22 सितम्बर से शुरू है Myntra Big Fashion Festival Sale, फैशन, ब्यूटी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट

त्योहारों का मौसम दस्तक दे चुका है, और इसी के साथ शुरू हो रहा है साल का सबसे बड़ा शॉपिंग धमाका, Myntra Big Fashion Festival Sale, जो 22 सितम्बर से शुरू हो रही है. यह सेल सिर्फ एक आम छूट का मौका नहीं, बल्कि एक फैशन और स्टाइल का उत्सव है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है. चाहे आप अपने वार्डरॉब को रिफ्रेश करना चाहें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ नया ट्राई करना हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्ट डील्स की तलाश हो, यह सेल हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है.

इस सेल में क्या-क्या ख़ास मिलेगा?

इस सेल की सबसे खास बात है इसकी विविधता और एक्सक्लूसिव डील्स, फैशन कैटेगरी में आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें एथनिक वियर, वेस्टर्न आउटफिट्स, फुटवियर, और एक्सेसरीज़ शामिल हैं. वहीं ब्यूटी सेगमेंट में स्किनकेयर, मेकअप, हेयर केयर और फ्रेग्रेंस पर भी शानदार ऑफर्स मिलेंगे. Myntra ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी ध्यान दिया है, जहां स्मार्टवॉच, हेडफोन्स, और अन्य गैजेट्स पर अट्रैक्टिव डील्स उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, अपने किचन और घर को भी आप शानदार और डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स से अपडेट कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, इस सेल से आप 100% ओर्जिनल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वो भी एक्सप्रेस डिलीवरी, फ्री शिपिंग, इजी एक्सचेंज और रिटर्न के साथ.

Myntra Big Fashion Festival Sale 2025; Photo Credit: Freepik

Myntra Big Fashion Festival Sale में इस बार रोमांच और भी बढ़ गया है, क्योंकि हर मिनट एक भाग्यशाली खरीदार को मिलेगा मुफ़्त ऑर्डर का शानदार मौका. यह ऑफर न केवल खरीदारी को मज़ेदार बनाता है, बल्कि हर कस्टमर को उम्मीद की एक नई किरण भी देता है कि अगला फ्री ऑर्डर शायद उनका ही हो.

इस सेल में आपको किन-किन चीज़ों पर डिस्काउंट मिल रहा है?

हर टाइप के ब्यूटी प्रोडक्ट्स (सीरम, नाईट-डे क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, परफ्यूम और भी बहुत कुछ)

मेंस के ट्रेडिशनल और वर्कवियर आउटफिट्स

मेंस के कैज़ुअल, पार्टी वियर शूज

स्पोर्ट्स शूज (हर ब्रांड के शूज इस सेल में मौजूद है)

बच्चों का सामान (बेबी केयर, बेबी वियर, बेबी फ़ूड)

वीमेन स्पोर्ट्सवेयर

हर टाइप की ज्वेलरी

वीमेन एथनिक आउटफिट्स (कुर्ता सेट्स, शरारा सेट, लेहंगा समेत कई आउटफिट्स)

वीमेन के वेस्टर्न आउटफिट्स (टॉप, जीन्स, स्कर्ट्स, ट्राउज़र, ड्रेसेस)

लाउंजवियर

घर और रहन-सहन के प्रोडक्ट्स भी इस सेल में आपको मिल जाएंगे

इस सेल में आप और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी बेहद कम और डिस्काउंटेड प्राइस में.



Deals on Wheels में मिल रहे हैं जबरदस्त ऑफर्स जो आपकी शॉपिंग को बना देंगे सुपर से भी ऊपर!

एक्स्ट्रा आइटम सिर्फ ₹1 में.

Buy 1 Get 4

Buy 3 at ₹999

कम से कम 75% की छूट

हर डील में है सरप्राइज़ और बचत का तड़का, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि Myntra पर फैशन की रफ्तार अब और तेज़ है.



बैंक ऑफर्स और कैशबैक डील्स इस सेल को और भी लुभावना बना देते हैं. HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को मिलेगा अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट, जिससे आपकी बचत और भी बढ़ जाएगी. साथ ही, Myntra की 2-दिन की एक्सप्रेस डिलीवरी सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि आपके ऑर्डर समय पर और सुरक्षित रूप से आपके दरवाज़े तक पहुंचें.

तो अगर आप इस फेस्टिव सीज़न में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, अपने घर को सजाना चाहते हैं या फिर स्मार्ट शॉपिंग करना चाहते हैं, तो Myntra Big Fashion Festival Sale को मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए. यह सेल न सिर्फ आपके शॉपिंग बजट को राहत देती है, बल्कि आपको ट्रेंड्स के साथ अपडेट भी रखती है. तैयार हो जाइए, क्योंकि 22 सितम्बर से शुरू हो रहा है फैशन, ब्यूटी, किचन होम प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन.

