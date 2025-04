क्या Electric Cookers होते हैं फायदेमंद? 5 कारण जो बताते हैं कि इन्हें अपने पास रखना चाहिए या नहीं

Best electric cookers: कभी वेस्‍टर्न फूड या बिजी डे के लिए सपोटिव टूल माने जाने वाले इलेक्ट्रिक कुकर ने आज देसी घरों में अपनी जगह बना ली है, और इसके पीछे कई कारण भी हैं. चाहे वह मेट्रो शहर में मल्टीटास्किंग होम शेफ हो या शेयरिंग फ्लैट में रहने वाला कॉलेज स्टूडेंट, इन टूल्‍स ने हर जगह लोगों को अपना फैन बनाया है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक कुकर वाकई भारतीय रसोई में मददगार हैं? इंडियन किचन में अकसर एक बार के भोजन में दाल, सब्जी, चावल, रोटी शामिल किए जाते हैं. काम, स्कूल के चक्कर, और डेली टास्‍क निपटाने में इलेक्ट्रिक कुकर मददगार साबित हो सकते हैं.

चाहे चावल ब्‍ऑल करने हो या राजमा धीमी आंच पर पकाना हो, ये स्मार्ट मशीनें काम को संभालती हैं और समय भी बचाती हैं. यह एक विश्वसनीय किचन टूल जैसे हैं जो कभी शिकायत नहीं करते, इनमें कभी कुछ नहीं जलाता, और ये हमेशा समय पर काम आते हैं. इनमें टाइमर और वार्म-कीप फंक्शन भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर बैठक में देर हो गई या मेहमान देर से आए, तो भी आपका काम समय से पहले ही पूरा हो सकता है.

देते हैं हर बार परफेक्‍ट राइस

चावल बनाना काफी म‍ुश्किल होता है. इसमें जरा-सा पानी ज्‍यादा हो जाए, तो ये घुल जाते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक कुकर के साथ, चावल बनाना काफी आसान हो जाता है. ये कुकर व्यावहारिक रूप से भारतीय भोजन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं. बासमती से सोना मसूरी तक, जीरा चावल से पोंगल तक, इसमें अनाज समान रूप से पकाता है. इसके अलावा, ये चिपकते या जलते नहीं हैं.

बिजली बचाते हैं

इलेक्ट्रिक कुकर इस्‍तेमाल करने में सबसे आम चिंता होती है, अधिक बिजली का लगना. लेकिन इलेक्ट्रिक कुकर आश्चर्यजनक रूप से एनर्जी एफिशिएंट हैं. ये लोगों की सोच से कम बिजली लेते हैं, खासकर जब एथनिक इंडियन फूड पकाने में लगने वाली गैस हो.

दाल, उबलती दाल या स्टोव पर धीमी गति से मांस पकाने के लिए प्रेशर कुकिंग में गैस बहुत अधिक लगती है, और लगातार ध्यान देने की ज़रूरत होती है. दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक कुकर केवल ज़रूरत पड़ने पर खाना पकाने के लिए थर्मल सेंसर यूज करते हैं, और फिर एजर्नी एफिशिएंट मोड पर स्विच करते हैं. परिणाम? कम बिल आना, खाना ज़्यादा नहीं पकना, और कोई परेशानी नहीं होना.

इलेक्ट्रिक कुकर एक ऐसा ऑप्‍शन हैं जो न केवल स्मार्ट है, बल्कि टिकाऊ भी है. यहां तक कि सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकर भी बाजार में एंट्री कर रहे हैं, जो इको फ्रेंडली जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

वन-पॉट वंडर

अकेले रहने वाले कई युवा प्रोफेशनल और छात्र इलेक्ट्रिक कुकर को वरदान मानते हैं. जगह, समय और बिली की कमी लेने के कारण, यह एक टूल पूरी किचन का सेटअप बन जाता है. करी, खिचड़ी, पुलाव, उबले अंडे, यहाँ तक कि केक, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिन्हें थोड़ी रचनात्मकता के साथ कुकर से पकाया न जा सकता है. अकेले रहने वाले या आधी रात को नाश्ता करने वाले लोगों के लिए, यह बेस्‍ट कहे जा सकते हैं. साथ ही, मॉर्डन्‍ कुकर कई सेटिंग्स, दलिया मोड, सूप मोड, स्टीम मोड के साथ आते हैं.

सेफ कूकिंग में मददगार

पारंपरिक भारतीय खाना पकाने में अकसर गर्म तेल और भारी बर्तनों का इस्तेमाल होता है, जो सावधानी बरतने का एक नुस्खा है, खासकर उन घरों में जहां बच्चे या बुजुर्ग सदस्य हों. इलेक्ट्रिक कुकर इस जोखिम को काफी हद तक दूर कर देते हैं. इसका डिज़ाइन सुरक्षा, इंसुलेटेड एक्सटीरियर, ऑटो शट-ऑफ फीचर और चाइल्ड लॉक के इर्द-गिर्द बना है, जो इसे उपलब्ध सबसे सुरक्षित खाना पकाने के तरीकों में से एक बनाता है. स्टोव बंद करना भूल जाने का कोई जोखिम नहीं है, गैस लीक होने की कोई संभावना नहीं है और गर्म ढक्कन या प्रेशर रेगुलेटर को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है.

यहां तक कि बच्चे भी निगरानी में भोजन तैयार करने में मदद कर सकते हैं और बुजुर्ग माता-पिता स्टोव पर मँडराए बिना अपना पसंदीदा रसम या उपमा बना सकते हैं.

फ्लेवर और पोषक तत्‍व खत्‍म नहीं होने देते

एंडियन डिशेज सिर्फ़ टेस्‍ट तक सीमित नहीं हैं, वे पोषण से भरपूर होती हैं. सिंपल मूंग दाल से लेकर धीमी आंच पर पकाई गई मटन करी तक, पोषक तत्वों को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है. पारंपरिक हाई टेम्‍प्रेचर या ज़रूरत से ज़्यादा पकाने के तरीके कभी-कभी खाने के गुणों को को खत्म कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक कुकर, खासकर मॉर्डन मल्टी-कुकर, सटीक तापमान पर काम करते हैं. वे आवश्यक विटामिन और खनिज बनाए रखते हैं, नमी को रोकते हैं, और धीमी, समान रूप से पकाने के साथ टेस्‍ट को बढ़ाते हैं.

The electric cooker has quietly evolved from an occasional backup to an everyday hero in Indian kitchens. With its blend of convenience, efficiency, and safety, it's not just helpful, it's transformative.

It doesn't compete with the traditional methods; rather, it complements them. While rotis still puff on the tawa and tadkas sizzle in kadhai, the electric cooker stands by, ready to take on the rest with ease.

So, whether one is a seasoned cook or a first-timer, a student in a hostel or a parent juggling 10 things at once, the electric cooker is one investment that proves its worth, one warm, flavourful, perfectly-timed meal at a time.

