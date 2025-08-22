ओणम 2025 आने बस आने ही वाला है, इस त्‍योहार को लेकर उत्साह भी बढ़ता जा रहा है. राजा महाबली के घर वापसी और केरल में फसल के मौसम का प्रतीक यह त्‍योहार इस साल 5 सिंतबर को मनाया जाएगा. इस दौरान लोग अपने घरों को सजाकर और पारंपरिक ओणम सद्या बनाकर जश्न मनाते हैं. यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसका मुख्य दिन 'तिरुवोणम' कहलाता है. उत्सव 26 अगस्त से शुरू होगा. इस दौरान महिलाएं एथिनक वियर पहनना ज्‍यादा पसंद करती हैं.

अगर आप भी इस बार कुछ अलग और डिफरेंट कलर ट्राई करना चाह रही हैं, तो हम आपके लिए गोल्‍डन कलर की खूबसूरत साड़ियां लेकर आए हैं, वो भी मात्र 1000 रुपये के अंदर.

ये हैं ओणम स्‍पेशल साडि़यां | Onam Special Golden Saree 2025

1.⁠ ⁠Sangria, Woven Design Saree With Blouse Piece

आर्ट स्लिक मटेरियल से बनी ये बनारसी साड़ी आपके लुक में चार-चांद लगा देगी. जरी की ये साड़ी पहन आप इस त्‍योहार की रौनक और बढ़ा सकती हैं.

2.⁠ ⁠KALINI, Women Satin Saree With Blouse Piece

साटिन फैब्रिक की ये साड़ी आपको एलिगेंस देने के लिए बनाई गई है. स्‍लीवलेस ब्‍लाउज के साथ ये काफी खूबसूरत लगती है.

3.⁠ ⁠Sangria, Ethnic Motif Zari Woven Banarasi Saree with Blouse

अगर आप प्‍लेन बनारसी साड़ी नहीं पहनना चाहतीं, तो ये स्लिक ब्‍लेंड फैब्रिक से बनी साड़ी आपके लुक में स्‍टाइल और ट्रेडिशनल टच दोनों ला देगी. ये साड़ी आपको कई कलर्स में मिल जाएगी.

4.⁠ ⁠KALINI, Gold Silk Blend Solid Sarees

गोल्‍डन और येलो कलर की ये मिक्‍स साड़ी 5.5 मीटर लंबाई और 1.2 मीटर चौड़ाई है. इसके साथ आपको 0.8 मीटर के अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस भी दिया जाएगा.

5.⁠ ⁠KALINI, Gold Silk Blend Solid Sarees

यह शाइनी गोल्‍डन ऑलिव ग्रीन कलर की फिनिश वाली आर्ट सिल्क साड़ी है, जिसे मॉर्डन एथनिक फ्यूजन लुक के लिए स्टेटमेंट ज्वेलरी और मिनिमलिस्टिक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया जा सकता है.



गोल्‍डन एक ऐसा कलर है, जो न केवल फेस्टिवल पर बल्कि मैरिज, पार्टी में भी काफी पसंद किया जाता है. यह कलर अपने आप में शानदार, एलिगेंस और अट्रेक्‍शन देने का काम करता है. यही कारण है कि इस कलर के आउटफिट फेस्टिवल के दौरान काफी इस्‍तेमाल किए जाते हैं. अगर आप इस बार अपने ओणम लुक को नया और स्‍टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो ये गोल्‍डन साड़ी आज ही ऑर्डर कर दें. देर किए बिना फौरन Myntra से शॉपिंग शुरू करें.