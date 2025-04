गर्मी में भी सर्दी न लगने लगे तो कहना... Flipkart दे रहा है 58,400 रुपए वाला AC सिर्फ 37,490 रुपए में

Budget friendly AC: जब टेम्‍प्रेचर बढ़ता है और सूरज की किरणें तेज होने लगती हैं, तो घर और ऑफिस में हमें सबसे ज्‍यादा याद आती है एक अच्‍छे एयर कंडीशनर की. ये हमें लक्जरी नहीं, बल्कि जरूरत लगने लगते हैं. लेकिन AC खरीदना अकसर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है. ऐसे में Flipkart आपकी मदद के लिए हाजिर होता है. Flipkart पर इस गर्मी के लिए 40,000 रुपये से भी कम दाम में शानदार AC ऑफर किए जा रहे हैं. ये न केवल बेस्‍ट डील हैं, बल्कि एनर्जी एफिशिएंट AC भी हैं. चाहे आप अपने बेडरूम के लिए अट्रैक्टिव, एनर्जी एफिशिएंट यूनिट चाहते हों या अपने लिविंग रूम के लिए पावरफुल कूलर की तलाश में हों, ये किफायती AC आपको अपने बजट में ठंडी-ठंडी हवा का मजा देने के लिए तैयार हैं.

यह भी देखें: Earrings, Rings, Bridal Jewellery की ये है अब तक की सबसे शानदार कलेक्‍शन, 350 रुपए में खरीद सकते हैं आप एक से एक क्‍लासिक पीस

यह भी देखें: Flipkart पर 15,000 रुपये के अंदर पाएं Top-Rated Air Cooler, बचेगी बिजली और चलेंगे सालों-साल!

Flipkart दे रहा है AC पर बंपर छूट; Photo Credit: Unsplash

1. MarQ by Flipkart 2025 1 Ton 3 Star Split Inverter AC

यह AC टर्बो कूल तकनीक के साथ आता है जो कम समय में आपके कमरे को ठंडा कर देता है. इसकी 5-इन-1 convertible modes आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कमरे की ठंडक को मैनेज करने में मदद करता है. यह AC स्मार्ट सेल्फ डायग्नोसिस और एंटी-डस्ट फिल्टर्स के साथ आता है.

2. SAMSUNG 2025 Model 5 Step Convertible 1 Ton 3 Star Split Inverter AC

यह AC 5-स्टेप convertible कूलिंग ऑप्‍शन के साथ आता है. इसमें AI-बेसचालित कूलिंग, 4-वे स्विंग और स्मार्टथिंग्स कंपेटेबल जैसी विशेषताएं हैं. इसका कॉपर कंडेंसर रस्‍ट रेजिस्‍टेंट है और सालों तक चलता है.

3. Voltas 2024 Model 1 Ton 3 Star Split Inverter AC

यह AC बिजली काफी कम लेता है और इसका कॉपर कंडेंसर बेहतर कूलिंग भी आपको देगा. इसमें ऑटो रीस्टार्ट और स्लीप मोड जैसी सुविधाएं दी गई हैं. यह AC छोटे कमरों के लिए बेस्‍ट कहा जा सकता है.

4. Godrej 2025 Model 5-In-1-Convertible 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC

यह AC 5-इन-1 convertible कूलिंग के साथ आता है जो आपको ठंडक को एडजेस्‍ट करने में मदद करेगा. इसमें आई-सेंस तकनीक है जो आसपास के टेम्‍प्रेचर के अनुसार अपने आप एडजेस्‍ट हो जाती है. इसका कॉपर कंडेंसर और इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट टॉप क्‍वालिटी कूलिंग देने के लिए बना है.

5. Voltas 2024 Model 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC

This Voltas model offers an excellent balance between performance and affordability. Equipped with Auto Clean technology, it keeps the unit free from moisture, preventing the growth of mould and bacteria. The 1.5-ton capacity makes it suitable for medium to large rooms, while the R32 refrigerant ensures an eco-friendly cooling experience. With features like Sleep Mode and Auto Restart, it promises comfort and convenience.

Pros

Auto-clean technology prevents mould and bacteria growth.

1.5-ton capacity suitable for larger rooms.

R32 refrigerant ensures energy-efficient cooling.

Anti-corrosive coating enhances durability.

Quiet operation with effective cooling.

Cons

Installation fees are not included in the price.

6. Haier Intelli-Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter AC

Haier का लेटेस्‍ट इंटेली-कन्वर्टिबल मॉडल ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर और 7-इन-1 मोड में आता है जो आपकी ज़रूरतों के बेस पर कूलिंग को बेलैंस करता है. इसमें फ्रॉस्ट सेल्फ़-क्लीन सिस्टम भी है, जो यूनिट को सिर्फ़ 21 मिनट में पूरी तरह से अंदर तक साफ कर देता है. 20 मीटर की एयर थ्रो के साथ, यह AC बड़ी जगहों में भी तेज़ और इफेक्टिव कूलिंग देता है.

7. IFB Silver Plus 1.5 Ton 3 Star Inverter AC

अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां गर्मी ज्‍यादा होती है, तो IFB सिल्वर प्लस सीरीज़ आपको बेहतर ऑप्‍शन लग सकता है. AI-पावर्ड लर्निंग के साथ, यह यूनिट आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार ढल जाती है, और 8-इन-1 फ्लेक्सी कूलिंग आपको आरामदायक नींद देती है.

8. Voltas Vectra Elite 1 Ton 5 Star Inverter AC

कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल, वोल्टास वेक्टरा एलीट छोटे कमरों के लिए बना है. यह 1-टन AC 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 5.0 का ISEER देता है, जो इसे ₹40K से कम कीमत वाले सबसे बेस्‍ट मॉडलों में से एक बनाता है. इसमें अलग-अलग कूलिंग की जरूरतों के लिए चार एडजस्टेबल मोड भी दिए गए हैं.

9. Carrier 6-in-1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter AC

छह कूलिंग मोड, बिल्ट-इन वाई-फाई और इंस्टा कूल फंग्‍शनैलिटी के साथ, कैरियर 6-इन-1 AC प्रीमियम मॉडल में आमतौर पर पाए जाने वाले फीचर्स से भरा हुआ है. कॉपर कंडेनसर बेहतर काम करता है, जबकि ऑटो मोड और स्मार्ट मोड बदलते मौसम के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं.

10. Daikin PM2.5 Filter 1.5 Ton 3 Star Inverter AC

यह डाइकिन मॉडल अपने PM2.5 फ़िल्टर के साथ काफी पसंद किया जाता है, जिसे Indoor एयर क्‍वालिटी में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसकी कूलिंग कपैसिटी 5000W है. यह कई एयरफ़्लो सेटिंग्स, एक रोटरी कंप्रेसर और साइलेंट मोड भी आपको देगा.

कीमत, परफॉर्मेंस और सुविधाओं के बीच बैलेंस रखने वाला एयर कंडीशनर तलाशना अब मुश्किल नहीं रह गया है. Flipkart पर MarQ, Samsung, Voltas, IFB और Carrier के 40,000 से कम कीमत वाले 10 टॉप क्‍लास AC पेश किए गए हैं. देर न करें, अभी Flipkart पर खरीदारी करें.