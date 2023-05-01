विज्ञापन
विशेष लिंक

ईशा फाउंडेशन ने देश की शख्सियतों को किया सम्‍मानित

भारत की प्रगति में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु और माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह के दौरान पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार प्रदान किए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 फरवरी को कोयंबटूर में सद्गुरु के 33वें ईशा महाशिवरात्रि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री एल. मुरुगन भी उपस्थित रहे.

  • ईशा फाउंडेशन का 'भव्य भारत भूषण पुरस्कार' उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए हैं जिनकी प्रतिबद्धता, दृष्टि और गहरा प्रभाव एक महान राष्ट्र के निर्माण में अलग दिखाई देते हैं.
  • सात पुरस्कार हर साल प्रमुख क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं, जिनमें कॉर्पोरेट/व्यवसाय, कला और साहित्य, खेल, सामुदायिक कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और संस्कृति शामिल हैं.
  • विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया 2026 के पुरस्कार विजेताओं में, जिनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया गया है.
  • सद्गुरु के नेतृत्व वाले ईशा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह के उद्घाटन के अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा केवल खगोलीय पिंड नहीं हैं, बल्कि हमारे कैलेंडर और त्योहारों का आधार भी हैं.
  • 112 फीट ऊंचे अदियोगी शिव की प्रतिमा पर लेजर लाइट शो ने सबको आकर्षित किया.
  • देश-विदेश के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों से पूरी रात समां बांधे रखा.
  • सद्गुरु ने स्वयं 'योगेश्वर लिंग महा अभिषेक' किया, जिसमें हजारों लोग साक्षी बने.
  • यह रात्रिकालीन समारोह भक्ति, संगीत और ध्यान का संगम रहा और 23 भारतीय और विदेशी भाषाओं में 100 से अधिक टीवी चैनलों और डिजिटल स्ट्रीमिंग हुई.
  • नाइट ऑफ शिव' के रूप में जानी जाने वाली महाशिवरात्रि एक अनूठी ग्रहीय घटना है, जब मानव शरीर में ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है.
  • रक्षा श्रेणी में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को उनके वीरता और सटीकता के लिए सम्मानित किया गया.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में उद्घाटित 112 फुट ऊंची आदियोगी प्रतिमा को जीवंत कर देता है.
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पूरे विधि-विधान से शिव की पूजा अर्चना की.
  • ऑपरेशन सिंदूर में देश का सीना चौड़ा करने वालों को भी सम्‍मानित किया गया.
  • राजनाथ सिं और सद्गुरु ने मिलकर लोगों को सम्‍मानित किया.
  • शिवरात्रि की पावन अवसर पर सम्‍मानित किये गए लोगों के चेहरों पर देशभक्ति की भावना.
