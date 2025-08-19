गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. आपने भी अपने लुक को नयापन देने के लिए तैयारियां कर ली होंगी. साड़ी से लेकर आपका मेकअप भी फाइनल हो चुका है. लेकिन क्‍या आप अभी तक अपनी ज्‍वलेरी को लेकर तय नहीं कर पाएं हैं कि आपके लुक पर क्‍या सूट करेगा, तो हम आपकी परेशानी का हल लेकर आए हैं.

हम आपके लिए 1300 रुपए के अंदर शानदार ज्‍वलेरी सेट लेकर आए हैं. ये न केवल आपके लुक में स्‍टाइल ला देंगें, बल्कि लोगों को ये पूछने पर मजबूर कर देंगे कि ये सेट आपने कहां से लिए.

गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है. हाथी के सिर वाले देवता, जिन्हें विघ्नहर्ता, ज्ञान, समृद्धि और नई शुरुआत का देवता माना जाता है, इस उत्सव में भक्त भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं.

ये है गणेश चतुर्थी स्‍पेशल ज्‍वेलरी | Ganesh Chaturthi special jewellery

1. Zaveri Pearls, Gold-Plated & Pink Embellished Jewellery Set

इस फेस्टिव सीजन में, इस ज्‍वेलरी सेट को खरीदें, यह खूबसूरत और एलिगेंस सेट हर तरह के लुक में स्‍टाइल ला देगा.

2. THE AAB STUDIO, Gold Plated Stone-Studded & Pearl Beaded Jewellery Set

अगर आप गणेश चतुर्थी पर साड़ी पहन रही हैं, तो ये स्‍टोन और पर्ल का सेट आपको एलिगेंस दे सकता है. ये गोल्ड प्लेटेड मल्टीस्ट्रैंडेड नेकलेस आपको वर्सेटाइल लुक दे सकता है.

3. aadita, Gold Plated Artificial Stones and Beads Jewellery Set

इस ज्वेलरी सेट में एक नेकलेस और एक पेयर झुमके शामिल हैं. गोल्‍ड प्‍लेटिड ये चोकर नेकलेस, पिंक और व्‍हाइट स्‍टोन से जड़ा हुआ है.

4. ASMITTA JEWELLERY, Set Of 2 Gold-Plated Stone-Studded & Pearl Beaded Jewellery Set

अब गणेश चतुर्थी पर रोज-रोज एक जैसी एयररिंग भला कैसे पहने जा सकते हैं. ऐसे में ये 2 गोल्‍ड प्‍लेटिड स्‍टड आपके स्‍टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक देने के लिए बनाए गए हैं.

5. Rubans, 24K Gold Plated Handcrafted Ruby & Emerald Studded & Pearl Beaded Jewellery Set

ये 24K प्‍लेटिड ज्‍वेलरी सेट गणेश चतुर्थी पर आपको एलिगेंस देने के लिए बनाया गया है. यह शानदार ज्वेलरी सेट आपके एथनिक आउटफिट्स में चार-चांद लगा देगा. इसे एक खूबसूरत साड़ी और हील के साथ पहनें.

गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत मे बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन के लिए मंदिर से लेकर घरों में कई दिन पहने से ही तैयारियां देखने को मिल जाती हैं. आपने भी इस त्‍योहार के लिए अपना फेवरेट आउटफिट तय कर लिया है, तो अब जल्‍दी से Myntra पर जाएं और अपने आउटफिट के साथ मैचिंग ज्‍वेलरी ऑर्डर करना शुरू कर दें.