विज्ञापन
विशेष लिंक

कन्हा जी की Dresses से लेकर Jewellery तक, 500 रुपये से भी कम में खरीदें Janmashtami के लिए ये चीज़ें

इस Janmashtami 2025, अपने कान्हा जी को सजाएं भव्यता के साथ, वो भी बेहद कम बजट में. 500 रुपये से भी कम में आपको मिल सकती हैं सुंदर ड्रेस, चमकदार ज्वेलरी और पूजा की खास सजावट की चीजें. Flipkart पर ऐसे कई ऑप्शन हैं जो कम कीमत में भी कान्हा जी को दिव्य रूप देने में सक्षम हैं.

Read Time: 4 min
Share
Link Copied
कन्हा जी की Dresses से लेकर Jewellery तक, 500 रुपये से भी कम में खरीदें Janmashtami के लिए ये चीज़ें
कन्हा जी की ड्रेसेस से लेकर ज्वेलरी तक, देखें बेस्ट डील्स; Photo Credit; Flipkart

Janmashtami का पर्व नजदीक आते ही भक्तों के मन में उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे हम प्यार से 'लड्डू गोपाल' या 'कन्हा जी' कहते हैं. घरों में झूला सजता है, भजन गूंजते हैं, और कन्हा जी को सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से सजाया जाता है. लेकिन हर किसी की इच्छा होती है कि ये सजावट भव्य हो, फिर भी बजट के भीतर रहे. तो अब Flipkart में ऐसे कई ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिनसे आप 500 रुपये से भी कम में कन्हा जी के लिए खूबसूरत पोशाकें और गहने खरीद सकते हैं.

कपड़ों की बात करें तो आपको कॉटन, सिल्क, और वेलवेट जैसे विभिन्न फैब्रिक में लड्डू गोपाल की ड्रेस मिल जाएगी. ये ड्रेसें रंग-बिरंगी होती हैं और कई बार इनके साथ मैचिंग पगड़ी या टोपी भी मिलती है. अगर आप कन्हा जी को आभूषणों से सजाना चाहते हैं, तो भी आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन मिल जाएंगे. छोटे मोती की मालाएं, मुकुट, कंगन, पायल, और कमरबंद जैसे आइटम्स आसानी से उपलब्ध हैं.

ये भी पढ़ें: Janmashtami 2025: Kanha Ji के लिए अभी ऑर्डर करें ये खूबसूरत और डिजाइनर झूले, प्राइस देख रहे जाएंगे हैरान


कन्हा जी की ड्रेसेस से लेकर ज्वेलरी तक, देखें बेस्ट डील्स

1. इस जन्माष्टमी, अपने लड्डू गोपाल जी को सजाएं खास तिलक श्रृंगार वाली फैंसी सिल्क पोशाक में, जो चोली और पगड़ी के साथ आती है. यह भारी कढ़ाई वाली ड्रेस नन्हे कान्हा जी को एक राजसी रूप देती है और पूजा की शोभा बढ़ाती है. 


2. इस जन्माष्टमी, अपने लड्डू गोपाल जी को सजाएं खास मुकुट-माला सेट के साथ जो 6 सुंदर आभूषणों का पैक है. साइज-0 में उपलब्ध यह कॉम्पैक्ट श्रृंगार सेट छोटी मूर्तियों के लिए एकदम उपयुक्त है. ट्रेडिशनल डिज़ाइन और चमकदार कारीगरी से सजे ये गहने कान्हा जी को दिव्य रूप देते हैं. 

3. जन्माष्टमी पर सजाएं अपने लड्डू गोपाल जी को KRISHNA COLLECTION HUB की खास पार्टी वियर ड्रेस में जो 3 साइज में उपलब्ध है. सुंदर कढ़ाई और कॉटन फैब्रिक से बनी यह भारी पोशाक कान्हा जी को एक भव्य और मनमोहक रूप देती है. पूजा की सजावट में यह ड्रेस खास अट्रैक्टिव जोड़ती है. 

4. SIYAA 05 गोल्ड सेट में आपको मिलते हैं 5 खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड आभूषण, जो लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार को खास बना देते हैं. यह कॉम्पैक्ट पैक ट्रेडिशनल डिज़ाइन के साथ पूजा की शोभा बढ़ाने के लिए एकदम उपयुक्त है. छोटे साइज में उपलब्ध यह सेट सादगी और भव्यता का सुंदर मेल है. 

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

5. PRONLINE SINGHASAN का यह लकड़ी से बना मल्टीकलर सिंहासन आपके लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर और ट्रेडिशनल आसन है. इसकी रंग-बिरंगी सजावट पूजा स्थल को खास अट्रैक्शन देती है और कान्हा जी की मूर्ति को राजसी रूप प्रदान करती है. मजबूत लकड़ी और सुंदर डिज़ाइन इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं. 

इस Janmashtami 2025 आप बिना ज्यादा खर्च किए अपने घर के कान्हा जी को सजाने का सपना पूरा कर सकते हैं. Flipkart पर 500 रुपये के अंदर आपको कपड़ों से लेकर गहनों तक का ऐसा शानदार कलेक्शन मिल जाएगा जो किसी भी बड़े बजट को मात दे सकता है. यह न केवल आपकी श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भक्ति में भव्यता लाने के लिए जरूरी नहीं कि जेब भारी हो.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
Janmashtami 2025, Janmashtami 2025 Muhurat, Kanha Ji Jhula, Flipkart Sales, Flipkart Sale And Offers
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com