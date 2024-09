हर ब्‍यूटी लवर्स जानता है कि एक फ्लोलेस मेकअप रूटिन के लिए जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ती है. इन दिनों Myntra पर फेमस मेकअप ब्रांड पर मिनिमम 20% की छूट दी जा रही है, अब आप अपने पर्स को खाली किए बिना हाई क्‍वालिटी मेकअप प्रोडक्‍ट को अपनी वैनिटी का हिस्‍सा बना सकते हैं. स्‍टनिंग लिप्‍स से लेकर कॉम्‍प्‍लेक्‍शन परफेक्टिंग पाउडर तक, इन डील्‍स में Revlon, Chambor और Colorbar के प्रोडक्‍ट खरीदने की आपकी इच्‍छा पूरी हो जाएगी. मेकअप की फील्‍ड में चाहे आप नौसिखिया हों या अनुभवी, ये ऑफर आपको अपनी ओर खींच ही लेंगे.

1. Revlon PhotoReady Two Way Powder Foundation SPF 20 – Medium Beige

Discount: 25% | Price: ₹1462 | M.R.P.: ₹1950 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Revlon का यह टू-वे पाउडर फाउंडेशन उन लोगों के लिए बना है जो एक वर्सेटाइल बेस प्रोडक्‍ट की तलाश में हैं. SPF 20 सुरक्षा और मीडियम कवरेज के साथ, यह आपकी त्वचा को सूरज से बचाते हुए नेचुरल, स्‍मूथ फिनिश देता है.

मुख्य विशेषताएं:

SPF 20 के साथ मीडियम कवरेज

ऑयली स्किन को स्‍मूथ फिनिश देता है

ऑयल-फ्री और लंबे समय तक चलता है

2. Revlon Colorstay Satin Ink Liquid Lipstick With Vitamin E – My Own Boss 019

Discount: 20% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अगर आप बोल्ड, लंबे समय तक चलने वाली लिपस्टिक की तलाश में हैं, तो Revlon की Colorstay साटन इंक लिक्विड लिपस्टिक टॉप है. रेड कलर का शेड 'माई ओन बॉस 019' सभी त्वचा टोन पर सूट करता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्‍मूथ कवरेज और फिनिश

हाइड्रेशन के लिए विटामिन ई से भरपूर

कई बोल्ड शेड्स में उपलब्ध है

3. Revlon Colorstay Concealer – Medium Moyen 040

Discount: 20% | Price: ₹559 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Revlon के Colorstay Concealer के साथ डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिश और स्किन की खामियों को आसानी से छुपाया जा सकता है. लाइट फॉर्मूला मीडियम कवरेज देता है जिसमें मैट फिनिश है, जो लाइट से मीडियम स्किन टोन के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

मैट फिनिश के साथ मीडियम कवरेज

पिंपल रोकने के लिए सैलिसिलिक एसीड शामिल

नॉन ग्रेसी फॉर्मूला

4. Revlon Touch And Glow Moisturising Powder – Ivory Matte

Discount: 20% | Price: ₹439 | M.R.P.: ₹549 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Revlon का यह मॉइस्चराइजिंग पाउडर लाइट स्किन टोन के लिए बना है. मैट फिनिश के साथ मीडियम कवरेज देते हुए यह पूरे दिन त्वचा को फ्रेश और शाइनी रखता है. इसके अलावा, यह हाइड्रेटिंग अवयवों से भरपूर है, इसलिए घंटों यूज करने के बाद भी आपकी त्वचा आरामदायक बनी रहती है.

मुख्य विशेषताएं:

मैट फिनिश के साथ मीडियम कवरेज

हाइड्रेटिंग फॉर्मूला

लाइटवेट

5. Chambor Luminous Powder Blush With Brush – Happy Glow 08

Discount: 25% | Price: ₹581 | M.R.P.: ₹775 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Chambor के लुमिनस पाउडर ब्लश पार्टी के लिए परफेक्‍ट है. 'हैप्पी ग्लो 08' शेड हेल्‍दी, शाइनी फ्लश देता है. इसे फेयर से लेकर लाइट त्वचा टोन पर यूज किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्‍मूथ फिनिश

हाइड्रेटिंग फ़ॉर्मूला

क्रुएल्टी फ्री

6. Colorbar Definer Lip Liner Pencil – Perfect Maroon 012

Discount: 25% | Price: ₹524 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Colorbar के Definer Lip Liner होंठों को शेप देने के लिए परफेक्‍ट है. 'परफेक्ट Maroon 012' शेड लंबे समय तक हटता नहीं है. पेंसिल के रूप में आने के चलते यह आसानी से ग्लाइड हो जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लंबे समय तक चलने वाला और स्मज-प्रूफ फॉर्मूला

मैट फिनिश

त्वचा विशेषज्ञ द्वारा टेस्‍ट किया गया

7. Colorbar Fairytale 24 Shades Long Lasting Eyeshadow Palette – 30 g

Discount: 25% | Price: ₹2100 | M.R.P.: ₹2800 | Rating: 4.6 out of 5 stars

अपना पसंदीदा लुक पाने के लिए आपको Colorbar की यह आईशैडो पैलेट यूज करनी चाहिए. 24 वाइब्रेंट कलर्स के साथ, "फेयरीटेल" पैलेट मैट्स और शिमर का कॉम्बिनेशन है.

मुख्य विशेषताएं:

24 पिगमेंटेड कलर्स

लंबे समय तक चलने वाला, स्मज-प्रूफ फॉर्मूला

त्वचा विशेषज्ञ द्वारा टेस्‍ट किया गया

8. Chambor Extreme Wear Sketch Eyeliner Pen – Carbon Black 1.1 ml

Discount: 25% | Price: ₹521 | M.R.P.: ₹695 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Chambor Extreme Wear Sketch Eyeliner Pen के साथ विंग्‍ड आईलाइनर या कैट आई शेप पाएं. इसका सटीक टिप चिकना स्‍मूथ एप्‍लीकेशन देता है, जबकि जेड ब्‍लैक कलर बिना स्मज के लंबे समय तक चलता है.

मुख्य विशेषताएं:

लंबे समय तक चलने वाला और वाटर रेजिस्टेंस

जल्दी सूखता है

मैट फिनिश

9. Revlon Super Lustrous Matte Lipstick – Dashing Brown

Discount: 20% | Price: ₹639 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Revlon का सुपर लस्ट्रस मैट लिपस्टिक 'डैशिंग ब्राउन' कलर हर ड्रेस पर सूट करता है. क्रीम फॉर्मूला स्किन पर आसानी से ग्लाइड हो जाता है, वहीं मैट फिनिश लिप्‍स को फुल कवरेज देती है.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट मैट फिनिश के साथ फुल कवरेज

लंबे समय तक चलने वाला

क्रुअल्‍टी फ्री

10. Deborah Milano 5-In-1 Extraordinary Mascara

Discount: 20% | Price: ₹880 | M.R.P.: ₹1100 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Deborah Milano का 5-इन-1 मस्करा आपके लिए वॉल्यूमिनस, लॉन्‍ग और पूरी तरह से कर्व्‍ड पलके देता है. रेशों और नायलॉन माइक्रोस्फीयर फॉर्मूला बिना क्लंपिंग के आंखों को खूबसूरत दिखाता है.

मुख्य विशेषताएं:

वॉल्यूमिंग, लॉन्‍ग, कर्लिंग फॉर्मूला

स्मज-प्रूफ और लंबे समय तक चलने वाला

फ्लेक्सिबल ब्रश

11. Revlon Colorstay Matte Lite Long-Lasting Weightless Lip Crayon – Air Kiss

Discount: 20% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Revlon Colorstay Matte Lite Lip Crayon एक ऐसा लिप करल है जो फुल कवरेज देता है. शेड 'एयर किस' एक बोल्ड रेड कलर है जो सभी त्वचा टोन पर सूट करता है. इसका मैट फिनिश होंठों पर काफी लाइट रहता है.

मुख्य विशेषताएं:

वेटलेस मैट फिनिश

फुल कवरेज और लंबे समय तक चलने वाला

स्‍मूथ एप्‍लीकेशन

12. Colorbar Matte Me As I Am Long-Lasting Smudge-Proof Lipcolor – Leap

Discount: 25% | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Colorbar का Matte Me As I Am Lipcolor in 'Leap' उन लोगों के लिए एक जरूरी है जो न्‍यूड शेड पसंद करते हैं. यह लिप कलर स्मज-प्रूफ मैट फिनिश के साथ फुल कवरेज देता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्मज-प्रूफ मैट फिनिश के साथ फुल कवरेज

क्रुअल्‍टी-फ्री और वेगन फॉर्मूला

लंबे समय तक हटता नहीं है

ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट या मेकअप के शौकिन लोगों के लिए ये सेल शानदार होने वाली है. यहां से आप Revlon, Chambor और Colorbar जैसे टॉप मेकअप ब्रांड के प्रोडक्‍ट खरीद सकते है. कॉम्प्लेक्शन-परफेक्टिंग फाउंडेशन से लेकर बोल्ड लिपस्टिक तक, इस लिस्‍ट में सभी के लिए कुछ न कुछ है. प्रत्येक प्रोडक्‍ट मेकअप की जरूरतों को ध्‍यान में रखकर बनाया गया है. तो, क्यों इंतजार करें? आज ही Myntra पर जाएं और शॉपिंग शुरू करें.