ईशा फाउंडेशन ने देश की शख्सियतों को किया सम्मानित
भारत की प्रगति में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु और माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह के दौरान पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार प्रदान किए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 फरवरी को कोयंबटूर में सद्गुरु के 33वें ईशा महाशिवरात्रि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री एल. मुरुगन भी उपस्थित रहे.
सद्गुरु के नेतृत्व वाले ईशा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह के उद्घाटन के अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा केवल खगोलीय पिंड नहीं हैं, बल्कि हमारे कैलेंडर और त्योहारों का आधार भी हैं.