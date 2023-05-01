विज्ञापन
विशेष लिंक

विशाल ददलानी के पुणे वाले फार्महाउस की 7 तस्वीरें, पहाड़ों के नजारों से लेकर स्विमिंग पूल की देखें झलक

विशाल ददलानी का दो मंजिला आलिशान घर पहाड़ों के बीचों बीच है, जिसमें स्विमिंग पूल के अलावा एक होम स्टूडियो भी है.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;.
    बॉलीवुड के जाने माने सिंगर, सॉन्गराइटर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने हाल ही में अपना पुणे का आलिशान घर दिखाया. फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने पहाड़ों के नजारों और स्विमिंग पूल के खासियतों वाले घर की झलक दिखाई.
    Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; 2010 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; 2013 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;-&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;-&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;.
    फराह खान ने अपने व्लॉग के नए एपिसोड को शेयर कर दिया है, जिसमें सिंगर ने बताया कि उन्होंने यह दो मंजिला प्रॉपर्टी 'ओम शांति ओम' के बाद खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ गाने कंपोज किए और गाए, बल्कि एक्टिंग में भी डेब्यू किया था. उन्होंने 2010 और 2013 के बीच यह रिट्रीट-कम-फार्महाउस बनवाया था.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    पहाड़ और झील के नजारों से सजा विशाल ददलानी का घर फराह खान और जावेद अख्तर को बहुत पसंद आया था. सॉन्गराइटर ने बताया कि किचन को छोड़कर, घर के लगभग हर कोने से खूबसूरत नजारे का मजा लिया जा सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    पुणे के दो मंजिला घर में एक बड़ा बैकयार्ड और स्विमिंग पूल भी है. दिलचस्प बात यह है कि लिविंग रूम ऊपर की मंजिल पर है, जिसे खूबसूरती से सजाया गया है.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;.
    पूल की बात करें तो इसके साथ एक खुला बगीचा भी है, जिसमें हरी-भरी झाड़ियां, घने पेड़ और बोगनवेलिया के कुछ पौधे लगे हैं. पूल के सामने वाले कमरे में ही यह गीतकार अपने दोस्तों की मेजबानी करते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&deg;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;.
    इस पूरे घर में एक स्टूडियो भी है, जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि वहां स्पीकर, पोस्टर और उपकरण अभी भी अपने बॉक्स में ही रखे हुए हैं. विशाल ददलानी ने बताया कि उन्होंने एक नीलामी में माइकल जैक्सन के 'थ्रिलर' एल्बम की साइन की हुई कॉपी खरीदी थी.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&#039;, &#039;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;.&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&uml;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&#039;, &#039;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&para;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &#039;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विशाल ददलानी को 'ओम शांति ओम' के 'आंखों में तेरी', 'रा.वन' के 'चम्मक छल्लो', 'तलाश' के 'जी ले जरा' और 'ये जवानी है दीवानी' के 'बलम पिचकारी' जैसे गानों के लिए जाना जाता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com