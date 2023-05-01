दिसंबर महीने में गमलों में उगाने वाले 7 फूल

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u092b\u0942\u0932 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u0917\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0917\u093e\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092f\u0947 \u0920\u0902\u0921\u0947 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0932\u0915\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0932\u0917\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.