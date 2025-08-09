राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती पदों को बढ़ाया, अब कितने पदों पर होगा सेलेक्शन जानिए यहां

RSMSSB Jail Prahari 2025 vacancy : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board) ने जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट जारी करने से पहले पदों की संख्या बढ़ा दी है. 803 से 968 कर दिया है. यानी 165 पद बढ़ाया गया है. आपको बता दें कि इस पद के लिए 820942 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. जिसकी परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को प्रदेश के 38 जिलों में कराई गई थी. इस परीक्षा में 610168 अभ्यार्थी शामिल हुए थे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 2026 में होगी RPSC SI की परीक्षा, कल से आवेदन शुरू

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट अगस्त के आखिरी सप्ताह का जारी कर दिया जाएगा. यह भर्ती नॉन सीईटी हो रही है.

आपको बता दें कि राजस्थान चयन बोर्ड ने पशु सीधी भर्ती 2023 का फाइल रिजल्ट जारी कर दिया है. यह भर्ती बोर्ड ने नॉन टीएसपी के 5713 पद और टीएसपी के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए भर्ती का ओयिजित की थी.