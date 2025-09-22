विज्ञापन

फ्लॉप होने के डर से इस फिल्म के कलाकारों लौटा दी थी फीस, फिर 30 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए इतने करोड़ सब हो गए थे हैरान

सोहा अली खान के एक नए इंटरव्यू के बाद ये पता चला है कि फिल्म के रिलीज से पहले उसकी सफलता को लेकर काफी शक था.

रंग दे बसंती की रिलीज से पहले स्टार्स ने मेकर्स को लौटा दी थी फीस!
नई दिल्ली:

साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म रंग दे बसंती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. आमिर खान, सोहा अली खान, कुणाल कपूर और कई टैलेंटेड एक्टर्स से भरी हुई इस फिल्म ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म रिलीज होने तक फिल्म के मेकर्स को इसकी कामयाबी को लेकर संदेह था. इतने सालों बाद खुद सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलासा किया है. फिल्म न चलने का डर इस कदर हावी था कि एक्टर्स ने अपनी फीस का कुछ हिस्सा लौटा भी दिया था.

सोहा का खुलासा
सोहा अली खान के एक नए इंटरव्यू के बाद ये पता चला है कि फिल्म के रिलीज से पहले उसकी सफलता को लेकर काफी शक था. जूम के साथ बात करते हुए सोहा ने बताया, “जब हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे, तब प्रोड्यूसर्स ने हमें कॉल करके पूछा कि क्या हम लोग कुछ पैसा वापस दे सकते हैं? हमें लगता है फिल्म शायद नहीं चलेगी.” सोहा के मुताबिक, उस वक्त सभी एक्टर्स ने कुछ पैसा वापस भी कर दिया था. उन्होंने आगे कहा, “किसी ने भी नहीं सोचा था कि रंग दे बसंती इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी. लेकिन फिर वो फिल्म एक मूवमेंट बन गई. मेरे लिए तो ये मेरी करियर का टर्निंग प्वाइंट था. एक ऐसी फिल्म जो हमेशा मेरे करियर का हाईलाइट रहेगी.”

एक साल तक चली शूटिंग, बनते गए रिश्ते
सोहा ने शूटिंग का अपना एक्सपीरियंस याद किया कि फिल्म के लिए लगभग एक साल तक शूटिंग की गई. पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई में. सेट पर सभी लोग काफी वक्त साथ बिताते थे. सिनेमैटोग्राफर विनोद प्रधान हर शॉट को परफेक्शन के साथ लाइट करते थे. जिसमें कभी कभी आधा दिन लग जाता था. सोहा ने कहा कि उस वक्त सबको लगता था कि ये दोस्ती जिंदगी भर चलेगी, लेकिन वक्त के साथ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए.

सोहा का हालिया काम
सोहा अली खान ने हाल ही में छोरी 2 में काम किया है, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. ये हॉरर थ्रिलर फिल्म छोरी का सीक्वल है. जिसमें सोहा के साथ नुसरत भरूचा, गश्मीर महाजनी और जितेंद्र कुमार भी नजर आए. ये फिल्म विशाल फुरिया ने डायरेक्ट की है. ये फिल्म सोहा के लिए एक कमबैक फिल्म भी कही जा सकती है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 2018 में आई थी.

