वीमेन ट्राउजर पर मिल रहा है धमाकेदार ऑफर, इतनी कम कीमत में मिल रहा है फुल क्लासी लुक

Myntra Big Fashion Festival: आज के समय में महिलाओं के आउटफिट में ट्राउजर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. पहले जहां महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट तक सीमित थीं वहीं आज के दौर में फैशन और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ट्राउजर ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है. चाहे कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो या फिर किसी पार्टी में शामिल होना हो, ट्राउजर आपका हर मौके पर साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है.

फैशन विद फ्यूजन के दौर में महिलाओं के बीच ट्राउजर की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है. यह आपको एक क्लासी लुक तो देगा, ही साथ ही हर समय आपको कंफर्टेबल भी महसूस कराएगा. ऐसे में फैशन और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए Myntra Big Fashion Festival लेकर आया है एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और आरामदायक ट्राउजर.

आपको एक क्लासी लुक देने के लिए ये ट्राउजर हैं बेहद ख़ास

1. SASSAFRAS Women Black Slim Fit Bootcut Trousers

स्लिम फिट ट्राउजर आकर्षक लुक देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. चाहे ऑफिस पहनकर जाना हो या कॉलेज, SASSAFRAS का यह ट्राउजर आपके लिए एक परफेक्ट च्‍वॉइस हो सकता है.

खासियतें:

स्लिम फिट स् ‍टाइल

मशीन वॉश

स्टाइलिश लुक

आरामदायक

2. Roadster The Lifestyle Co. Women Plus-Size Straight Fit Trousers

आज के समय में स्ट्रेट फिट ट्राउजर काफी ट्रेंड में है. महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है. Roadster का यह ट्राउजर किसी भी ख़ास मौके पर पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

खासियतें:

ट्रेवल फ्रेंडली

इसमें 2 पॉकेट भी है

फ्लैट फ्रंट पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है

यह आपको देगा एक क्लासी लुक

3. SASSAFRAS Women Comfort Trousers

इस ट्राउजर को पहनकर अगर आप कहीं जाती हैं तो लोगों का ध्यान आपसे बिल्कुल नहीं हटेगा. यह आपको एक क्लासी लुक देने के लिए एकदम परफेक्ट है. इसको पहनकर आप किसी भी पार्टी में शामिल हो सकती हैं.

खासियतें:

यह प्योर कॉटन से बना है

पहनने में आरामदायक

सिंपल और सोबर

मिड राइज वेस्ट फिट



4. SASSAFRAS worklyf Women Straight Fit High-Rise Trousers

अगर आप अपने वर्कप्लेस पर पहनने के लिए एक क्लासी ट्राउजर की खोज में हैं, तो SASSAFRAS का यह ट्राउजर आपके के लिए बेहतरीन है. ये आपके लुक को नयापन देने का काम करेगा.

खासियतें:

इसमें कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं

सभी साइज में उपलब्ध है

स्ट्रेट फिट

वर्कप्लेस पर पहनने के लिए बेस्ट

5. Mast & Harbour Women High-Rise Paperbag Trousers

ट्रेवल के दौरान पहनने के लिए महिलाएं अकसर किसी ऐसे आउटफिट की तलाश में रहती हैं, जो उन्हें आरामदायक महसूस कराए, ऐसे में ट्रेवल के दौरान पहनने के लिए यह Trouser आपका पूरा साथ निभाएगा.

खासियतें:

बेस्ट फैब्रिक से बना है

यह आपको एक लक्ज़री लुक देगा

सभी साइज में उपलब्ध है

हाई राइज वेस्ट फिट

आजकल फैशन की दुनिया में ट्राउजर हर उम्र की महिलाओं की पहली पसंद बन गए हैं. ट्राउजर न सिर्फ पहनने में आरामदायक होता है बल्कि यह स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक भी देता है. आपको ऑफिस जाना हो, कॉलेज या फिर किसी भी फंक्शन में शामिल होना हो, Myntra पर अवेलेबल ये Trousers हर जगह आपके लुक को खास बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे.