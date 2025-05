Amazon Prime Membership को कैसे करें अपने फैमिली मेंबस के साथ शेयर? बेहद आसान है तरीका

हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना अच्‍छी बात होती है. लेकिन इससे अकसर हम बचते हैं, क्‍योंकि हमें लगता है कि शेयर करने पर सामने वाला हमारी चीजों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन क्‍या हो अगर बिना परेशानी के आपको आपनी चीजें शेयर करनी पड़े तो?

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना, मूवी देखना, कोरियन ड्रामे का लुत्‍फ उठाने का दौर हैं. शायद यही कारण है कि हम ऑनलाइन प्‍लेटफार्म Amazon को काफी पसंद करने लगे हैं. लेकिन जब इसे किसी के साथ शेयर करने की बात आती है, तो हम परेशान होने लगते हैं, क्‍योंकि अकसर सामने वाला हमारी वॉचलिस्‍ट को जाने-अनजाने में दबलने लगता है. यहीं से शुरू होती है असली दिक्‍कत. लेकिन आज हम आपको बताने वाले है कि कैसे आप Amazon Prime Membership को परिवार या दोस्‍तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के.

सबसे पहले Prime Share क्यों करें?

भारत में Amazon Prime केवल फास्‍ट डिलीवरी ही नहीं करता बल्कि एक मेंबर के साथ, आपको ये निम्‍न सुविधाएं भी देता है:

अनलीमिटेड फ्री वन डे/सेम डे डिलीवरी

प्राइम वीडियो, Amazon Music और Prime Reading तक आप आसानी से पहुंच पाते हैं

स्‍पेशल डील और सेल को सबसे पहले जान पाते हैं

Amazon Pay ICICI कार्ड के साथ आपको 5% कैशबैक मिलता है

Amazon Prime Gaming के जरिए एड फ्री म्यूजिक और गेम का मजा लिया जा सकता है

तो स्वाभाविक रूप से, जब आप सालाना ₹1499 का भुगतान कर रहे हैं, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहेंगे, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने घर के लिए भी. लेकिन, यहां पर आप यह भी चाहते हैं कि इस दौरान आपकी विशलिस्‍ट से कोई छेड़खानी न हो?

सालाना 1499 रुपए देकर हम Amazon Prime का ज्‍यादा से ज्‍यादा फायदा उठाना चाहते हैं, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी इस मेंबरशिप का लाभ ले सके.



शेयर करने पर होगी परेशानी?

एक बार मैंने अपनी Amazon Prime मेंबरशिप अपनी भतीजी के साथ शेयर की थी. वीकेंड पर मेरी भतीजी ने मेरे प्राइम वीडियो प्रोफाइल यूज करके एनिमेटेड शो देखा था. सोमवार तक, मेरी च्‍वाइस में “Peppa Pig” और “Chhota Bheem” की बाढ़ सी आ गई. मैं मुझे अपनी क्राइम डॉक्यूसीरीज या रोमांटिक कॉमेडी तलाशने में काफी दिक्‍कत होने लगी. मुझे लगा इस समस्‍या से बचने का कोई तो तरीका होगा, बस मैंने तलाश शुरू कर दी.

तभी मुझे पता चला कि, Amazon India ऑफिशिनली Amazon US की तरह “Household” फीचर देता है, जिसे दो अडल्‍ट, चार टीएनजर्स या बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है.

अलग Prime Video प्रोफाइल बनाएं

यह सबसे दमदार चेंज है जो मैंने तब किया जब मेरे प्राइम वीडियो अकाउंट को हैंडल करना मेरे लिए मुसीबत बन गया. थ्रिलर शो एनिमेटेड सजेशन से लेकर मेरे “देखते रहिए” लिस्‍ट में आधे-अधूरे कार्टून और सुपरहीरो फिल्‍में नजर आ रही थीं, जिन्‍हें शायद मैंने देखा भी नहीं था. तभी मुझे प्राइम वीडियो पर यूजर्स प्रोफाइल का पता चला.

कई यूजर्स को इस फीचर के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये काफी दमदार फीचर है. ये आपको अपने गाने, म्‍यूजिक, वीडियो, फिल्‍म को आराम से लुत्‍फ उठाने का मौका देता है.



कैसे करता है काम

Amazon आपको एक प्राइम वीडियो अकाउंट पर छह यूजर प्रोफाइल बनाने की इजाजत देता है. इनमें से एक किड्स प्रोफाइल हो सकती है, जो ऑटोमेटिक कंटेंट फ़िल्टरिंग के साथ आती है. आप अपने घर के 6 मेंबर्स के लिए यहां प्रोफाइल बना सकते हैं.

कैसे करें यूज:

मैं (मेन प्रोफाइल): इसमें मैंने क्राइम डॉक्‍यूमेंट्री, पॉलिटिकल थ्रिलर, इंडी ड्रामा और कोरियाई पीरियड रोमांस को शामिल किया है.

मां: फैमिली सीरियल और खाने से जुड़ी हर चीज इसमें जोड़ी जा सकती हैं. उनकी वॉचलिस्ट में मास्टरशेफ एपिसोड और हिंदी सीरियल भरे पड़े हैं.

पापा: इतिहास के शो और ट्रेवल डॉक्‍यूमेंट्री की यहां भरमार है. बीबीसी अर्थ, डिस्कवरी और पुरानी क्लासिक फिल्‍में यहां से पापा आराम से देखते हैं.

मेरी भतीजी (किड्स प्रोफाइल): कार्टून का अंबार है यहां. पेप्पा पिग, डोरा और हर एनिमेटेड चीज यहां से मेरी भतीजी देखती है.

गेस्‍ट: जब दोस्त आते हैं और हमारी पसंद को चेंज किए बिना वह यहां से अपनी पसंद के सीरियल, फिल्‍में, वीडियो देख सकते हैं.



इस तरह एक प्रोफाइल ने सबको आराम दे दिया. अब, हर प्रोफाइल में उनकी पसंद के सीरियल, वीडियो, शो हैं. अब किसी को भी अपनी पसंद तलाशने के के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है.

Step-by-Step गाइड

इस प्रोफाइल को बनाना और मैंनेज करना बेहद आसान है:

सबसे पहले अपने फोन, डेस्‍कटॉप या टीवी पर Prime Video में जाएं.

सबसे ऊपर दाईं तरफ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.

अपन ‘Add New' बटन पर क्लिक करें.

अपनी प्रोफाइल के लिए नया नाम चुनें .(जैसे - Dad, Teen, Guest, आदि.)

बच्‍चों के लिए किड्स प्रोफाइल ऑप्शन शुरू करें.

सेव करें. आपकी प्रोफाइल बन जाएगी.

अब जब भी कोई व्यक्ति ऐप खोलेगा, तो वह अपने नाम पर स्विच करके प्राइम वीडियो का लुत्‍फ उठा सकता है.

अगर घर में हैं छोटे बच्‍चे, तो इन चीजों का रखें ध्‍यान

अगर आपका अकाउंट बच्‍चे भी देखते हैं, तो इसमें हमेशा किड्स प्रोफाइल सेट करके रखें. ऐसा करने से यहां से एडल्‍ट कंटेंट अपने आप हट जाएगा. इससे न केवल आपका होमपेज क्‍लीयर रहेगा, बल्कि आप बच्‍चों की सिक्‍योरिटी भी सुनिश्चित कर पाएंगे.

प्रोफाइल बदलना नहीं है मुश्किल

Prime Video app पर जाकर आपको बस प्रोफाइल आइकन पर टैप करके अपना नाम सेलेक्‍ट करना होगा.

फायर टीवी या स्मार्ट टीवी पर, आपको प्रोफाइल प्रॉम्प्ट स्टार्टअप पर नजर आएगा.

ब्राउजर की अगर बात करें तो, टॉगल करने के लिए ऊपरी-दाएं कोने में अपने अवतार पर क्लिक करें.





क्‍यों है ये बेहतर

ये सबसे शानदार प्राइम हैक है. इसमें आपको न तो कोई पासवर्ड एक्सचेंज करना है, न कोई सेटिंग छेड़नी है, और न ही कोई कंटेंट ओवरलैप होगा. ईमानदारी से कहें तो, लॉग इन करने और अपने शो को सामने और बीच में देखने में काफी आराम मिलता है.

FAQs

1. क्या अपना पासवर्ड दिए बिना हम अपनी फैमिली के साथ अपना Amazon Prime Video अकाउंट शेयर कर सकते हैं?

जवाब: सीधे तौर पर नहीं. Amazon India एक Prime अकाउंट के तहत अलग-अलग लॉगिन एक्सेस नहीं किया जा सकता. हालांकि, आप शेयर किए गए डिवाइस पर लॉग इन कर सकते हैं और हर यूजर के लिए अलग-अलग प्रोफाइल बना सकते हैं, ताकि वॉचलिस्ट अलग-अलग रहें.

2. कितने Prime Video प्रोफाइल एक साथ बनाई जा सकती है?

जवाब: आप एक किड्स प्रोफाइल समेत अधिकतम छह यूजर्स प्रोफाइल बना सकते हैं. हर प्रोफाइल का अपना व्यूइंग हिस्ट्री, वॉचलिस्ट और पर्सनल च्‍वाइस होंगी.

3. क्या हर प्रोफाइल में अलग-अलग Prime बेनिफिट मिलेंगे?

जवाब: नहीं. केवल मेन अकाउंट में ही Prime मेंबरशिप के फायदे जैसे कि Prime Video, म्‍यूजिक, फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी.

4. बच्चों को Prime Video पर क्या देखना है, क्‍या इसकी लीमिट तय की जा सकती है?

जवाब: हां. इसके लिए किड्स प्रोफाइल सेट करें, जो अपने आप उम्र के हिसाब से शो और फ़िल्मों दिखाने लगेगी. आप सुरक्षा के तौर पर एडल्‍ट प्रोफाइल पर पिन सेट भी कर सकते हैं.

5. क्या एक ही टाइम में दो लोग Amazon Prime Video पर स्ट्रीम कर सकते हैं?

जवाब: हां. अमेजन प्राइम वीडियो में आप एक साथ तीन डिवाइस पर स्ट्रीमिंग कर सकते है, लेकिन ये भी ध्‍यान रखें कि केवल दो डिवाइस ही एक ही समय में एक टाइल स्ट्रीम कर सकते हैं.



Amazon Prime को आराम देने के लिए तैयार किया गया है, थोड़े से बदलाव के साथ, आप इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं.

