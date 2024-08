अब लंबे, घने हो जाएंगे आपके बाल, Myntra के ये Hair Serum आज से ही करें ट्राई

ब्‍यूटी की हमेशा विकसित होती दुनिया में, सही हेयर सीरम ढूंढना मुसीबत का काम हो सकता है. पर शुक्र है, Myntra अपने लेटेस्‍ट डील्‍स के साथ हमारी परेशानी को थोड़ा कम कर सकता है. दरअसल यहां हेयर सीरम की एक रेंज पर 50% तक की छूट दी जा रही है. चाहे आप फ्रिज़ का मुकाबला करना चाहते हों, बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हों, या बस थोड़ा सा सेल्‍फ केयर पसंद कर रह हों, इस लिस्‍ट में हर तरह के बालों की समस्‍या को दूर करने का हेयर सीरम मौजूद है. आइए Myntra की हेयर केयर डील्‍स पर नजर डालते हैं.

1. Soulflower Rosemary Redensyl Hair Growth Anti-Greying Booster Serum - 30ml

Discount: 34% | Price: ₹495 | M.R.P.: ₹750 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Soulflower के Rosemary Redensyl Hair Growth Anti-Greying Booster Serum के साथ अपने लॉक्स को रिजूवनेट करें. रोसमेरी और रेडेंसिल के प्रभावशाली लाभों से समृद्ध, यह सीरम समय से पहले ग्रे होने से निपटने के दौरान बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

बालों के विकास को बढ़ावा देता है

समय से पहले बालों के ग्रे होने को कम करता है

रोसमेरी और रेडेंसिल से युक्त

पैराबेन फ्री

2. Minimalist Frizz Control Complex SPF 30 Hair Serum - 50ml

Discount: 5% | Price: ₹569 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.6 out of 5 stars

क्या आप बेकार उलझे बालों से परेशान हैं? Minimalist का Frizz Control Complex Serum आपका सॉल्‍यूशन है. यह सीरम पर्यावरण के हानिकारक तत्वों के खिलाफ डबल सेफ्टी देते हुए SPF 30 के अतिरिक्त लाभ के साथ फ्रिज़ कंट्रोल करता है. आर्गन तेल से भरपूर, यह बेजान बालों को चिकना और पोषण देता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रिज़ को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है

सन प्रोटेक्‍शन के लिए SPF 30 शामिल है

आर्गन तेल से समृद्ध

स्किन एक्‍सपर्ट द्वारा टेस्टिड है

3. ARATA Intensive Hair Growth Serum With 5% Capixyl+3% Redensyl+3% Procapil - 30 ml

Discount: 14.8% | Price: ₹553 | M.R.P.: ₹649 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ARATA का Intensive Hair Growth Serum बालों को पतला होने से रोकने के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली फॉर्मूला है. 5% Capixyl, 3% Redensyl और 3% Procapil के शक्तिशाली मिश्रण के साथ, यह सीरम बालों के झड़ने को कम करता है और नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है.

मुख्य विशेषताएं:

बालों को पतला होने और झड़ने से बचाता है

Capixyl, Redensyl और Procapil शामिल हैं

बालों को जड़ों से मजबूत करता है

सभी प्रकार के बालों के लिए प्रभावी है

4. Bare Anatomy Expert Ultra Smoothing Serum - 50 ml

Discount: 16% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹475 | Rating: 4.5 out of 5 stars

शाइनी, फ्रिज़-फ्री फिनिश के लिए, Bare Anatomy का Expert Ultra Smoothing Serum जरूरी है. यह सीरम सामान्य बालों के लिए बनाया गया है और फ्रिज़ को मैनेज करते हुए शाइनी, पॉलिश लुक देता है. अपने वेगन और टिकाऊ फॉर्मूलेशन के साथ, यह आपके बालों को सेफ रखता है.

मुख्य विशेषताएं:

अल्‍ट्रा स्‍मूथ बाल देता है

वेगन और क्रुएल्‍टी फ्री

फ्रिज़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है

सामान्य बालों के लिए उपयुक्त है

5. PLIX THE PLANT FIX Rosemary Hair Growth Advanced Serum - 30ml

Discount: 6.8% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹750 | Rating: 4.3 out of 5 stars

PLIX THE PLANT FIX रोज़मेरी हेयर ग्रोथ एडवांस्ड सीरम प्रदान करता है जो बालों के विकास को बढ़ाने के लिए रोज़मेरी से भरपूर है.

मुख्य विशेषताएं:



बालों के विकास को बढ़ावा देता है

इसमें रोज़मेरी का अर्क होता है

6. Quench Quinoa Protein Frizz Control Serum - 100ml

Discount: 10% | Price: ₹629 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Quench's Quinoa Protein Frizz Control Serum फ्रिज़ से ग्रस्त डैमेज बालों के लिए एकदम सही उपाय है. क्विनोआ प्रोटीन से भरपूर, यह सीरम फ्रिज़ को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करते हुए मजबूत और पोषित करता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रिज़ को कंट्रोल करता है और बालों को चिकना करता है

क्विनोआ प्रोटीन से समृद्ध

क्षतिग्रस्त बालों के लिए उपयुक्त

क्रुएल्‍टी फ्री और टिकाऊ

बालों की मजबूती बढ़ाता है

7. MATRIX Opti.Care Smooth Straight Professional Split End Hair Serum With Shea Butter - 100ml

Discount: 7% | Price: ₹519 | M.R.P.: ₹559 | Rating: 4.5 out of 5 stars

दोमुंहे बालों की मरम्मत और चिकने, स्‍ट्रेट फिनिश के लिए, MATRIX का Opti.care Serum एक बेस्‍ट ऑप्‍शन है. शीया बटर से भरपूर, यह डीप नरिशमेंट देता है और दोमुंहे बालों को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके बाल पूरे दिन चिकने और स्लीक रहें.

मुख्य विशेषताएं:

दोमुंहे बालों की मरम्मत करता है

शीया बटर से समृद्ध है

सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त

शाइनी और स्‍ट्रेट फिनिश देता है

8. Quench Dandruff Control Ampoule With Tea Tree Extracts - 100ml

Discount: 10% | Price: ₹719 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Quench का Dandruff Control Ampoule रूसी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है. चाय के पेड़ के अर्क से भरपूर, यह सीरम रूसी से निपटता है, और स्‍कैल्‍प को शांत करता है. इसका क्रुएल्‍टी फ्री और टिकाऊ फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि आपके बाल फ्रेश रहें.

मुख्य विशेषताएं:

डेंड्रफ को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है

चाय के पेड़ के अर्क शामिल हैं

डैमेज बालों के लिए उपयुक्त है

क्रुएल्‍टी फ्री और टिकाऊ

9. Streax Professional Vitariche Gloss Hair Serum - 200 ml

Discount: 20% | Price: ₹380 | M.R.P.: ₹475 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Streax Professional Vitariche Gloss Hair Serum चमकदार, वाइब्रेंट बालों के लिए एक किफायती समाधान देता है. अपने समृद्ध फॉर्मूले के साथ, यह सीरम चमक और चिकनाई जोड़ता लाता है, जिससे यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो एक त्वरित और प्रभावी बाल बूस्ट की तलाश में हैं.

मुख्य विशेषताएं:

शाइन लाता है

सभी प्रकार के बालों के लिए बेस्‍ट है

किफायती और प्रभावी

बालों की चमक बढ़ाता है

10. Bare Anatomy Advanced Hair Growth And Hair Fall Control Serum - 30ml

Discount: 9% | Price: ₹765 | M.R.P.: ₹849 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Bare Anatomy Advanced Hair Growth and Hair Fall Control Serum बालों के झड़ने से मुकाबला करने और नए बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सैलिसिलिक एसिड के साथ तैयार किया गया, यह सीरम स्‍क्‍ैलप को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्‍स को हटाता है जो बालों के विकास में बाधा डाल सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

स्‍कैलप के एक्सफोलिएशन के लिए सैलिसिलिक एसिड शामिल है

बालों के रोम को मजबूत करता है

स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देता है

क्रुएल्‍टी फ्री और टिकाऊ है

11. LOreal Professionnel Xtenso Care Serum with Pro-Keratin And Incell For Straight Hair - 50ml

Discount: 3% | Price: ₹698 | M.R.P.: ₹720 | Rating: 4.5 out of 5 stars

L'Oreal Professionnel का Xtenso Care Serum सीधे बालों के लिए तैयार किया गया एक सैलून-ग्रेड ट्रीटमेंट है. प्रो-केराटिन और इनसेल से भरपूर, यह सीरम डीप नरिशमेंट और सुरक्षा प्रदान करता है. यह बालों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक लेयर बनाता है, आवश्यक पोषक तत्वों और नमी को बंद कर देता है.

मुख्य विशेषताएं:

प्रो-केराटिन और इनसेल से युक्त

डीप नरिशमेंट देता है

स्‍ट्रेट बालों के लिए परफेक्‍ट है.

12. Minimalist Hair Repair Complex 5% Hair Serum - 50ml

Discount: 25% | Price: ₹374 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Minimalist Hair Repair Complex 5% Serum फ्रिज़ कंट्रोल करने के लिए एक प्रभावी समाधान है. 5% आर्गन तेल से भरपूर, यह सीरम गहराई से पोषण करता है और क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करता है.

मुख्य विशेषताएं:

5% आर्गन तेल शामिल है

क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करता है

फ्रिज़ को नियंत्रित करता है

सूखे और क्षतिग्रस्त बालों के लिए उपयुक्त

13. Livon Professional Argan And Shea Nourishing Serum For Frizz-Free Hair - 100ml

Discount: 50% | Price: ₹247 | M.R.P.: ₹495 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Livon' का Professional Argan and Shea Nourishing Serum फ्रिज़ का मुकाबला करने और शाइनी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक शानदार प्रोडक्‍ट है. यह सीरम डीप हाइड्रेशन और पोषण प्रदान करने के लिए आर्गन तेल और शीया बटर का मिश्रण है.

मुख्य विशेषताएं:

आर्गन तेल और शीया बटर शामिल हैं

गहराई से हाइड्रेट और पोषण करता है

शाइनी है

पैराबेन और सल्फेट से मुक्त

सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त

14. TRESemme Gloss Ultimate Ultra Shine Hair Serum With Macadamia And Coconut Oil - 100ml

Discount: 25% | Price: ₹449 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

TRESemme का Gloss Ultimate Ultra Shine Serum मैकडामिया और नारियल तेल का मिश्रण है जो आपके बालों को शानदार चमक देता है. यह सीरम आपके बालों की प्राकृतिक चमक को बढ़ाता है, साथ ही आवश्यक नमी प्रदान करता है और पर्यावरणीय क्षति से बचाता है.

मुख्य विशेषताएं:

मैकडामिया और नारियल तेल से युक्त

शानदार चमक देता है

उड़ते बालों और फ्रिज़ को मैनेज करता है

आवश्यक नमी प्रदान करता है

15. LOreal Paris Extraordinary Oil Serum For All Hair Types - 100ml

Discount: 27% | Price: ₹473 | M.R.P.: ₹649 | Rating: 4.5 out of 5 stars

LOreal Paris Extraordinary Oil Serum सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त एक वर्सेटाइल ट्रीटमेंट है. यह सीरम छह अलग-अलग तेलों के मिश्रण की सुविधा देता है जो व्यापक पोषण और चमक प्रदान करता है.

मुख्य विशेषताएं:

छह तेलों के मिश्रण को शामिल करता है

सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त

फ्रिज़ को नियंत्रित करता है

Myntra पर टॉप-रेटेड हेयर सीरम पर डील्स के साथ अपने बालों को एक्‍स्‍ट्रा केयर दें. 50% तक की छूट के साथ, अपने बजट को बढ़ाए बिना अपने बालों को हाई क्‍वालिटी केयर देना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है. चाहे आप फ्रिज़, बालों के झड़ने से परेशान हों, या सिर्फ परफेक्ट चमक की तलाश में हों, आपकी जरूरतों के अनुरूप यहां सीरम आपको मिल जाएंगे. इस अवसर को हाथ से न जाने दें - Myntra पर खरीदारी करें.