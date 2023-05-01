अंदर हंगामा, बाहर ठहाके; इकरा-डिंपल और महिला सांसदों की तस्वीरों ने बटोरी सुर्खियां
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर बिल्कुल विपरीत माहौल देखने को मिल रहा है. एक तरफ, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और एसआईआर समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है. विपक्ष के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. वहीं, दूसरी ओर, संसद परिसर के बाहर से कुछ शानदार और खुशनुमा तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में अलग-अलग दलों की महिला सांसद आपस में बातचीत करती और ठहाके लगाती हुई नज़र आ रही हैं.