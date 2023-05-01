सिर्फ 8 साल में बनीं पैन इंडिया स्टार, शालिनी पांडे की सफलता की कहानी

उसके बाद शालिनी पांडे ने बॉलीवुड में न सिर्फ 'बमफाड़' (2020), 'जयेशभाई जोरदार' (2022) और 'महाराज' (2024) जैसी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई, बल्कि ओटीटी पर 'डब्बा कार्टेल' (2025) और 'बैंडवाले' (2026) जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए एक बहुमुखी कलाकार के रूप में खुद को स्थापित किया.