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस शामिल है

अतिरिक्त सुंदरता के लिए प्रिंटेड बॉर्डर

कपड़े की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ड्राई क्लीन की सलाह दी जाती है

11. Rachna Ombre Ready To Wear Saree

Discount: 80% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.1 out of 5 stars (98 Ratings)

Rachna Ombre Ready to Wear Saree सहज सुंदरता का प्रतीक है. शानदार ओम्ब्रे प्रभाव वाली, यह ब्लू साड़ी उत्सव के अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. पॉली सिल्क फैब्रिक एक स्लीक फैब्रिक सुनिश्चित करता है, जबकि रेडी-टू-वियर डिज़ाइन का मतलब है कि आप बिना किसी परेशानी के स्टाइल में कदम रख सकते हैं. बिना सिले ब्लाउज पीस के साथ जोड़ी गई यह साड़ी स्टाइलिश और सुविधाजनक दोनों है.

खासियतें:

स्लीक और खूबसूरत ड्रेप के लिए पॉलीसिल्क फैब्रिक

मॉडर्न टच के लिए ओम्ब्रे-कलर डिज़ाइन

पहनने के लिए तैयार सुविधा

अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस शामिल है

उत्सव के अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त

12. Kalini Ethnic Motifs Printed Saree

Discount: ₹2600 Off | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹3299 | Rating: 4.1 out of 5 stars (2.8k Ratings)

Kalini एथनिक मोटिफ्स प्रिंटेड साड़ी के साथ भारतीय विरासत की समृद्धि का जश्न मनाएं. इस ऑफ-व्हाइट और ब्लू साड़ी में ट्रेडिशनल एथनिक मोटिफ हैं, जो इसे उत्सव समारोहों के लिए जरूरी बनाते हैं. कला रेशम का फैब्रिक एक सुंदर फैब्रिक सुनिश्चित करता है, जबकि सॉलिड बॉर्डर इसकी ट्रेडिशनल अपील को बढ़ाता है. साड़ी एक बिना सिले ब्लाउज पीस के साथ आती है, जो आपको इसे अपनी इच्छानुसार स्टाइल करने की आजादी देती है.

खासियतें:

एथनिक मोटिफ के साथ कला रेशमी फैब्रिक

क्लासिक लुक के लिए सॉलिड बॉर्डर

अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस शामिल है

उत्सव के अवसरों के लिए आदर्श

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

13. Tikhi Imli Embellished Floral Saree

Discount: 65% | Price: ₹979 | M.R.P.: ₹2798 | Rating: 4.2 out of 5 stars (1.2k Ratings)

जो लोग फ्लोरल प्रिंट पसंद करते हैं, उनके लिए Tikhi Imli एम्बेलिश्ड फ्लोरल साड़ी बिल्कुल जरूरी है. इस शानदार साड़ी में सजावटी बॉर्डर के साथ एक डेलिकेट फ्लोरल प्रिंट है, जो उत्सव के अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. समृद्ध पॉलिएस्टर फैब्रिक एक शानदार अनुभव प्रदान करता है, जबकि बिना सिला हुआ ब्लाउज पीस आपको अपने लुक को अनुकूलित करने की अनुमति देता है. अपने खूबसूरत डिज़ाइन और अट्रैक्टिव डिटेल के साथ, यह साड़ी किसी भी वार्डरॉब के लिए एक टाइमलेस अतिरिक्त है.

खासियतें:

एम्बेलिशड बॉर्डर के साथ फ्लोरल प्रिंट

बिना सिले ब्लाउज पीस के साथ आता है

स्लीक पर्दे के लिए पॉलिएस्टर से निर्मित

उत्सव के अवसरों के लिए उपयुक्त

लंबाई: 5.5 मीटर प्लस 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

14. All About You Embroidered Satin Saree

Discount: 72% | Price: ₹1427 | M.R.P.: ₹5099 | Rating: 4.5 out of 5 stars (1.6k Ratings)

ऑल अबाउट यू एम्बेलिशड साटन साड़ी के साथ सुर्खियों में कदम रखें. यह साड़ी अपने सॉलिड पिंक और गोल्डन कलर के आधार के साथ, एक एम्बेलिशड बॉर्डर के साथ मॉडर्न दिखती है. साटन फैब्रिक लग्जरी टच जोड़ता है, जो इसे पार्टियों या विशेष आयोजनों के लिए एकदम सही बनाता है. चाहे आप किसी शादी या फॉर्मल इवेंट्स में भाग ले रहे हों, यह साड़ी सुनिश्चित करेगी कि आप स्टाइल में अलग दिखें.

Key Features:

एम्बेलिशड बॉर्डर वाली सॉलिड साटन साड़ी

इसमें एक बिना सिला हुआ ब्लाउज पीस शामिल है

शानदार अनुभव के लिए साटन से निर्मित

पार्टियों और फॉर्मल इवेंट्स के लिए आदर्श

लंबाई: 5.5 मीटर प्लस 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

15. Satrani Ethnic Motifs Woven Design Zari Banarasi Saree

Discount: 81% | Price: ₹1826 | M.R.P.: ₹9612 | Rating: 4 out of 5 stars (2.7k Ratings)

जो लोग ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्री की सराहना करते हैं, उनके लिए सतरानी एथनिक मोटिफ्स बुनी हुई डिज़ाइन ज़री बनारसी साड़ी एक सपना सच होने जैसा है. यह साड़ी ज़री बॉर्डर के साथ एक शानदार रेशम मिश्रण कपड़े में वूवन जटिल एथनिक मोटिफ को प्रदर्शित करती है. पिंक और गोल्डन कलर रीगल टच जोड़ते हैं, जिससे यह शादियों और अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है.

खासियतें:

वूवन डिज़ाइन के साथ एथनिक मोटिफ्स

ज़री डिटेल एक ट्रेडिशनल स्पर्श जोड़ता है

रिच लुक के लिए सिल्क ब्लेंड फैब्रिक

शादियों और ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए उपयुक्त

लंबाई: 5.5 मीटर प्लस 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

16. Sangria Charcoal And Pink Floral Printed Satin Saree

Discount: 80% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.1 out of 5 stars (525 Ratings)

Sangria Charcoal & Pink Floral Printed Satin Saree मॉडर्न स्टाइल और ट्रेडिशनल सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण है. पिंक फ्लोरल प्रिंट के साथ अट्रैक्टिव चारकोल बेस वाली यह साड़ी उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कुछ अलग दिखना पसंद करते हैं. सॉलिड बॉर्डर एक सटल कंट्रास्ट जोड़ता है, जबकि साटन फैब्रिक एक स्लीक और चापलूसी वाला फैब्रिक सुनिश्चित करता है. यह साड़ी उत्सव के अवसरों के लिए आदर्श है, जो एक अट्रैक्टिव लेकिन सुंदर लुक देती है.

खासियतें:

सॉलिड बॉर्डर के साथ फ्लोरल प्रिंट

स्लीक पर्दे के लिए साटन से निर्मित

इसमें एक बिना सिला हुआ ब्लाउज पीस शामिल है

उत्सव के अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त

लंबाई: 5.5 मीटर प्लस 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

17. Silk Land Floral Zari Art Silk Chanderi Saree

Discount: 88% | Price: ₹1200 | M.R.P.: ₹10000 | Rating: 4.4 out of 5 stars (3.9k Ratings)

सिल्क लैंड फ्लोरल ज़री आर्ट सिल्क चंदेरी साड़ी एक मास्टरपीस है जो चंदेरी कपड़े की सुंदरता के साथ कला रेशम की समृद्धि को जोड़ती है. इस मल्टी-कलर साड़ी में उत्कृष्ट फ्लोरल प्रिंट हैं, जो ज़री बॉर्डर द्वारा बढ़ाए गए हैं जो भव्यता का स्पर्श जोड़ते हैं. ट्रेडिशनल अवसरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, यह साड़ी भारतीय शिल्प कौशल की शाश्वत अपील का प्रमाण है. बिना सिला हुआ ब्लाउज पीस पेर्सनलिज़्ड सिलाई की अनुमति देता है, जिससे यह साड़ी आपकी वार्डरॉब के लिए एक बहुमुखी अतिरिक्त बन जाती है.

खासियतें:

ज़री बॉर्डर के साथ फ्लोरल प्रिंट

कला रेशम और चंदेरी कपड़े से बना है

इसमें एक बिना सिला हुआ ब्लाउज पीस शामिल है

ट्रेडिशनल अवसरों के लिए आदर्श

लंबाई: 5.5 मीटर प्लस 0.8 मीटर ब्लाउज पीस

डिज़ाइनर साड़ियों पर Myntra की सेल सिर्फ एक शॉपिंग इवेंट से कहीं अधिक है - यह आपके लिए शानदार साड़ियों के साथ अपनी वार्डरॉब को उन कीमतों पर बढ़ाने का मौका है जो बैंक को नहीं तोड़ेंगी. चाहे आप साटन की एलिगेंस, शिफॉन की ग्रेस, या जॉर्जेट के अट्रैक्शन की ओर अट्रैक्ट हों, इस सेल में हर एक साड़ी कुछ स्पेशल प्रदान करती है. ऑल अबाउट यू और मिटेरा जैसे टॉप ब्रांडों पर 88% तक की छूट के साथ, यह खुद को खुश करने और उत्सव के मौसम को स्टाइल से अपनाने का सही समय है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.