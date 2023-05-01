\u0938\u093e\u0928\u093f\u092f\u093e \u092e\u093f\u0930\u094d\u091c\u093e \u0928\u0947 \u091f\u0947\u0928\u093f\u0938 \u0916\u0947\u0932\u0915\u0930 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u093e \u092e\u093e\u0928 \u092c\u0922\u093c\u093e\u092f\u093e. \u0905\u092c \u0935\u0939 \u092a\u094d\u0930\u094b\u092b\u0947\u0936\u0928\u0932\u0940 \u092b\u0940\u0932\u094d\u0921 \u092a\u0930 \u0928\u091c\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0924\u0940\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0930\u093f\u090f \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902.