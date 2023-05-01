Teach You A Lesson: स्कूल से ज्यादा ट्यूशन के भरोसे छात्र? 10 एपिसोड की ये कोरियन सीरीज करेगी सोचने पर मजबूर
नेटफ्लिक्स पर एक 10 एपिसोड की नई कोरियन सीरीज टीच यू अ लेसन आई है, जो शिक्षा पर नया नजरिया दिखाएगी.
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स्कूल और कोचिंग सेंटर इन दिनों चर्चा के विषय बने हुए हैं. छात्र अपने विद्यालय में शिक्षा लेने की बजाय कोचिंग सेंटर में पैसा खर्च करके पढ़ने जाते हैं. इसके चलते कोचिंग सेंटर की डिमांड भी हर दिन बढ़ती जा रही है. वहीं स्कूल के टीचर का डर छात्रों पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. यहां तक कि बच्चों के माता-पिता भी टीचर्स पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं. ऐसे ही टीचर्स के दर्द को बयां करती और छात्रों की स्कूलों में हालत को दिखाती एक नई कोरियाई सीरीज आई है, जो नेटफ्लिक्स पर नंबर वन सीरीज दिख रही है.
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कोरियन ड्रामा के फैन के लिए Teach You a Lesson एक ऐसी सीरीज है, जिसमें कॉमेडी से लेकर एक्शन देखने को मिलेगा. 10 एपिसोड की सीरीज में 10 अलग अलग केस दिखाए गए हैं, जिसमें स्कूल में होती बुली और टीचर्स का बच्चों पर खत्म होता खौफ दिखाया गया है. इसके चलते सरकार Teacher Rights Protection Act के तहत Educational Rights Protection Bureau (EPRB) का गठन करती है.
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