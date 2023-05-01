विज्ञापन
दिसंबर महीने में गमलों में उगाने वाले 7 फूल

सर्दियों में कई खूबसूरत फूल आसानी से गमलों में उगाए जा सकते हैं. ये ठंडे मौसम में अच्छी तरह बढ़ते हैं और घर की बालकनी में खूबसूरत लगते हैं.

  • 1. पॉपी - अलग-अलग रंगों वाले ये फूल शानदार लगते हैं.
  • 2. गेंदा - ये पौधा एक नहीं बल्कि कई फूल देता है.
  • 3. गुलदाउदी - ये फूल काफी बड़ा और खूबसूरत लगता है.
  • 4. पेटुनिया - ये फूल इतने रंगों में होते कि विश्वास करना मुश्किल होता है.
  • 5. पैंसी - ये देखने में गु्स्से वाले फूल लगें, लेकिन काफी खूबसूरत लगते हैं.
  • 6. डायन्थस - ड्यूल कलर में आने वाले ये फूल छोटे पौधों में भी आ जाते हैं.
  • 7. स्नैपड्रैगन - ये फूल आपने बुके में देखें होंगे, लेकिन गमलों में भी कमाल लगते हैं.
  • इसके अलावा स्वीट पी, कैलेंडुला, एस्टर और जेरेनियम भी ठंड को पसंद करते हैं और ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगते.
  • इन्हें रोज़ की हल्की धूप, हल्की नमी वाली मिट्टी और समय-समय पर उर्वरक देने से ये तेजी से बढ़ते हैं और पूरी सर्दियां खिलते रहते हैं.
