सपने सुहाने लड़कपन के' से 'मुसाफिर कैफे' तक, 500 रिजेक्शन के बाद चमकी महिमा मकवाना, देखें उनका गॉर्जियस अवतार

सैकड़ों रिजेक्शन मिलने के बावजूद महिमा ने हार नहीं मानी और अपने अभिनय व ग्रूमिंग पर लगातार काम करती रहीं. सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर फिल्म 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' से महिमा ने बॉलीवुड में अपना बड़ा डेब्यू किया, जहां उनके काम की काफी तारीफ हुई.