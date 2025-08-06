1000 रुपये से भी कम में आज ही अपने घर मंगाएं ये शानदार डेकोरेशन आइटम, हर कोई हो जाएगा इनका दीवाना

अगर आप अपने लविंग रूम को कम खर्च में नया लुक देना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको महंगे फर्नीचर या डेकोरेशन आइटम की जरूरत नहीं है. कम दाम में भी आप अपने लिविंग रूम को मॉडर्न व स्टाइलिश लुक दे सकते हैं. यहां हम आपको कुछ सस्ते और बेहतरीन होम डेकोर आइडिया बता रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से Myntra से ऑर्डर कर सकते हैं.

इन प्रोडक्‍ट में खास बात यह है कि ये शानदार डिज़ाइन वाले डेकोरेशन आइटम Myntra पर आपको 1000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं. ये आइटम आपके लिविंग रूम को स्टाइलिश व मॉडर्न बना देंगे.

1. SEJ by Nisha Gupta - Set of 3 Ethnic Motifs Square Cushion Covers

यह कुशन कवर आपके लिविंग रूम को मॉडर्न बनाने के साथ ही आरामदायक भी बनाएगा. इसकी मदद से आप कम्फ़र्टेबल होकर बैठ सकती हैं.

ख़ासियतें:

मशीन वॉश

एथनिक मोटिफ्स एलिगेंट लगते हैं

मल्टीपल सेट्स में आएगा

पॉलिकॉटन फैब्रिक आरामदायक रहता है

2. Bajo's Diwan Set

Bajo का यह दीवान सेट आपके बेड को बेहद खूबसूरत देने वाला है. इसको धोने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसे घर पर वॉश कर सकते हैं.

ख़ासियतें:

फ्लोरल प्रिंट खूबसूरती देता है

मशीन वॉश के चलते केयर करना आसान है

कॉटन फैब्रिक से बना है

इसके साथ bolster कवर भी मिलेंगे

3. Homesake Plant Hangers

Homesake का यह प्लांट हैंगर आपके लिविंग रूम की खूबसूरती में चार-चांद लगा देगा. यह आपको 3 टॉप सेट्स में मिल रहा है, जो कम जगह में आसानी से फिट होकर आपके घर को और बेहतर लुक देगा.

ख़ासियतें:

मेटल मटेरियल से बना है

कॉटन मटेरियल से तैयार किया गया हे

ड्यूरेबल है

नॉन-डिफॉर्मेबल है



4. Homesake Metal Crystal Table Lamp

Homesake का यह ऑफ वाइट टेबल लैंप आपके लिविंग रूम को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने का काम करने वाला है. इसे मेटल से तैयार किया गया है, जिसके चलते ये ड्यूरेबल होता है.

ख़ासियतें:

एथनिक मोटिफ्सलुक

लकड़ी से बना है

आसानी से खुद से लगा सकते हैं

5. Myntra Elegant Homes, White 3 Pieces Artificial Plant With Pot

ये आर्टिफिशियल प्‍लांट आपको एकदम नेचुरल महसूस होने वाले हैं. नेचर से जुड़े रहने वाले लोगों के लिए ये शानदार ऑप्‍शन हो सकता है.

ख़ासियतें:

प्‍लास्टिक मटेरियल से बना

लिविंग रूम के लिए परफेक्ट

बजट फ्रेंडली

कई कलर्स में उपलब्‍घ

FAQ



सवाल: 1. बजट में लिविंग रूम को सजाने के लिए क्या-क्या जरूरी हो सकता है?

जवाब: आपके लिविंग रूम को मॉडर्न लुक देने के लिए क्रिस्टल टेबल लैंप, प्लांट हैंगर, दीवान सेट, प्लांट पॉट बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं.

सवाल:2. शोपीस की सफाई कैसे की जा सकती है?

जवाब: कुशन कवर और दीवान सेट को आप आसानी से मशीन में वॉश कर सकते हैं, प्लांट पॉट, टेबल लैंप, प्लांट हैंगर को आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से साफ कर सकते हैं.



सवाल:3. लीविंग रूम में शोपीस कहां लगाए जा सकते हैं?

जवाब: लिविंग रूम में फोकल प्वाइंट तय करने के बाद आप यहां पर पेंटिंग, मिरर या शेल्व्स लगाकर उन पर शोपीस रख सकते हैं.

अपने लिविंग रूम की सजावट के लिए ज्यादा खर्च करना जरूरी नहीं है. बस थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और सही डेकोरेशन आइटम से आप अपने लिविंग रूम को काफी खूबसूरत बना सकते हैं. यही कारण है कि Myntra आपके लिए लेकर आया है ढेरों आइटम, जो आपके लिविंग रूम को मॉडर्न व स्टाइलिश लुक देने वाल हैं. अब देर न करें, अभी Myntra पर जाकर शॉपिंग शुरू करें.