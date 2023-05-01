शरद पूर्णिमा की रात चांद की चांदनी में नहाया आसमान, देखिए सूपरमून की खूबसूरत तस्वीरें

\u0906\u091c \u0936\u0930\u0926 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923\u093f\u092e\u093e \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0915\u0947 \u092a\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u094b \u0906\u0915\u093e\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0905\u0926\u094d\u092d\u0941\u0924 \u0926\u0943\u0936\u094d\u092f \u0926\u093f\u0916\u093e\u0908 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u091a\u093e\u0902\u0926 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u0938\u0947 \u0925\u094b\u0921\u093c\u093e \u092c\u0921\u093c\u093e \u0914\u0930 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u091a\u092e\u0915\u0940\u0932\u093e \u0932\u0917 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948. \u092f\u0947 \u0905\u0926\u094d\u092d\u0941\u0924 \u0928\u091c\u093e\u0930\u093e \u0939\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u093e \u092e\u0928 \u092e\u094b\u0939 \u0932\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948.