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84 साल की हुईं तनुजा, बेटी काजोल ने मां के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात

बंगाली और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और काजोल की मां तनुजा मुखर्जी बुधवार को अपना 84वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर उनकी दोनों बेटियों काजोल और तनिषा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. अभिनेत्री काजोल ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे अपनी मां को गले लगाती नजर आ रही हैं.

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    अभिनेत्री ने लिखा, "सबसे स्ट्रॉन्ग महिला को जन्मदिन की बधाई, जिसे मैं जानती हूं. वह बहुत अच्छी शिक्षिका हैं और उनकी मुस्कान बहुत प्यारी है. आपके लिए मेरा प्यार सदा रहेगा. आप आज भी 84 साल की उम्र में मुझे मार सकती हैं."
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    तनिषा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें दोनों के साथ में बिताए गए पल शामिल हैं. तनिषा ने मां के लिए लिखा, "हैप्पी बर्थडे मेरी मम्मी! हमेशा मुझे संभालने और हर कदम पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए शुक्रिया! तुम मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो."
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    तनुजा मुखर्जी भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने बेबाक अंदाज और बेहतरीन अभिनय कला से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. तनुजा का जन्म एक फिल्मी पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था.
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    उनके पिता कुमारसेन समर्थ एक फिल्म निर्देशक थे और मां शोभना समर्थ एक जानी-मानी अभिनेत्री थीं और उनकी बड़ी बहन नूतन भी जानी-मानी अभिनेत्री थीं.
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    उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1950 में फिल्म 'हमारी बेटी' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने 1960 में फिल्म 'छबीली' से डेब्यू किया.
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    तनुजा अपने जमाने की बेहद आधुनिक, स्वतंत्र और जिंदादिल अभिनेत्री मानी जाती थीं. सेट पर उनका नटखट और मजाकिया अंदाज काफी मशहूर था. वह अपने फैसलों को लेकर हमेशा आत्मनिर्भर रहीं.
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