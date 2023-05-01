विज्ञापन
विशेष लिंक

लोगों को शराब की लत क्यों लग जाती है?

शराब पीने से सेहत को क्‍या नुकसान होते हैं, ये जानने के बावजूद लोग शराब पीते रहते हैं. आखिर कैसे शराब की लत लग जाती है, जानें-

Share
  • शराब की लत से शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. इससे फैटी लिवर, हाई बीपी, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. Pic Credit- Pexels
    Share
    शराब की लत से शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. इससे फैटी लिवर, हाई बीपी, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. Pic Credit- Pexels
  • शराब की लत से हाथ-पैरों में कंपकंपी, याद्दाश्त कम होना, स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी होती हैं. Pic Credit- Pexels
    Share
    शराब की लत से हाथ-पैरों में कंपकंपी, याद्दाश्त कम होना, स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी होती हैं. Pic Credit- Pexels
  • हेल्‍थ एक्‍सपर्ट कहते हैं कि शराब की लत के पीछे न्यूरोकेमिकल इफेक्ट होते हैं. Pic Credit- Pexels
    Share
    हेल्‍थ एक्‍सपर्ट कहते हैं कि शराब की लत के पीछे न्यूरोकेमिकल इफेक्ट होते हैं. Pic Credit- Pexels
  • इसमें दो मुख्य हार्मोन डोपामेन और सेराटोनिन का रिलीज होना शामिल हैं. Pic Credit- Pexels
    Share
    इसमें दो मुख्य हार्मोन डोपामेन और सेराटोनिन का रिलीज होना शामिल हैं. Pic Credit- Pexels
  • डोपामेन और सेराटोनिन रिलीज होने के कारण व्‍यक्ति को शराब पीना अच्‍छा लगने लगता है और कब ये लत बन जाती है, पता नहीं चलता. Pic Credit- Pexels
    Share
    डोपामेन और सेराटोनिन रिलीज होने के कारण व्‍यक्ति को शराब पीना अच्‍छा लगने लगता है और कब ये लत बन जाती है, पता नहीं चलता. Pic Credit- Pexels
  • शराब पीने की लत लग जाना मेडिकल प्रॉब्लम है, जिस पर समय रहते ध्यान देना चाहिए.Pic Credit- Pexels
    Share
    शराब पीने की लत लग जाना मेडिकल प्रॉब्लम है, जिस पर समय रहते ध्यान देना चाहिए.Pic Credit- Pexels
  • जिन लोगों को पहले से स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याएं हैं, उनके लिए शराब की लत घातक साबित हो सकती है. Pic Credit- Pexels
    Share
    जिन लोगों को पहले से स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याएं हैं, उनके लिए शराब की लत घातक साबित हो सकती है. Pic Credit- Pexels
  • शराब की लत लगने की प्रमुख वजहों में से एक सोशल कल्चर भी है, जिससे धीरे-धीरे इंसान ज्‍यादा शराब का सेवन करने लगता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    शराब की लत लगने की प्रमुख वजहों में से एक सोशल कल्चर भी है, जिससे धीरे-धीरे इंसान ज्‍यादा शराब का सेवन करने लगता है. Pic Credit- Pexels
  • एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्‍यादा शराब के सेवन की एक वजह तनाव, चिंता, नींद की समस्या, या काम का दबाव हो सकता है. Pic Credit- Pexels
    Share
    एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्‍यादा शराब के सेवन की एक वजह तनाव, चिंता, नींद की समस्या, या काम का दबाव हो सकता है. Pic Credit- Pexels
  • टॉलरेंस और डिपेन्डेंसी इसमें अहम रोल प्ले करते हैं. टॉलरेंस नहीं है तो इस स्थिति में लत बढ़ सकती है. Pic Credit- Pexels
    Share
    टॉलरेंस और डिपेन्डेंसी इसमें अहम रोल प्ले करते हैं. टॉलरेंस नहीं है तो इस स्थिति में लत बढ़ सकती है. Pic Credit- Pexels
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com