सर्दियों में मूंगफली खाने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे

\u0920\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0942\u0902\u0917\u092b\u0932\u0940 \u0915\u094b \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u0938\u0902\u0926\u0940\u0926\u093e \u0938\u094d\u0928\u0948\u0915 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092e\u0942\u0902\u0917\u092b\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u092a\u094b\u0937\u0915 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0939\u0941\u0924 \u091c\u0930\u0941\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.