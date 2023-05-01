स्मृति ईरानी की 10 अनदेखी तस्वीरें, मॉडलिंग के दिनों से लेकर तुलसी की सादगी की दिखेगी झलक
स्मृति ईरानी की 10 यंग दिनों की तस्वीरों में मॉडलिंग के दिनों से लेकर तुलसी की सादगी की झलक दिखाई देगी.
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क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो की बात करें तो इसका निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स ने किया था और इसका प्रीमियर 2000 में हुआ था. यह हिंदी टेलीविजन के सबसे सफल धारावाहिकों में से एक बन गया, जिसमें स्मृति द्वारा निभाए गए तुलसी विरानी के किरदार को भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रिय किरदारों में से एक माना गया.
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