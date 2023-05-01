विशाल ददलानी के पुणे वाले फार्महाउस की 7 तस्वीरें, पहाड़ों के नजारों से लेकर स्विमिंग पूल की देखें झलक

फराह खान ने अपने व्लॉग के नए एपिसोड को शेयर कर दिया है, जिसमें सिंगर ने बताया कि उन्होंने यह दो मंजिला प्रॉपर्टी 'ओम शांति ओम' के बाद खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ गाने कंपोज किए और गाए, बल्कि एक्टिंग में भी डेब्यू किया था. उन्होंने 2010 और 2013 के बीच यह रिट्रीट-कम-फार्महाउस बनवाया था.