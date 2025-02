मेंस और वीमेन फैशन लवर्स के लिए Myntra लाया है स्टाइलिश आउटफिट्स पर बड़ी बचत डील्स!

कई बार हम सोचते हैं कि महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने से हम स्टाइलिश दिखेंगे. लेकिन सच्चाई यह है कि स्टाइलिश दिखने के लिए महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है. आप कम बजट में भी स्टाइलिश दिख सकते हैं. बस आपको अपने कपड़ों को सही तरीके से स्टाइल करना आना चाहिए. फैशन एक कला है और इसमें कपड़ों को सही तरीके से मिलाकर पहनना बहुत जरूरी होता है.

इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आम गलतियां बताएंगे जो लोग कपड़े पहनते समय करते हैं और इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है. अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आप बिना किसी मेहनत के बहुत ही स्टाइलिश दिख सकते हैं. साथ ही Myntra पर छाल रही सेल में आपको हर टाइप के आउटफिट्स मिल जाएंगे, जो स्टाइलिश के साथ अफोर्डेबल भी है.

कपड़े पहनना सिर्फ कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि खुद को एक खास अंदाज में पेश करना है. आपने अक्सर देखा होगा कि महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने के बाद भी लोग इतने स्टाइलिश नहीं लगते जितने उन्हें लगना चाहिए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े का साइज़ सही नहीं होता. बहुत तंग कपड़े आपको असहज महसूस करा सकते हैं और आपका लुक भी खराब कर सकते हैं. वहीं ढीले कपड़े आपको और बड़ा दिखा सकते हैं.

कई लोग सोचते हैं कि महंगे ब्रांड के कपड़े हमेशा सही फिट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. रेडीमेड कपड़े हर किसी के शरीर के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं. इसलिए, कपड़ों को अपने शरीर के अनुसार फिट करवाना बहुत जरूरी है.

एक अच्छा दर्जी आपके कपड़ों को आपके शरीर के अनुसार फिट कर सकता है. वह आपके कंधों, कमर और हिप्स के अनुसार कपड़ों को बदलेगा ताकि वह आपके ऊपर बिल्कुल फिट हो. एक छोटा सा बदलाव भी आपके पूरे लुक को बदल सकता है.

फैशन की दुनिया लगातार बदलती रहती है. नए-नए ट्रेंड्स आते हैं और पुराने फीके पड़ जाते हैं. लेकिन क्या हर नए ट्रेंड को फॉलो करना ही जरूरी है? ज़रूरी नहीं. कई बार हम ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो कुछ समय बाद ही फैशन से बाहर हो जाते हैं. इससे न सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद होता है बल्कि हमारी वॉर्डरोब भी बेकार कपड़ों से भर जाती है.

इसके बजाय, हमें क्लासिक स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए. क्लासिक स्टाइल कभी पुराना नहीं होता. ये ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें आप सालों तक पहन सकते हैं और ये कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाते हैं. जैसे कि एक अच्छी कटिंग वाली जींस, एक साफ-सुथरी सफेद शर्ट, या एक क्लासिक ट्रेंच कोट.

कपड़े चुनते समय कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. सही कलर आपके लुक को निखार सकते हैं और गलत कलर आपके लुक को बर्बाद कर सकते हैं. कई बार हम महंगे कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन फिर भी हम उनमें अच्छे नहीं लगते. इसका कारण यह है कि हमने अपने लिए गलत कलर चुना होता है.

अपनी स्किन टोन के अनुसार कपड़े चुनना बहुत जरूरी है. हर व्यक्ति का स्किन टोन अलग होता है. किसी की त्वचा का कलर गर्म होता है तो किसी की स्किन का कलर ठंडा होता है. आपको अपनी स्किन टोन के अनुसार कपड़े चुनने चाहिए.

Don't Let Premium Fashion Feel Cheap: Top 5 Fashion Mistakes You Need To Avoid; Photo Credit: Pexels