हर इंसान थोड़ी सी सेल्‍फ केयर डिजर्व करता है, खासकर तब जब यह आपकी जेब पर भारी न पड़ रही हो. Myntra की स्‍पेशल डील्स की बदौलत, बाथ & बॉडी वर्क्स की लग्जरी आवश्यकताएं अब आपके पास पहुंच रही हैं, जिससे आप अपने फेवरेट प्रोडक्‍ट को जमा कर सकते हैं या नई फ्रेगरेंस की तलाश कर सकते हैं. अपनी प्रीमियम फ्रेगरेंस और स्किनकेयर के लिए जाने जाने वाले बाथ & बॉडी वर्क्स प्रोडक्‍ट आपको फ्रेश महसूस कराने, आपकी इंद्रियों को शांत करने और आपके दिन को ताजगी से भरने के लिए जाने जाते हैं. हाइड्रेटिंग बॉडी क्रीम से लेकर मूड-सेटिंग कैंडल्स तक, आपको बचत और खुद से प्‍यार करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला. तो, इंतजार क्यों करें? Myntra पर उपलब्ध बाथ & बॉडी वर्क्स के बेहतरीन डील्स का फायदा उठाना शुरू कर दें.

1. Bouquet Visor Clip Car Fragrance Holder - Pink

Discount: 38% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1,299

मुख्य विशेषताएं:

क्लिप बेस किसी भी वाइज़र, जेब या वेंट में फिट होता है

सभी बाथ & बॉडी वर्क्स कार फ्रैग्रेंस रीफिल के साथ काम करता है

टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है

2. Midnight Spell Travel Size Diamond Shimmer Mist - 50ml

Discount: 40% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

कॉम्पैक्ट ट्रैवल साइज (50ml)

डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट किया गया, लाइट फॉर्मूलेशन

वुडन फ्रेगरेंस के साथ शिमरिंग इफेक्‍ट

3. Happy Birthday Vanilla Buttercream Fine Fragrance Mist - 75ml

Discount: 40% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

ताजगी भरी वनीला सुगंध

त्वचा की सुरक्षा के लिए डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट किया गया

ट्रेवल के अनुकूल 75ml की बोतल

4. Bahamas Passionfruit And Banana Flower Hand Cream - 29ml

Discount: 42% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹599

मुख्य विशेषताएं:

शीया बटर के साथ ड्राइनेस का मुकाबला करता है

डर्मेटोलॉजिकल द्वारा टेस्ट किया गया और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्‍ट है

29ml में कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल

5. Gingham Gorgeous Long Lasting Mini Perfume Spray - 7ml

Discount: 41% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1,699

मुख्य विशेषताएं:

मिनी लेकिन पावरफुल, 7ml के साइज की बोटल

फ्रूट्स फ्रेगरेंस प्रोफाइल, जिसमें पेओनी और ग्रेपफ्रूट के लेवल हैं

डर्मेटोलॉजिकल द्वारा टेस्ट किया गया

6. Dark Velvet Oud Travel Size Fine Fragrance Mist - 75ml

Discount: 40% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

मिट्टी की, वुडन फ्रेगरेंस

75ml बोटल ट्रेवल के लिए परफेक्‍ट है

डर्मेटोलॉजिकल द्वारा टेस्ट किया गया

7. Love Always Wins Travel Size Ultimate Hydration Body Cream - 70g

Discount: 40% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

ड्राई स्किन के लिए परफेक्‍ट

शीया बटर से समृद्ध फॉर्मूला

डर्मेटोलॉजिकल द्वारा टेस्ट किया गया

ट्रेवल के लिए परफेक्‍ट

8. Women Calypso Clementine Long Lasting Mini Perfume Spray - 7ml

Discount: 41% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.4 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

क्रुएल्‍टी फ्री

फ्रेगरेंस लंबे समय तक रहती है

कॉम्पैक्ट साइज

9. Champagne Toast Single Wick Candle With Essential Oils - 198g

Discount: 40% | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

पेटेंटेड सोया वैक्स कॉम्बिनेशन

लेड-फ्री विक

गिफ्ट देने के लिए परफेक्‍ट है

10. Eucalyptus And Spearmint Stress Relief Single Wick Candle - 198g

Discount: 37% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.2 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

एसेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन

लेड-फ्री, डाई-फ्री विक

25-45 घंटे जलता है

तनाव राहत के लिए परफेक्‍ट

11. Luminous Eau De Parfum Rollerball And Lip Gloss Shade Duo - 4.7ml

Discount: 50% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.9 out of 5 stars

मुख्य विशेषताएं:

एम्बर अंडरटोन के साथ फ्लोरल फ्रेगरेंस

डर्मेटोलॉजिकल द्वारा टेस्ट किया गया

रोलरबॉल

With deals like these, Myntra's Bath & Body Works deals are the ultimate invitation to indulge. इन डील्स के साथ, Myntra के बाथ & बॉडी वर्क्स डील्स को अपना बना लें. चाहे आप आराम की तलाश में हों, एक टच ऑफ लक्जरी चाहते हों, या बस एक मजेदार फ्रेगरेंस का अनुभव करना चाहते हों, ये छूट आपको बिना बजट को हिलाए हाई क्‍वालिटी बॉडी केयर और होम फ्रैग्रेंस प्रोडक्‍ट खरीदने का मौका दे रही है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.Shop now on Myntra.