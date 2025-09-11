सर्दियां आने वाली है. और अपने साथ सर्द हवाएं, कपकपाती ठंड लाने वाली है. ऐसे में हम अपना वार्डरोब कंगालने की तैयार कर रहे हैं. हम सर्दियों में फैशन से अकसर कॉम्‍प्रोमाइज करते नजर आते हैं. क्‍योंकि हर सर्दियों में महंगी-महंगी जैकेट और स्‍नीकर्स खरीदना हर बार संभव नहीं होता. ये सीधा हमारी जेब पर असर डालने लगता है. लेकिन अब बात अलग है. टॉप क्‍वालिटी और स्‍टाइलिश जैकेट और स्‍नीकर्स पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बंपर ऑफर.

Amazon Autumn Winter Store आपको स्‍टाइलिश दिखाने से लेकर पैरों को आराम देने के लिए जैकेट और स्‍नीकर्स पर 40 फीसदी छूट दे रहा है. ये ही समय है अपने वार्डरोब को अपडेट करने है.

ये है टॉप जैकेट और स्‍नीकर्स

1. Puma Unisex-Adult Club Ii Era Retro Run Sneaker

क्लासिक और मॉर्डन अंदाज़ के ये स्‍नीकर्स सिंपल सिल्हूट के साथ आते हैं. ये स्नीकर्स कम्फर्टेबल और वर्सेटाइल हैं. स्टेप-इन कम्फर्ट सॉकलाइनर वाले ये स्‍नीकर्स एक्‍स्‍ट्रा मोटी एड़ी के आने के कारण काफी सॉफ्ट रहते हैं.



2. Puma Unisex-Adult Club Ii Era Suede Sneaker

लेसअप क्‍लोजर स्‍टाइल के ये स्‍नीकर्स लेदर मटेरियल से तैयार किए गए हैं. कैजुअल आउटिंग में यूज करने के साथ-साथ आने वाले इन स्‍नीकर्स का सोल बेहद कम्फर्टेबल है, जो आपके पैरों में जरा भी दर्द नहीं होने देगा.

3. Puma , Men, SF Team Reversible Jacket, Dark Cherry, L, (76393901)

इस रिवर्सिबल जैकेट 2 तरह से यूज की जा सकती है. हैंड पॉकेट और शानदार ब्रांडिंग के साथ, यह ट्रैक पर और ट्रैक के बाहर दोनों जगह यूज की जा सकती है. रेगुलर फिट, कोच-स्टाइल जैकेट, स्‍टेडर्ड लेंथ, हुड स्‍टाइल इसे स्‍टाइलिश और फैशनेबल बनाती है.

4. DRIP SPOILER F1 Racing Jacket Graphic Printed Parachute Fabric Jackets for Men

यह रेसिंग जैकेट रेसट्रैक के रोमांच को आपके डेली स्‍टाइल में शामिल कर देगी. प्रीमियम पैराशूट फैब्रिक से बनी इस जैकेट का आउटर कवर काफी लाइट है और ये हवा को पास नहीं होने देता. इतना ही नहीं ये वॉटर रेजिस्‍टेंट भी है.

5. Boldfit Jacket For Men Winter Wear

पुरुषों के लिए बनी ये पफर स्टैंडर्ड लेंथ वाली जैकेट हुडेड विंटर जैकेट कही जा सकती है. पुरुषों के लिए बनी ये पैडेड बॉम्बर जैकेट एलिगेंस और मॉर्डन जैकेट का ये परफेक्‍ट कॉम्बिनेशन कही कही जा सकती है. एक सिंवल कूल वाइब देने के लिए डिज़ाइन की गई ये जैकेट उन लोगों के लिए एकदम सही है जो वर्सेटाइल आउटरवियर की तलाश में रहते हैं.

Amazon Autumn Winter Store आपको जैकेट, स्नीकर्स समेत कई आउटफिट और एक्‍सेसरीज पर बम्पर ऑफर दे रहा है. इन ऑफर्स से आप न सिर्फ अपने सर्दियों के वार्डरोब को अपडेट कर पाएंगे, बल्कि अपनी जेब को भी हल्का होने से बचा पाएंगे. अब आप बिना किसी चिंता के कड़कड़ाती ठंड में भी फैशन और आराम दोनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं. देर न करें, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते.