84 साल की हुईं तनुजा, बेटी काजोल ने मां के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात

तनिषा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें दोनों के साथ में बिताए गए पल शामिल हैं. तनिषा ने मां के लिए लिखा, "हैप्पी बर्थडे मेरी मम्मी! हमेशा मुझे संभालने और हर कदम पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए शुक्रिया! तुम मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो."