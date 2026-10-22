कांग्रेस आम पंजाबियों से सुविधाएं छीनना चाहती है, जबकि उसके अपने नेता सब्सिडी ले रहे हैं : आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अमन अरोड़ा

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसके सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान ने पार्टी की जनविरोधी और सामंती सोच को सामने ला दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस 2027 में गलती से भी पंजाब की सत्ता में आई, तो वह फ्री बिजली, ₹10 लाख की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना और महिलाओं को वित्तीय मदद छीन लेगी, जबकि टोल प्लाजा वापस लाएगी और बिजली और नहर के पानी के भारी बिल थोप देगी.

अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस आम पंजाबियों को वेलफेयर स्कीमों से दूर रखना चाहती है, जबकि उसके अपने सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री सब्सिडी का मज़ा ले रहे हैं. उन्होंने पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं, को चुनौती दी कि वे स्पष्ट करें कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या ये स्कीमें जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनावी वादे खोखले साबित होंगे और पंजाब एक बार फिर लोगों की परेशानी और लूट के दौर में लौट जाएगा.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बिजली सब्सिडी और ज़रूरत के आधार पर महिलाओं को वित्तीय मदद देने के बयान ने पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग साफ़ जवाब के हक़दार हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इन सुविधाओं को जारी रखना चाहती है या वापस लेना चाहती है.”

आप पंजाब के प्रधान ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप सरकार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से घरेलू कंज्यूमर्स, किसानों और इंडस्ट्रीज़ को बिजली सब्सिडी दे रही है.” महिलाओं को दी जाने वाली हर महीने की वित्तीय मदद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ऐसी सुविधाओं को जारी रखने पर सवाल उठाए हैं, और कहा है कि जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें इससे बाहर रखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान से कांग्रेस की नीति साफ़ हो गई है. अगर कांग्रेस 2027 में सत्ता में आती है, तो वह सिर्फ़ बिजली सब्सिडी और महिलाओं को वित्तीय मदद तक ही नहीं रुकेगी. लोगों को यह भी पूछना चाहिए कि 10 लाख रुपये के मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम कवर, बंद टोल प्लाज़ा, नहर के पानी तक पहुँच और चीफ़ मंत्री की तीर्थ यात्रा का क्या होगा.”

उन्होंने कहा, “जबकि आप सरकार चार साल से फ्री बिजली और लगभग छह महीने से महिलाओं को वित्तीय मदद दे रही है, मैंने कभी कांग्रेस नेताओं को पब्लिकली इन सुविधाओं को छोड़ते नहीं देखा.”

अमन अरोड़ा ने पंजाब के लोगों को बिजली सब्सिडी पर कांग्रेस पार्टी के इतिहास की भी याद दिलाई. कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए फ्री बिजली बंद कर दी गई थी, जिसे ढाई साल बाद आम चुनावों के दौरान फिर से शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले भी फ्री बिजली जारी रखने का वादा किया था, और उनका पिछला रिकॉर्ड उनकी मौजूदा क्रेडिबिलिटी पर शक पैदा करता है. उन्होंने कहा, “कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो और चुनावी भाषणों में हर तरह के वादे कर सकती है, लेकिन पंजाब के लोगों को पार्टी के काम और सरकार में उसके रिकॉर्ड से उसे परखना चाहिए.”

आप पंजाब प्रधान ने कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से यह साफ करने को कहा कि क्या पार्टी पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी और वित्तीय मदद जारी रखेगी या सत्ता में आने के बाद उन्हें बंद कर देगी.

अमन अरोड़ा ने आगे चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी के नज़रिए का नतीजा सिर्फ़ बिजली सब्सिडी और महिलाओं को वित्तीय मदद तक ही सीमित नहीं रहेगा. "कांग्रेस सरकार टोल प्लाज़ा वापस लाएगी, खेतों को दिए जाने वाले नहर के पानी पर चार्ज लगाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ाएगी और चीफ़ मंत्री हेल्थ स्कीम के तहत मिलने वाला 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर बंद कर देगी."

उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो पंजाब एक बार फिर ऐसे दौर का सामना करेगा जब आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जाएगा और वेलफ़ेयर की सुविधाएँ छीन ली जाएँगी." अमन अरोड़ा ने पंजाबियों से अपील की कि वे चुनाव के समय के वादों से गुमराह न हों और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी का अंदाज़ा लगाते समय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बातों को गंभीरता से लें. अमन अरोड़ा ने कहा, "पंजाब के लोगों को समझना चाहिए कि इन बयानों से क्या इशारा किया जा रहा है. मुद्दा सिर्फ़ बिजली सब्सिडी या महिलाओं को वित्तीय मदद का नहीं है; मुद्दा यह है कि आज आम परिवारों को मिल रहे फ़ायदे जारी रहेंगे या छीन लिए जाएँगे. कांग्रेस को 2027 में पंजाब से वोट माँगने से पहले इन सवालों के स्पष्ट जवाब देने चाहिए."

ये भी पढ़ें : परजीवी, बोझ, फेल प्रोडक्ट... NDTV World Summit में PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा