कहां हैं सानिया मिर्जा, देखें लेटेस्‍ट फोटोज

सानिया मिर्जा ने टेनिस खेलकर दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया. अब वह प्रोफेशनली फील्ड पर नजर नहीं आतीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं.

  • सानिया मिर्जा ने टेनिस खेलकर दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया. अब वह प्रोफेशनली फील्ड पर नजर नहीं आतीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं. mirzasaniar/Instagram
  • सानिया अक्‍सर अपने बेट संग मस्‍ती करती नजर आती हैं. mirzasaniar/Instagram
  • सानिया अब दुबई में रहती हैं और देश में इवेंट्स या फिर किसी काम के सिलसिले में नजर आती हैं. mirzasaniar/Instagram
  • फैंस के लिए वे अपनी क्‍लासी फोटोज शेयर करती रहती हैं. mirzasaniar/Instagram
  • सानिया फिटनेस फ्रीक हैं और जिम से तस्‍वीरें शेयर करती रहती हैं. mirzasaniar/Instagram
  • पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ रिश्‍ता दूटने के बाद उनका नाम अभी किसी से नहीं जुड़ा है. mirzasaniar/Instagram
  • वे अपना पूरा टाइम बेटे की परवरिश और क्‍वालिटी लाइफ पर फोकस कर रही हैं. mirzasaniar/Instagram
  • ये तस्‍वीरें शेयर करते हुए उन्‍होंने लिखा, When the right partners come together, it's always a winning game 🎾mirzasaniar/Instagram
  • फैंस उनकी इन तस्‍वीरों पर खूब प्‍यार लुटाते हैं. mirzasaniar/Instagram
