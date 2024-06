बेस्ट हेडफोन्स और ईयरबड्स पर धमाकेदार डील्स

आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, एक-दूसरे से जुड़े रहने, इंटरटेनमेंट करने और काम करने के लिए अच्छी क्वालिटी की ऑडियो डिवाइस बहुत जरूरी है. आप चाहे म्‍यूजिक लवर हों, गेम खेलने के दीवाने हों या फिर साफ आवाज में बातचीत करना पसंद करते हों, अच्‍छे हेडफोन या ईयरबड्स ही आपकी ये इच्‍छाएं पूरी कर सकते हैं. इसी जरूरत को समझते हुए, Myntra एक खास सेल का होस्‍ट कर रहा है, जिसमें कई बेहतरीन ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कम से कम 20% की छूट मिल रही है. इस सेल में कुछ बेहतरीन ब्रांड्स और लेटेस्ट मॉडल्स शामिल हैं, जिससे हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. आइए अब जानते हैं उन खास प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें कोई भी म्यूजिक लवर मिस नहीं करना चाहेगा. best brands and latest models, ensuring there's something for everyone. Let's explore the standout products and what makes them must-haves for any audio lover.



1. boAt Rockerz 103v2 Pro Wireless Earphones

Discount: 77% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹3490 | Rating: 4.3 out of 5 stars

boAt Rockerz 103v2 Pro वायरलेस ईयरफोन्स: ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो बिना रुकावट ऑडियो का मजा लेना पसंद करते हैं. 30 घंटे के कुल प्लेटाइम के साथ, आप ट्रेवल, वर्कआउट या घर पर आराम करते समय लगातार मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं. ENx नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी किसी भी बैकग्राउंड नॉइस को खत्म करते हुए क्रिस्टल क्लियर साउंड देती है.

मुख्य विशेषताएं:

कुल प्लेबैक समय: 30 घंटे

ENx टेक्नोलॉजी

गेमिंग के लिए 60ms लो लेटेंसी के साथ BEAST मोड

वायरलेस कनेक्टिविटी

1 साल की वारंटी





2. Realme Buds Air 5 Pro True Wireless Earbuds

Discount: 38% | Price: ₹4999 | M.R.P.: ₹7999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Realme Buds Air 5 Pro: स्टूडियो जैसी क्वालिटी वाली आवाज का अनुभव लें इस ईयरबड के साथ. RealBoost डुअल ड्राइवर्स और LDAC HD ऑडियो सपोर्ट से लैस ये ईयरबड्स शानदार ऑडियो परफॉर्मेंस देते हैं. ये 50dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन सुविधा देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

RealBoost डुअल ड्राइवर्स

LDAC HD ऑडियो सपोर्ट

50dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन

360 डिग्री स्पैशियल ऑडियो इफेक्ट

1 साल की वारंटी





3. boAt Airdrops Zing True Wireless Headphones

Discount: 83% | Price: ₹849 | M.R.P.: ₹4990 | Rating: 3.5 out of 5 stars

boAt Air Dopes Zing: ये ईयरबड्स 75 घंटे के प्लेटाइम के साथ आते हैं, जो लंबे समय तक सुनने के लिए एकदम सही हैं. क्वाड माइक और ENx टेक्नोलॉजी के साथ, आप साफ और क्रिस्प साउंड क्‍वालिटी का अनुभव करेंगे. IPX5 वाटर रेजिस्टेंस इनकी मजबूती सुनिश्चित करती है, जो वर्कआउट के दौरान इन्‍हें एक बढ़िया ऑप्‍शन बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

75 घंटे का प्लेटाइम

ENx टेक्नोलॉजी के साथ क्वाड माइक

लो लेटेंसी के लिए BEAST मोड

IPX5 वाटर रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी





4. OnePlus Bullets Z2 Wireless Earphones

Discount: 22% | Price: ₹1799 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.3 out of 5 stars

OnePlus Bullets Z2: ये ईरफ़ोन एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे तक का नॉन-स्टॉप चलते हैं. 12.4 मिमी के बड़े बास ड्राइवर के साथ, इसमें आपको एक हैवी ऑडियो अनुभव के लिए डीप और पावरफुल बास मिलते हैं. एंटी-डिस्टॉर्शन ऑडियो टेक्नोलॉजी स्मूथ प्लेबैक सुनिश्चित करती है, जिससे ये ईयरफ़ोन पूरे दिन इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बन जाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे का प्लेटाइम

12.4 मिमी बास ड्राइवर

एंटी-डिस्टॉर्शन ऑडियो टेक्नोलॉजी

IP55 वाटर और पसीना रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी





5. NOISE Buds Aero Truly Wireless Earbuds

Discount: 73% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4 out of 5 stars

NOISE Buds Aero: ये स्टाइलिश ईयरबड्स 45 घंटे तक का प्लेटाइम देते हैं. 13 मिमी के पावरफुल ड्राइवरों के साथ, ये बेहतर ऑडियो क्‍वालिटी देते हैं. लो लेटेंसी टेक्नोलॉजी ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ेशन इन्हें गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए आदर्श बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

45 घंटे का प्लेटाइम

13 मिमी ड्राइवर

लो लेटेंसी टेक्नोलॉजी

IPX5 वाटर रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी





6. NOISE Buds VS102 Truly Wireless Earbuds

Discount: 57% | Price: ₹1299 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4 out of 5 stars

NOISE Buds VS102: ये ईयरबड्स 50 घंटे तक का प्लेटाइम और फुल टच कंट्रोल के साथ आते हैं, जो शानदार ऑडियो देते है. 11 मिमी ड्राइवर बेहतरीन साउंड क्वालिटी देते हैं, वहीं ये IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस होने का दावा करती है.

मुख्य विशेषताएं:

50 घंटे का प्लेटाइम

11 मिमी ड्राइवर

फुल टच कंट्रोल

IPX5 वाटर रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी

7. boAt Immortal 128 True Wireless Earbuds

Discount: 74% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 3.9 out of 5 stars

boAt Immortal 128: ये ईयरबड्स खास गेमिंग के शौकीनों के लिए बनाए गए हैं. BEAST मोड सिर्फ 40ms की कम लेटेंसी देता है. चमकते हुए LED गेमिंग के माहौल को और बढ़ा देते हैं. एक बार फुल चार्ज करने पर 40 घंटे का प्लेटाइम और ENx टेक्नॉलॉजी वाले क्वाड माइक के साथ बेहतरीन कॉल क्वालिटी का आनंद लें.

मुख्य विशेषताएं:

40ms लो लेटेंसी के साथ BEAST मोड

40 घंटे का प्लेटाइम

30 मिनट में फुल चार्ज

ENx टेक्नोलॉजी वाले क्वाड माइक

1 साल की वारंटी





8. BOULT AUDIO W20 Zen Tech ENC Earbuds

Discount: 68% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4 out of 5 stars

BOULT AUDIO W20 Zen Tech ENC Earbuds: ये ईयरबड्स 35 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं और जबरदस्त बास के लिए BoomX Tech फीचर करते हैं. 45ms लो लेटेंसी के साथ गेमिंग का मजा लें और सिर्फ 10 मिनट में 120 मिनट का प्लेटाइम देने वाले फास्ट चार्जिंग का फायदा उठाएं.

मुख्य विशेषताएं:

35 घंटे की बैटरी लाइफ

जबरदस्त बास के लिए BoomX Tech

45ms लो लेटेंसी

IPX5 वाटर रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी





9. Realme Buds T110

Discount: 50% | Price: ₹1499 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

इमर्सिव म्यूजिक और गेमिंग अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया है. 10mm डायनेमिक बूस्ट ड्राइवर दमदार आवाज देते हैं, वहीं 88ms की लो लेटेंसी गेमिंग के लिए स्मूथ ऑडियो सुनिश्चित करती है. ENC के साथ कॉल क्वालिटी बेहतर होती है और IPX5 वाटर रेजिस्टेंस इसे मल्‍टीपरपस और हाई-परफॉर्मेंस बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

10mm डायनेमिक बूस्ट ड्राइवर

88ms लो लेटेंसी

ENC

IPX5 वाटर रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी





10. boAt Air Does 100 True Wireless Earbuds

Discount: 83% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹4490 | Rating: 3.6 out of 5 stars

ये 50 घंटे का प्लेबैक और फास्ट चार्ज फीचर देते हैं. ENx टेक्नोलॉजी वाले क्वाड माइक क्रिस्टल-क्लियर कॉल सुनिश्चित करते हैं, और BEAST मोड गेमिंग के लिए लो लेटेंसी देता है.

मुख्य विशेषताएं:

50 घंटे का प्लेबैक

ENx टेक्नोलॉजी वाले क्वाड माइक

लो लेटेंसी के लिए BEAST मोड

IPX4 वाटर रेजिस्टेंस

1 साल की वारंटी

11. Realme Buds T300

Discount: 52% | Price: ₹2099 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

इमर्सिव ऑडियो अनुभव के लिए 12.4mm डायनेमिक बास ड्राइवर और 30dB ANC देता है. 40 घंटे के प्लेबैक और 360-डिग्री स्पैशियल ऑडियो का मजा लें. IPX5 वाटर रेजिस्टेंस के साथ, ये ईयरबड्स किसी भी गतिविधि के लिए बिल्कुल सही हैं.

मुख्य विशेषताएं:

12.4mm डायनेमिक बास ड्राइवर

30dB ANC

40 घंटे का प्लेबैक

360-डिग्री स्पैशियल ऑडियो

1 साल की वारंटी