शहद खाने के ये फायदे आपको जरूर जानने चाहिए

\u0936\u0939\u0926 \u0915\u094b \u0906\u092f\u0941\u0930\u094d\u0935\u0947\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092e\u0943\u0924 \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092f\u0939 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u092e\u093f\u0920\u093e\u0938 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u0947\u0924\u093e \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0940 \u0915\u0908 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u0938\u092e\u093e\u0927\u093e\u0928 \u092d\u0940 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948.