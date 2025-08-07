विज्ञापन
Myntra Sale: राखी के लिए नहीं लिए फुटवियर? तो कम बजट में ये हैं आपके लिए फैशन और स्‍टाइलिश एथनिक फुटवियर

Myntra Right To Fashion Sale में टॉप ब्रांड Mochi, ERIDANI और Metro की हील्‍स और फ्लैट्स पर यहां 60% तक डिस्‍काउंट दिया जा रहा है.

Myntra Right To Fashion Sale: राखी के लिए स्‍टाइलिश फुटवेयर. फोटो: freepik

राखी आने में अब केवल कुछ ही दिन रह गए हैं. इसे लेकर लगभग हर घर में जबरदस्‍त तैयारियां चल रही हैं. राखी, गेस्‍ट के लिए पकवान, गिफ्ट से लेकर हम अपने आउटफिट डिसाइड कर चुके हैं. लेकिन जब बाद फुटवियर की आती है, तो बजट में एथनिक फुटवियर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब आपका आउटफिट फेस्टिव वाइब दे रहा है, तो भला फुटवियर कैसे पीछे रह सकता है. यही समय होता है जब आपको Myntra की याद आने लगती है.

Myntra Right To Fashion Sale इन दिनों सभी की इच्‍छा पूरी कर रही है, तो भला आप क्‍यों पीछे हैं. यहां पर एथनिक फुटवियर पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है. टॉप ब्रांड Mochi, ERIDANI और Metro की हील्‍स और फ्लैट्स पर यहां 60% तक डिस्‍काउंट दिया जा रहा है.

ये हैं बेस्‍ट हील्‍स और फ्लैट्स | Heels and flats from Mochi, ERIDANI and Metro

1. Mochi, Embellished Open Toe Wedge Heels

पिंक कलर की इस सैंडल से अपने आउटफिट में नयापन लाएं. टेक्सचर्ड और पैटर्न आउटसोल के चलते ये हर किसी पर सूट करती हैं. सिंथेटिक मटेरियल से बनी ये हील्‍स लंबे समय तक आपका साथ निभाती हैं.

2. Metro, Mirror Work Embroidered Block Heel Mules

ये कढ़ाईदार मिरर वर्क वाली ब्लॉक गोल्डन मोजरी एथनिक आउटफिट पर काफी अच्‍छी लगती है. मिरर डिटेलिंग इसे खूबसूरत शाइन देती है, और ब्लॉक हील इन्हें लंबे समय तक पहनने के लिए बेहद आरामदायक बनाती है.

3. ERIDANI, Nur Embroidered Heels

गोल्‍डन कलर की ये सैंडल आपको एलिगेंस देने के लिए तैयार की गई हैं. इन्‍हें आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं. ब्‍लॉक हील वाली ये सैंडल राउंड टो के साथ आती हैं.

4. Mochi, Women Gold-Toned & Silver-Toned Embellished Suede Wedge Heels

गोल्ड और सिल्वर-टोन्ड वाली ये सैंडल आपके सिंपल लुक में एलिगेंस ला देगी. इसमें रेगुलर एंकल और ओपन बैक है. सुएड एम्बेलिश्ड अपर और एथनिक एम्बेलिश्ड इसे एथनिक टच देते हैं.

5. ERIDANI, Kiara Embellished Slingback Heels

ये रोज गोल्‍ड पंप्स रेगुलर एंकल और बैकस्ट्रैप के साथ आते हैं, जिससे पैरों को सपोर्ट मिलता है. सिंथेटिक लेदर से डेकोरेट किया गया अपर और गद्देदार फुटबेड पैरों को पूरे दिन आरामदायक रखता है.

Myntra Right To Fashion Sale रक्षाबंधन के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. राखी पर अट्रेक्टिव और स्‍टाइलिश दिखने के लिए अब आपको सिर्फ अपने आउटफिट पर ही डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. एलिगेंस और एलिगेंट दिखने के लिए अब Myntra की सेल आपके लिए शानदार फुटवियर लेकर आई है. देर न करें, सेल जल्‍द खत्‍म होने वाली है.

