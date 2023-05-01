सपने सुहाने लड़कपन के' से 'मुसाफिर कैफे' तक, 500 रिजेक्शन के बाद चमकी महिमा मकवाना, देखें उनका गॉर्जियस अवतार
टीवी शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' से घर-घर पहचान बनाने वाली महिमा मकवाना को 'मुसाफिर कैफे' की प्रीति बनने के लिए झेलने पड़े थे 500 रिजेक्शन. लेकिन अब उनका यह गॉर्जियस और ग्लैमरस अवतार देख कोई नहीं कह सकता की ये 14 साल पहले वाली रचना है.
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सपने सुहाने लड़कपन के' से 'मुसाफिर कैफे' तक, 500 रिजेक्शन के बाद चमकी महिमा मकवाना, देखें उनका गॉर्जियस अवतारमहिमा का बॉलीवुड और बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था,उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में करीब 500 ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था.
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सपने सुहाने लड़कपन के' से 'मुसाफिर कैफे' तक, 500 रिजेक्शन के बाद चमकी महिमा मकवाना, देखें उनका गॉर्जियस अवतारसैकड़ों रिजेक्शन मिलने के बावजूद महिमा ने हार नहीं मानी और अपने अभिनय व ग्रूमिंग पर लगातार काम करती रहीं. सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर फिल्म 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' से महिमा ने बॉलीवुड में अपना बड़ा डेब्यू किया, जहां उनके काम की काफी तारीफ हुई.
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सपने सुहाने लड़कपन के' से 'मुसाफिर कैफे' तक, 500 रिजेक्शन के बाद चमकी महिमा मकवाना, देखें उनका गॉर्जियस अवतारमहिमा अपनी गॉर्जियस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं, जिन्हें फैंस बेहद पसंद करते हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें उनके बेहतरीन फिटनेस और कमाल के फैशन स्टेटमेंट को बयां करती हैं.