अपने बच्चों को खूबसूरत ड्रेसेज पहनाना हर पैरेंट्स को पसंद होता है. लेकिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह आपके वॉलेट पर काफी दबाव डाल सकता है. ऐसे में आपकी परेशानी का हल लेकर आया है Myntra, जहां से आप Chicco, Gini and Jony, और United Colors of Benetton जैसे टॉप ब्रांड से अपने बच्‍चों के लिए स्‍टाइलिश आउटफिट खरीद सकते हैं. वो भी 20% से अधिक की छूट पर. यह मौका है जब पैरेंट्स अपने छोटे बच्चे के वार्डरोब को ट्रेंडी और कम्फर्टेबल कपड़ों के साथ नया रूप दे सकते हैं. जैकेट से लेकर कम्फर्टेबल लोअर सेट तक, यहां आपको कई तरह के ऑप्‍शन देखने को मिल जाएंगे. तो, इंतजार क्यों करें? फौरन Myntra पर जाएं.

1. Girls Floral Printed Cotton Hooded Bomber Jacket By Gini and Jony

Discount: 55% | Price: ₹584 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Gini and Jony Girls Floral Printed Cotton Hooded Bomber Jacket किसी भी यंग गर्ल के वार्डरोब में स्‍टाइलिश लाने का काम करती है. फ्लोरल पैटर्न वाली यह जैकेट हाई क्‍वालिटी की कॉटन से बनाई गई है, यह सुनिश्चित करती है कि आपका बच्चा पूरे दिन आरामदायक रहे.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल प्रिंट डिज़ाइन

हुडेड

बटन क्लोजर

दो जेब

कॉटन मटेरियल

2. Boys Khaki Casual Shirt By Gini And Jony

Discount: 62% | Price: ₹455 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपने बच्‍चों को Gini and Jony Boys Khaki Casual Shirt के साथ स्टाइलिश अंदाज में ड्रेसअप करने का मौका दें. मंदारिन कॉलर और रोल-अप स्लीव्स की विशेषता वाली यह शर्ट फैशन और फंक्शनैलिटी का कॉम्‍बो है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टाइलिश मंदारिन कॉलर

रोल-अप स्लीव्स

ब्रीदेबल टेक्सचर

कर्व्‍ड हेमलाइन

3. Unisex Kids White And Green Printed Top With Pyjamas By Gini And Jony

Discount: 55% | Price: ₹494 | M.R.P.: ₹1099 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Gini and Jony Unisex Kids White and Green Printed Top with Pyjamas आराम का दूसरा नाम है. यह सेट v-neck और मैचिंग लोअर के साथ आता है, जिसपर बेहर क्‍यूट प्रिंट किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

टॉप और मैचिंग लोअर

सॉफ्ट कॉटर मटेरियल

प्रिंटिड डिज़ाइन

v-neck टॉप

4. Boys Black Solid Cotton Hooded Open Front Jacket By Gini And Jony

Discount: 55% | Price: ₹629 | M.R.P.: ₹1399 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अपने छोटे बच्चे को Gini and Jony Boys Black Solid Cotton Hooded Open Front Jacket के साथ स्टाइलिश रखें. इस जैकेट में एक हुड और एक ज़िप क्लोजर शामिल है, जिससे इसे किसी भी आउटफिट के साथ पेयरअप किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

क्लासिक ब्‍लैक कलर

हुडेड डिज़ाइन

ज़िप क्लोजर

दो जेब

कॉटन मटेरियल

5. Boys Spread Collar Cotton Casual Shirt By United Colors Of Benetton

Discount: 44% | Price: ₹1287 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

United Colors of Benetton Boys Spread Collar Cotton Casual Shirt किसी भी यंग ब्‍वॉय के वार्डरोब में होनी ही चाहिए. अपने क्लासिक स्प्रेड कॉलर और बटन प्लेकेट के लिए पसंद की जाने वाली ये शर्ट हर तरह के फॉर्मल इवेंट पर पहनी जा सकती है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन स्‍टफ

क्लासिक स्प्रेड कॉलर

दो पैच पॉकेट

बटन प्लेकेट

6. United Colors Of Benetton Boys Brand Logo Printed Pure Cotton T-Shirt

Discount: 32% | Price: ₹543 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.6 out of 5 stars

United Colors Of Benetton की यह मारून और पिंक टी-शर्ट उन ब्‍वॉयज के लिए बनी है, जो स्टाइल में घूमना पसंद करते हैं. इस टीशर्ट के फ्रंट पर ब्रांड का लोगो दिया गया है. प्‍योर कॉटन की यह टी-शर्ट आराम और ड्यूरेबल है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन से बनी

प्रिंटेड ब्रांड का लोगो

रेगुलर फिट

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स

7. Chicco Kids Girls White And Blue Printed Co-Ords Set

Discount: 50% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Chicco की व्‍हाइट और ब्‍लू प्रिंटेड को-ऑर्ड्स सेट गर्ल्‍स के वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए. इसमें राउंड नेक और प्रिंटेड डिज़ाइन दिया गया है. यह आपको मैचिंग स्ट्राइप्ड शॉर्ट्स के साथ मिल जाएगी.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन से बनी

इसमें टी-शर्ट और शॉर्ट्स शामिल हैं

प्रिंटेड डिज़ाइन

स्लिप-ऑन शॉर्ट्स

8. Chicco Girls Printed Cotton Joggers

Discount: 50% | Price: ₹649 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Chicco का ये ग्रे प्रिंटेड जॉगर गर्ल्‍स के लिए बनाया गया है. लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया गया यह जॉगर ब्रीदेबल है और प्‍योर कॉटन से बनाया गया है.

मुख्य विशेषताएं:



सॉफ्ट कॉटन मटेरियल

मीडियम वेस्‍ट

थ्री फोर्थ लेंथ

9. United Colors Of Benetton Girls Denim Dungaree

Discount: 47% | Price: ₹1483 | M.R.P.: ₹2799 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Denim की यह डंगरी एक क्लासिक पीस हैं. एक कॉटन से तैयार की गई है. ये नीली डंगरी स्टाइलिश और टिकाऊ दोनों हैं. इसमें पांच पॉकेट और नी लेंथ दी गई है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन मटेरियल

स्टाइलिश नी लेंथ

पांच जेब





10. United Colors Of Benetton Boys Pure Cotton Pockets Boxy T-Shirt

Discount: 46% | Price: ₹539 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक पसंद करते हैं, तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की यह प्‍योर ब्‍लू कलर की कॉटन की टी-शर्ट खरीदें.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन मटेरियल

बॉक्सी फिट

Myntra पर मौजूद ये डील्‍स टॉप ब्रांड जैसे Chicco, Gini Jony और United Colors of Benetton से स्टाइलिश और ट्रेडी आउटफिट के जरिए आपके बच्‍चों के वार्डरोब को स्‍टाइलिश बनाने का मौका लेकर आया है. मिनिमम 20% की छूट के साथ, आप बिना अपनी जेब पर बोझ डाले Myntra से स्‍टाइलिश कपड़े खरीद सकते हैं. हर प्रोडक्‍ट को आराम और स्‍टाइल देने के लिए तैयार किया गया है. अब बिना टेंशन लिए Myntra पर जाएं और आज ही अपने बच्‍चों के लिए ड्रेसेज ऑर्डर कर दें.