कौन हैं Toxic स्टार यश की पत्नी राधिका? कभी टॉप पर थी एक्ट्रेस, परिवार के लिए बना ली थी इंडस्ट्री से दूरी

खुद एक्टर यश ने टॉक्सिक के इवेंट में उन्होंने अपनी पत्नी की काफी सहराहना की. उन्होंने अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरा दोस्त होना आसान नहीं है. किसी भी तरह मेरे साथ जुड़ा होना आसान नहीं'. इसके लिए समय की बहुत जरूरत थी. मेरी पत्नी ने बहुत मैनेज किया है. उनका बहुत सपोर्ट रहा है. मैं शुक्रगुजार हूं. कुछ भी बेकार नहीं जाएगा'.