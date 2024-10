Karwa Chauth आने वाला है, और इसी के साथ मार्केट में वूमेंस के लिए एक से बढ़कर एक पर्सनल केयर प्रोडक्‍ट आ चुके हैं. वैसे भी जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन शुरू होता है, महिलाएं सेल्फ-केयर में इंवेस्‍ट करना शुरू कर देती हैं, और Myntra Big Fashion Festival इसे और भी आसान बना रहा है. पूछिए कैसे? चाहे आप अपने स्किनकेयर कलेक्शन को रीफिल करना चाहते हों या कुछ नया आज़माना चाहते हों, इस इवेंट में पर्सनल केयर के ज़रूरी प्रोडक्ट्स पर बंपर छूट मिल रही है. रेजुवेनेटिंग फेस क्रीम्स से लेकर शाइनी लिप टिंट्स तक, हर किसी के लिए यहां कुछ न कुछ जरूर है. ऐसे में भला इन एक्सक्लूसिव ऑफर्स को हाथ से कौन जाने देगा. तो जनाब फौरन Myntra पर जाएं, और टॉप-रेटेड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना शुरू कर दें.

Myntra पर पर्सनल केयर प्रोडक्‍ट पर बेस्ट डील्स; Photo Credit: Myntra

1. DOT & KEY Set Of Vitamin C+E Face Serum And Barrier Repair Hydrating Face Cream

Discount: 28% | Price: ₹784 | M.R.P.: ₹1090 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह ड्यूल स्किनकेयर सेट आपकी स्किन की नेचुरल शानइ को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. विटामिन C+E सीरम पिगमेंटेशन को कम करता है और रेडिएंस बढ़ाता है, जबकि बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग फेस क्रीम नमी को बनाए रखने स्किन को मजबूत बनाता है. इसमें सेरामाइड्स और हाइलूरोनिक एसिड जैसे तत्व होते हैं, जो स्किन को शाइन देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

पिगमेंटेशन के लिए विटामिन C+E सीरम

सेरामाइड्स के साथ हाइड्रेटिंग क्रीम

फ्रेगरेंस रहित फॉर्मूला

डर्मेटोलॉजिस्ट-अप्रूव्ड

2. Man Matters Acne Control Kit with Face Wash and Acne Gel

Discount: 29% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹848 | Rating: 4.3 out of 5 stars

एक्ने से लड़ना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में Man Matters का यह एक्ने कंट्रोल किट आपके काम आ सकता है. इस किट में ऑयल-कंट्रोल फेस वॉश और एक्ने स्पॉट करेक्शन जेल शामिल है, दोनों सैलिसिलिक एसिड से बनाए गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फॉर्मूला

एक्ने और एक्‍स्‍ट्रा ऑयल को कम करता है

डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड

ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन के लिए परफेक्‍ट

3. LOVE EARTH 2-Pcs Gloss It Up Lip And Cheek Tint Watch Me Slay And Lip Gloss Honey Dip

Discount: 60% | Price: ₹519 | M.R.P.: ₹1298 | Rating: 4.2 out of 5 stars

अपने मेकअप रूटीन में Love Earth के इस वर्सेटाइल लिप और चीक्स टिंट सेट के साथ कलर भर दें. इस सेट में एक लॉन्ग-लास्टिंग ग्लॉस और एक मल्टी-यूज़ टिंट शामिल है, जो दोनों होठों और गालों पर नेचुरल, रेडिएंट लुक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

टू-इन-वन लिप और चीक्स टिंट

लॉन्ग-लास्टिंग कलर

क्रूएल्टी-फ्री और सस्टेनेबल

लाइटवेट, नॉन-स्टिकी फॉर्मूला

4. Be Bodywise Set Of Hair Strengthening Serum And Keratin Shampoo

Discount: 25% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹998 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Be Bodywise के इस हेयर स्ट्रेंथनिंग सीरम और केराटिन शैम्पू सेट के साथ अपने बालों को मजबूत बनाएं. बायोटिन, आर्गन ऑयल और केराटिन से समृद्ध यह सेट बालों के गिरने को कम करने और बालों के टेक्‍सचर में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

बालों के गिरने को कम करता है

बायोटिन और आर्गन ऑयल से युक्त

पैराबेन-फ्री फॉर्मूला

नॉर्मल से लेकर डैमेज्ड बालों के लिए परफेक्‍ट

5. Paula's Choice Youth Extending Daily Hydrating Fluid Face Cream

Discount: 20% | Price: ₹2400 | M.R.P.: ₹3000 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Paula's Choice की यह यूथ एक्सटेंडिंग डेली हाइड्रेटिंग फ्लुइड फेस क्रीम लाइट और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ-साथ पर्यावरणीय नुकसान से भी बचाती है.

मुख्य विशेषताएं:

एंटीऑक्सीडेंट-समृद्ध फॉर्मूला

लाइट और नॉन-ग्रीसी

डेली हाइड्रेशन देती है

6. Man Matters Set Of Hair Matters Anti Hair Fall Shampoo And Conditioner

Discount: 19% | Price: ₹649 | M.R.P.: ₹798 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Man Matters का यह शैम्पू और कंडीशनर सेट बालों के झड़ने को रोकता है. कैफीन और बायोटिन से समृद्ध, यह प्रोडक्ट बालों के फॉलिकल्स को एनर्जाइज करता है और जड़ों से बालों को मजबूत करता है.

मुख्य विशेषताएं:

कैफीन-समृद्ध शैम्पू और कंडीशनर

बालों को मजबूत बनता है

पैराबेन-मुक्त और डेली यूज के लिए परफेक्‍ट

डैमेज्ड बालों के लिए परफेक्‍ट

7. PLIX The Plant Fix: Pineapple Depigmentation Dewy Serum And Smoothie Moisturizer Combo

Discount: 44% OFF | Price: ₹699 | MRP: ₹1250 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह सीरम और मॉइश्चराइज़र कॉम्बो स्किन टोन को इवन करने और गहराई से मॉइश्चराइज करने के लिए जाना जाता है. पाइनएप्पल एंजाइम्स और प्लांट-बेस्‍ड इंग्रीडिएंट्स से भरपूर यह कॉम्बो पिगमेंटेशन को कम करता है और शाइन देता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्किन को ब्राइट करता है और डार्क स्पॉट्स को कम करता है

लाइट और नॉन-ग्रेसी

डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड

सभी तरह की स्किन के लिए उपयुक्त

8. COSRX All About Snail Kit: 4-Step Skincare Combo

Discount: 5% OFF | Price: ₹1947 | MRP: ₹2050 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह 4-स्टेप स्किनकेयर किट ड्राइनेस, जलन या रेडनेस से जूझने वाले लोगों के लिए बनी है. स्नेल म्यूकिन से भरपूर, इस किट में क्लेंज़र, एसेंस, आई क्रीम, और ऑल-इन-वन क्रीम शामिल है, जो स्किन को पोषण, आराम देती है.

मुख्य विशेषताएं:

डैमेज्ड स्किन को रिपेयर करता है

स्नेल म्यूकिन के साथ डीप मॉइश्चराइजेशन देता है

क्रूएल्टी-फ्री और सस्टेनेबल

सेंसिटिव स्किन के लिए बनी है

9. PLIX The Plant Fix: Jamun Face Wash And Niacinamide Serum Combo

Discount: 37% OFF | Price: ₹599 | MRP: ₹950 | Rating: 4.1 out of 5 stars

एक्ने-प्रोन स्किन के लिए परफेक्‍ट, यह कॉम्बो जामुन फेस वॉश और नायसिनमाइड सीरम को साथ लाता है, जो स्किन को साफ़, ऑयल कंट्रोल और शाइनी बनाता है. फेस वॉश गहराई से क्लेंज़ करता है जबकि सीरम सूजन को कम करके स्किन टोन को इवन करता है.

मुख्य विशेषताएं:

एक्ने और ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है

नायसिनमाइड से ब्राइटनिंग

क्रूएल्टी-फ्री और सस्टेनेबल फॉर्मूला

ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन के लिए परफेक्‍ट

10. PLIX The Plant Fix: Rosemary Hair Serum, Shampoo And Conditioner Combo

Discount: 29% OFF | Price: ₹1099 | MRP: ₹1550 | Rating: 4.0 out of 5 stars

ड्राई और फ्रिज़ी बालों के लिए रोज़मेरी युक्त यह कॉम्बो एक बेहतरीन सॉल्‍यूशन है. शैम्पू, कंडीशनर और हेयर सीरम मिलकर बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, फ्रिज़ को कम करते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रिज़ को कंट्रोल करता है और शाइन बढ़ाता है

बालों को जड़ से टिप तक मजबूत बनाता है

क्रूएल्टी-फ्री और नैचुरल इंग्रीडिएंट्स से युक्त

डैमेज और ड्राय बालों के लिए उपयुक्त

Myntra Big Fashion Festival प्रीमियम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर बेजोड़ ऑफर्स का खज़ाना है. चाहे आप स्नेल म्यूकिन की नरिशिंग पावर से अपनी स्किनकेयर रूटीन को अपग्रेड करना चाहते हों या रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट्स से अपने बालों को रीवाइटलाइज़ करना, इस सेल में सब कुछ बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है. केवल 495 रुपए से शुरू होने वाली कीमतों के साथ, आप कुछ सबसे हाई-रेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. इन शानदार छूटों के साथ, यह एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी सेल्फ-केयर में इन्वेस्ट करें. इन लिमिटेड-टाइम डील्स को मिस न करें, अभी Myntra पर जाएं और अपनी ब्यूटी कलेक्शन को Myntra बिग फैशन फेस्टिवल के साथ रिफ्रेश करें! अभी Myntra पर शॉप करें!