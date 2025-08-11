भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर घर-घर में भक्‍तजन व्रत रखते हैं. मंदिरों को रंग-बिरंगी सजावट से सजाया जाता है और वातावरण भक्तिमय कीर्तन और भजनों से गूंजता हुआ नजर आने लगता है. इस दौरान कृष्‍ण जी को धनिए के प्रसाद का भोग लगाया जाता है. जिसे कई चीजों क मिश्रण से तैयार किया जाता है.

ड्राईफ्रूट, देसी घी, धनिया, सौंठ आदि मिलाकर बना ये प्रसाद भगवान कृष्‍ण को बेहद प्रिय ह. ऐसे में अगर आप इन्‍हें खरीदने को लेकर परेशान हैं, तो हम आपकी मदद के लिए आ चुके हैं, Flipkart आपके लिए धनिया पंजीरी बनाने के लिए प्रोडक्‍ट लेकर आया है. समय रहते आप इन्‍हें ऑर्डर कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट मात्रा शेल्फ लाइफ रेट Classic Coriander 500g 274 दिन 120 रुपये FORTUNE Sugar 5kg 729 दिन 320 रुपये Almonds 500g 273 दिन 479 रुपये Ghee 1L 9 महीने 662 रुपये Cardamom 50g 274 दिन 175 रुपये

ये हैं धनिया पंजीरी बनाने के शानदार ऑप्‍शन

1. Classic Coriander/Dhaniya Powder by Flipkart Grocery

पंजीरी बनाने के लिए धनिया पावडर सबसे जरूरी होता है. 9 माह की शेल्‍फ लाइफ के साथ आने वाला ये पावडर आपको आज ही ऑर्डर कर देना चाहिए.



2. FORTUNE Sugar (Safed Cheeni) (5 kg)

5kg का ये पैक न केवल पंजीरी बनाने बल्कि घर के अन्‍य सामान में भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है. क्रिस्‍टल क्‍लीयर ये चीनी आपको आज ही ऑर्डर कर देनी चाहिए.

3. Nutraj California Almonds (Badam) (1 x 500 g)

विटामिन ई, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर बादाम स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और पंजीरी का स्‍वाद कई गुणा बढ़ा देते हैं. आप अपनी इच्‍छा अनुसार अन्‍य ड्राईफ्रूट भी ऑर्डर कर सकते हैं.

4. MOTHER DAIRY Buffalo Ghee Tetrapack (1 L)

मदर डेयरी घी पारंपरिक घी जैसा ही भरपूर टेस्‍ट और फ्रेगरेंस देता है. मदर डेयरी घी की मनमोहक खुशबू आपको पुरानी यादों में ले जाएगी.

5. Classic Green Cardamom by Flipkart Grocery (Hari Elaichi) (50 g)

पंजीरी का टेस्‍ट इलायची के बिना अधूरा है. इसकी फ्रेगरेंस पंजीरी के टेस्‍ट को कई गुणा बढ़ा देती है.

जन्‍माष्‍टमी पर कृष्‍ण जी को भोग लगाने के लिए ये इंग्रेडिएंट ऑर्डर करने का सही समय है. अभी न तो इनका स्‍टॉक खत्‍म हुआ है, और न ही ये आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं. ऐसे में देर न करें. आज ही Flipkart पर जाएं और इन इंग्रेडिएंट को ऑर्डर करना शुरू करें.