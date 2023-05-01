विज्ञापन
विशेष लिंक

सीट से लेकर टॉयलेट तक... वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का हर फीचर देखिए

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्‍द ही पटरी पर दौड़ते हुए नजर आएगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कई मायनों में खास है. इस ट्रेन की सीट से लेकर टॉयलेट तब, सबकुछ बेहतरीन है. जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह आधुनिक ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा (कोलकाता) और असम के गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुवाहाटी-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया हवाई सफर की तुलना में काफी किफायती होगा.

Share
  • पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच जहां विमान का किराया आमतौर पर 6,000 से 8,000 रुपए तक होता है, वहीं वंदे भारत स्लीपर में थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपये, सेकंड एसी लगभग 3,000 रुपये और फर्स्ट एसी करीब 3,600 रुपये रखा गया है. ये दरें खास तौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय की गई हैं.
    Share
    पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच जहां विमान का किराया आमतौर पर 6,000 से 8,000 रुपए तक होता है, वहीं वंदे भारत स्लीपर में थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपये, सेकंड एसी लगभग 3,000 रुपये और फर्स्ट एसी करीब 3,600 रुपये रखा गया है. ये दरें खास तौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय की गई हैं.
  • रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयर कार ने देशभर में यात्रियों का भरोसा जीता है और अब हर राज्य से वंदे भारत ट्रेनों की मांग आ रही है.
    Share
    रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयर कार ने देशभर में यात्रियों का भरोसा जीता है और अब हर राज्य से वंदे भारत ट्रेनों की मांग आ रही है.
  • हाई लेवल की सुविधाएं, सुरक्षा और आधुनिक मानकों के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के जरिए अब आरामदायक रात्रिकालीन यात्रा की नई शुरुआत होगी.
    Share
    हाई लेवल की सुविधाएं, सुरक्षा और आधुनिक मानकों के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के जरिए अब आरामदायक रात्रिकालीन यात्रा की नई शुरुआत होगी.
  • वंदे भारत स्लीपर का पहला ट्रेनसेट पूरी तरह तैयार है और सफल ट्रायल के बाद इसे यात्रियों के लिए उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है.
    Share
    वंदे भारत स्लीपर का पहला ट्रेनसेट पूरी तरह तैयार है और सफल ट्रायल के बाद इसे यात्रियों के लिए उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है.
  • पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे. इनमें 11 एसी थ्री-टियर, 4 एसी टू-टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल रहेगा.
    Share
    पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे. इनमें 11 एसी थ्री-टियर, 4 एसी टू-टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल रहेगा.
  • इस ट्रेन में एक बार में 823 यात्री सफर कर सकेंगे. पश्चिम बंगाल के हावड़ा (कोलकाता) और असम के गुवाहाटी रूट पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.
    Share
    इस ट्रेन में एक बार में 823 यात्री सफर कर सकेंगे. पश्चिम बंगाल के हावड़ा (कोलकाता) और असम के गुवाहाटी रूट पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.
  • वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा रखी गई है. हाल ही में कोटा-नागदा सेक्शन पर इसके हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए गए.
    Share
    वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा रखी गई है. हाल ही में कोटा-नागदा सेक्शन पर इसके हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए गए.
  • परीक्षण के दौरान ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की. खास बात यह रही कि ‘वॉटर टेस्ट' में इतनी तेज गति पर भी पानी से भरे गिलास स्थिर रहे, जिससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता और उन्नत तकनीक साबित हुई.
    Share
    परीक्षण के दौरान ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की. खास बात यह रही कि ‘वॉटर टेस्ट' में इतनी तेज गति पर भी पानी से भरे गिलास स्थिर रहे, जिससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता और उन्नत तकनीक साबित हुई.
  • रेल मंत्री ने बताया कि अगले छह महीनों में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी.
    Share
    रेल मंत्री ने बताया कि अगले छह महीनों में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी.
  • इस तरह साल 2026 के अंत तक इनकी संख्या 12 हो जाएगी.
    Share
    इस तरह साल 2026 के अंत तक इनकी संख्या 12 हो जाएगी.
  • भारतीय रेलवे देशभर में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा.
    Share
    भारतीय रेलवे देशभर में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा.
Get App for Better Experience
Install Now