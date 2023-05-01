विज्ञापन
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाना. भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी.

  • अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सुपरहिट मुकाबला होना है, भारतीय टीम इस मुकाबला के लिए पूरी तरह से तैयार है.
  • बुमराह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के एक्स फैक्टर हैं. उम्मीद है कि फाइनल में बुमराह का जादू चलेगा.
  • फाइनल में कप्तान सूर्या से बहुत उम्मीद होगी. सूर्या आज कप्तान के तौर पर इतिहास रचने की कोशिश करेंगे.
  • फाइनल में अभिषेक शर्मा पर नजर रहेगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि आज फाइनल में अभिषेक शर्मा का बल्ला बोलता है या नहीं. फाइनल मैच से पहले अभिषेक अपने पिता से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए थे.
  • फाइनल में गौतम गंभीर की प्लानिंग क्या होगी. इसपर नजर रहेगी. गंभीर आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखने वाले कोच हैं.
  • शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन पर आजके मैच में भी नजर रहेगी. भारतीय टीम आज खिताब जीतकर तीसरी टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगी.
