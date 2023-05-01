इन दो चीज़ों का पी लीजिए काढ़ा, सर्दी-जुकाम मिनटों में हो जाएगा गायब

\u092e\u094c\u0938\u092e \u092c\u0926\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0938\u0930\u094d\u0926\u0940-\u091c\u0941\u0915\u093e\u092e \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0906\u092e \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0924\u0941\u0932\u0938\u0940 \u0914\u0930 \u0905\u0926\u0930\u0915 \u0915\u093e \u0915\u093e\u095d\u093e \u0938\u0930\u094d\u0926\u0940 \u091c\u0941\u0915\u093e\u092e \u0938\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948.