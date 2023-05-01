पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच जहां विमान का किराया आमतौर पर 6,000 से 8,000 रुपए तक होता है, वहीं वंदे भारत स्लीपर में थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपये, सेकंड एसी लगभग 3,000 रुपये और फर्स्ट एसी करीब 3,600 रुपये रखा गया है. ये दरें खास तौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय की गई हैं.