Teach You A Lesson: स्कूल से ज्यादा ट्यूशन के भरोसे छात्र? 10 एपिसोड की ये कोरियन सीरीज करेगी सोचने पर मजबूर

स्कूल और कोचिंग सेंटर इन दिनों चर्चा के विषय बने हुए हैं. छात्र अपने विद्यालय में शिक्षा लेने की बजाय कोचिंग सेंटर में पैसा खर्च करके पढ़ने जाते हैं. इसके चलते कोचिंग सेंटर की डिमांड भी हर दिन बढ़ती जा रही है. वहीं स्कूल के टीचर का डर छात्रों पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. यहां तक कि बच्चों के माता-पिता भी टीचर्स पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं. ऐसे ही टीचर्स के दर्द को बयां करती और छात्रों की स्कूलों में हालत को दिखाती एक नई कोरियाई सीरीज आई है, जो नेटफ्लिक्स पर नंबर वन सीरीज दिख रही है.