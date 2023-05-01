सिर्फ 8 साल में बनीं पैन इंडिया स्टार, शालिनी पांडे की सफलता की कहानी
शालिनी पांडे उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने कभी खुद को किसी एक फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखा. उनके लिए हमेशा कहानी और किरदार सबसे अहम रहे हैं, यही वजह है कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी और गुजराती प्रोजेक्ट्स में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई.
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उसके बाद शालिनी पांडे ने बॉलीवुड में न सिर्फ 'बमफाड़' (2020), 'जयेशभाई जोरदार' (2022) और 'महाराज' (2024) जैसी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई, बल्कि ओटीटी पर 'डब्बा कार्टेल' (2025) और 'बैंडवाले' (2026) जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए एक बहुमुखी कलाकार के रूप में खुद को स्थापित किया.
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