'करीना के साथ इंटीमेट सीन किया एन्जॉय, आज भी करता हूं याद', अर्जुन रामपाल पुराने बयान को लेकर हुए ट्रोल

अर्जुन रामपाल का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने करीना कपूर के साथ फिल्म हीरोइन के दौरान शूट किए गए रोमांटिक सीन को लेकर बयान दिया था.

'करीना के साथ इंटीमेट सीन किया एन्जॉय, आज भी करता हूं याद', अर्जुन रामपाल पुराने बयान को लेकर हुए ट्रोल
अर्जुन रामपाल का बयान फिर आया चर्चा में
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ खास अच्छी नहीं है. उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने करीना कपूर के साथ फिल्म हीरोइन के दौरान शूट किए गए रोमांटिक सीन को लेकर बयान दिया था. दरअसल, साल 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल ने कहा था, "मुझे बेबो (करीना) के साथ नजदीकी सीन करना अच्छा लगा. मैं आज भी उनके साथ शूट किए गए लव-मेकिंग मोमेंट्स को याद करता हूं". यह बयान अब इंटरनेट पर लोगों को खटक रहा है.

हाल ही में एक रेडिट यूजर ने इस बयान का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इसे 'अजीब और गैर-पेशेवर' बताया. पोस्ट वायरल होते ही कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, "सोचा नहीं था कि लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करने में इतने कंफर्टेबल थे". वहीं, दूसरे ने कहा, "शायद उस समय यह फिल्म प्रमोट करने का तरीका था, ताकि लोग 'स्किन शो' देखने आएं". तीसरे यूजर ने अर्जुन को 'चीप' बुलाया.

बात करें फिल्म हीरोइन की, तो यह 2012 में रिलीज हुई थी. माधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, रणदीप हुड्डा, मुग्धा गोडसे और दिव्या दत्ता नजर आए थे. फिल्म एक मशहूर एक्ट्रेस 'माही' की कहानी दिखाती है, जिसकी जिंदगी और करियर निजी रिश्तों में दरार आने के बाद बुरी तरह बिखर जाता है.

करीना कपूर ने अपने करियर में ज्यादा इंटीमेट सीन नहीं किए हैं. हाल ही में द डर्टी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "हमें सेक्स और सेंसुअलिटी को एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के तौर पर देखना और उसका सम्मान करना चाहिए, तभी इसे स्क्रीन पर दिखाना चाहिए". अर्जुन रामपाल का यह बयान अब पुराने इंटरव्यू से निकलकर नए विवाद में बदल गया है, और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

